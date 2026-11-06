Doc – Nelle tue mani 4, anticipazioni degli episodi 13 e 14: la trama e il rischio vendita dell’Ambrosiano

di Redazione ZON

In sintesi. Gli episodi 13 e 14 di Doc – Nelle tue mani 4 vanno in onda su Rai1: una fonte indica il 12 novembre 2026, un’altra il 19 novembre 2026. La trama ruota attorno all’assenza di Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, e al rischio che il Policlinico Ambrosiano di Milano passi a una holding privata.

I punti chiave Gli episodi 13 e 14 di Doc – Nelle tue mani 4 sono il settimo appuntamento della stagione e vanno in onda su Rai1.

Una fonte indica la messa in onda il 12 novembre 2026, un’altra il 19 novembre 2026: il palinsesto ufficiale Rai è il riferimento da verificare.

Il Policlinico Ambrosiano di Milano rischia di essere venduto a una holding privata.

Beatrice, amore non corrisposto di Riccardo ai tempi del liceo, torna in ospedale e ha bisogno di un ricovero urgente.

Andrea Fanti ha perso 12 anni di memoria dopo un colpo di pistola alla testa.

Attenzione: spoiler. Gli episodi 13 e 14 di Doc – Nelle tue mani 4, il settimo appuntamento della stagione, vanno in onda su Rai1 il 12 novembre 2026. Al centro ci sono l’assenza improvvisa di Andrea Fanti e il rischio che il Policlinico Ambrosiano finisca a una holding privata.

Che cosa succede nell’episodio 13, «Il mondo sulle spalle»

Un’improvvisa assenza di Doc dal reparto sconvolge la squadra del Policlinico Ambrosiano di Milano. Nel racconto Doc è Andrea Fanti, il primario di Medicina Interna interpretato da Luca Argentero.

Riccardo coglie l’occasione per mantenere la promessa fatta ad Andrea e dimostrare il proprio valore. Può contare sul ritorno in ospedale di Beatrice, il suo amore non corrisposto ai tempi del liceo.

Con Fanti fuori gioco, Giulia Giordano porta avanti le indagini da sola. Cerca risposte ai dubbi su Campigli e agli scandali che hanno colpito l’Ambrosiano.

Perché il ricovero di Beatrice mette alla prova Riccardo

Beatrice ha bisogno di un ricovero urgente all’Ambrosiano. Il suo arrivo riporta a galla in Riccardo un vecchio amore finito male, con una leggera tensione emotiva.

Nell’assenza di Fanti, Riccardo si assume la responsabilità di scelte audaci ma necessarie, mentre in ospedale arrivano nuovi casi delicati.

Nelle indagini, Giulia Giordano scopre una presunta trattativa per cedere la struttura sanitaria a una holding privata. Resta aperto anche il caso delle morti sospette in corsia legate all’uso illecito di morfina.

Che cosa succede nell’episodio 14, «Fino alla fine»

Doc e Giulia lavorano insieme, nel tentativo disperato di salvare l’Ambrosiano dalla vendita alla holding privata. In reparto viene ricoverata una persona molto legata a Lidia.

Enrico e Teresa sono scossi dal ricovero di Daniele, che si sospetta abbia tentato il suicidio. Del caso si occupa Riccardo.

Dopo l’errore commesso, Riccardo fatica a fare i conti con i propri dubbi e le proprie insicurezze.

Da dove riparte la storia dopo un anno di salto temporale

Nella serie è passato un anno. Andrea Fanti ha perso 12 anni di memoria dopo un colpo di pistola alla testa e ha ricostruito sé stesso in una versione nuova.

Nella stagione precedente ha deciso di restare accanto all’ex moglie Agnese, malata di mesotelioma. Le difficoltà, nel nuovo ciclo di episodi, non sono finite.

Quale data di messa in onda indicano le fonti

Le fonti consultate non coincidono sulla data. Una indica il 12 novembre 2026 su Rai1 per gli episodi 13 e 14.

L’altra parla del 19 novembre 2026 e sostiene che la serie si prenda una settimana di pausa. Il palinsesto ufficiale Rai è il riferimento da verificare.

Domande frequenti Quando vanno in onda gli episodi 13 e 14 di Doc – Nelle tue mani 4? Le fonti consultate non coincidono. Una indica il 12 novembre 2026 su Rai1, l’altra il 19 novembre 2026, con una settimana di pausa della serie. Il palinsesto ufficiale Rai è il riferimento da verificare. Cosa succede nell’episodio 13 di Doc 4, «Il mondo sulle spalle»? Un’improvvisa assenza di Andrea Fanti dal reparto sconvolge la squadra del Policlinico Ambrosiano di Milano. Riccardo ne approfitta per mantenere la promessa fatta ad Andrea, mentre in ospedale torna Beatrice. Giulia Giordano porta avanti da sola le indagini su Campigli e sugli scandali dell’Ambrosiano. Chi è Beatrice in Doc – Nelle tue mani 4? Beatrice è l’amore non corrisposto di Riccardo ai tempi del liceo. Torna all’Ambrosiano perché ha bisogno di un ricovero urgente. Il suo arrivo riporta a galla in Riccardo un vecchio amore finito male. Il Policlinico Ambrosiano viene venduto in Doc 4? Nell’episodio 13 Giulia Giordano scopre una presunta trattativa per cedere la struttura a una holding privata. Nell’episodio 14 Doc e Giulia lavorano insieme per salvare l’Ambrosiano dalla vendita, e il testo non dice come finisca. Cosa è successo ad Andrea Fanti prima di questa stagione di Doc? Andrea Fanti ha perso 12 anni di memoria dopo un colpo di pistola alla testa e ha ricostruito sé stesso in una versione nuova. Nella stagione precedente ha deciso di restare accanto all’ex moglie Agnese, malata di mesotelioma.