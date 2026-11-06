Un posto al sole, 5 novembre 2026: Michele e Silvia rischiano di perdere casa

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole del 5 novembre 2026, in onda su Rai 3 alle 20.50, Renato intende vendere l’appartamento che Michele e Silvia hanno in affitto. Al Caffè Vulcano Lorenza chiede denaro ai soci in cambio della sua uscita dal locale, mentre Greta viene aggredita.

I punti chiave La puntata di Un posto al sole del 5 novembre 2026 va in onda su Rai 3 alle 20.50 ed è la numero 7.064.

Renato intende vendere l’appartamento che Michele e Silvia hanno in affitto.

Lorenza vuole estorcere denaro ai soci del Caffè Vulcano (Silvia, Diego e Nunzio) in cambio della sua uscita dal locale.

Greta viene aggredita e Roberto Ferri decide di affrontare Walter Scala.

Una giornalista di Radio Golfo tende un agguato a Cristina perché vorrebbe intervistarla.

Nella puntata di Un posto al sole del 5 novembre 2026, in onda su Rai 3 alle 20.50, Michele e Silvia ricevono una brutta notizia: Renato ha intenzione di vendere l’appartamento che la coppia ha in affitto.

Le anticipazioni descrivono la vendita come un’altra tegola per i due, già alle prese con i guai del Caffè Vulcano.

Perché Michele e Silvia rischiano di dover lasciare casa

Il motivo è la decisione di Renato di mettere in vendita l’immobile. Michele e Silvia vivono lì in affitto, e la vendita li espone al rischio di dover cercare un’altra sistemazione.

Per Silvia la settimana è pesante anche sul lavoro. Insieme a Diego e Nunzio è socia del Caffè Vulcano, il locale finito sotto ricatto.

Il Caffè Vulcano è sotto ricatto: cosa chiede Lorenza

Lorenza vuole estorcere denaro ai soci del Caffè Vulcano in cambio della sua uscita dal locale. La richiesta mette in difficoltà Silvia, Diego e Nunzio, che devono decidere come affrontarla.

Dopo l’incidente avvenuto durante la festa del Día de los Muertos, i tre soci hanno riconosciuto di aver sottovalutato le parole di Samuel e Micaela. Nella puntata del 4 novembre 2026 si sono detti pronti ad affrontare il futuro più uniti che mai.

Gli altri fili della puntata: Greta, Roberto, Marina e Cristina

Greta viene aggredita. Roberto Ferri, che nella puntata del 4 novembre 2026 sosteneva Greta e cercava di dimostrarne l’innocenza, decide di affrontare Walter Scala.

Marina è sempre più sotto pressione. Sta cercando di tenere nascosto il proprio coinvolgimento nella morte di Mori. Il 4 novembre 2026 aveva sorpreso Roberto Ferri con un’insolita comprensione.

Cristina subisce l’agguato di una giornalista di Radio Golfo, che vorrebbe intervistarla.

Cosa c’era nella puntata precedente

Il 4 novembre 2026 Mariella ha scoperto che il cane che aveva terrorizzato Alberto è una sua vecchia conoscenza. Il marito Guido non intende però assecondare lo slancio animalista della moglie.

La soap in breve: orari, produzione e numero della puntata

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50 ed è in programmazione dal 1996. La serie è girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli. Si ispira al format australiano Neighbours.

La puntata del 5 novembre 2026 è la numero 7.064.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata di Un posto al sole del 5 novembre 2026? Renato intende vendere l’appartamento che Michele e Silvia hanno in affitto. Lorenza chiede denaro ai soci del Caffè Vulcano in cambio della sua uscita dal locale, Greta viene aggredita e Roberto Ferri decide di affrontare Walter Scala. A che ora va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap è in programmazione dal 1996. Perché Michele e Silvia rischiano di perdere casa in Un posto al sole? Renato ha deciso di mettere in vendita l’appartamento in cui Michele e Silvia vivono in affitto. La vendita li espone al rischio di dover cercare un’altra sistemazione. Cosa chiede Lorenza ai soci del Caffè Vulcano? Lorenza vuole estorcere denaro ai soci del Caffè Vulcano in cambio della sua uscita dal locale. I soci sono Silvia, Diego e Nunzio, che devono decidere come affrontare la richiesta. Chi produce Un posto al sole e dove viene girato? Un posto al sole è prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli. La serie è girata a Napoli e si ispira al format australiano Neighbours.

Immagine di repertorio

Fonte: Libero · Zazoom Social News