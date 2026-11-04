Un posto al sole, anticipazioni del 4 novembre 2026: il ricatto di Lorenza ai soci del Caffè Vulcano

In sintesi. Mercoledì 4 novembre 2026 la soap partenopea Un posto al sole va in onda su Rai 3 alle 20.50. Nella puntata Lorenza ricatta i soci del Caffè Vulcano chiedendo una buona uscita, Greta è sospettata dalla Polizia dell’omicidio di Stefano Mori e Mariella riconosce il cane che ha spaventato Palladini.

Attenzione: spoiler. Mercoledì 4 novembre 2026 la soap partenopea Un posto al sole va in onda alle 20.50 su Rai 3, con il ricatto di Lorenza ai soci del Caffè Vulcano al centro della puntata.

Un posto al sole va in onda su Rai 3 da lunedì a venerdì alle 20.50.

Lorenza ha ammesso a Diego di aver provocato il grave incidente al Caffè Vulcano. Davanti agli altri soci del locale, però, la cameriera ha negato di nuovo ogni responsabilità.

Lorenza ha deciso di licenziarsi e, prima di andare via, pretende una lauta buona uscita. La richiesta spiazza i soci del Caffè Vulcano.

Il ricatto li turba, ma li spinge anche a un esame di coscienza. Dopo tante tensioni, i soci riconoscono di aver sbagliato con Micaela e Samuel. Decidono quindi di affrontare la vicenda più uniti che mai.

Greta attraversa un momento molto delicato dopo la morte di Stefano Mori. La Polizia le ha fatto capire di essere convinta che sia lei la responsabile dell’omicidio.

Ferri è convinto dell’innocenza di Greta e le manifesta tutto il suo sostegno. Vuole aiutarla a dimostrare che non c’entra nulla.

Marina Giordano si mostra comprensiva verso la situazione, e questo stupisce non poco il marito Ferri. Lui, però, non può immaginare che cosa Marina stia nascondendo.

Mariella scopre di conoscere il cane che ha spaventato Palladini. La scoperta la porta a cercare l’appoggio del marito Guido.

Guido, però, si rifiuta di assecondare la moglie.

Domande frequenti

A che ora va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda alle 20.50 su Rai 3, da lunedì a venerdì. Anche la puntata di mercoledì 4 novembre 2026 inizia alle 20.50.

Su che canale va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda su Rai 3. La soap partenopea è in programma da lunedì a venerdì alle 20.50.

Cosa succede a Un posto al sole il 4 novembre 2026? Lorenza ricatta i soci del Caffè Vulcano, che si interrogano sui propri errori con Micaela e Samuel. Greta è nel mirino della Polizia per la morte di Stefano Mori e Mariella riconosce il cane che ha spaventato Palladini.

Che cosa chiede Lorenza ai soci del Caffè Vulcano? Lorenza ha deciso di licenziarsi e, prima di andare via, pretende una lauta buona uscita dai soci del Caffè Vulcano. Aveva ammesso a Diego di aver provocato il grave incidente al locale, ma davanti agli altri soci ha negato di nuovo ogni responsabilità.