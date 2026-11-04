Fariba Tehrani a Primo Appuntamento: la madre di Giulia Salemi a cena con Franco, 67 anni

di Redazione ZON

In sintesi. Fariba Tehrani, madre dell’influencer Giulia Salemi ed ex concorrente di Pechino Express, ha cenato con Franco, 67 anni, di origini pugliesi, nella puntata di Primo Appuntamento andata in onda su Real Time martedì 3 novembre 2026. Il dating show è condotto da Flavio Montrucchio. Durante la cena Fariba Tehrani ha telefonato a Giulia Salemi.

I punti chiave Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, è stata la protagonista della puntata di Primo Appuntamento andata in onda su Real Time martedì 3 novembre 2026.

Primo Appuntamento è il dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio.

Franco, l’uomo che ha cenato con Fariba Tehrani, ha 67 anni, è di origini pugliesi e fino a un anno prima della puntata lavorava al Ministero della Difesa.

Franco ha ottenuto il titolo di Cavaliere della Repubblica e ha due passioni: il teatro e la pesca subacquea.

Fariba Tehrani ha telefonato a Giulia Salemi durante la cena, e la figlia non sapeva nulla della partecipazione della madre al programma.

Fariba Tehrani, madre dell’influencer Giulia Salemi ed ex concorrente di Pechino Express, è stata la protagonista della puntata di Primo Appuntamento andata in onda su Real Time martedì 3 novembre 2026.

Primo Appuntamento è il dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio. Fariba Tehrani ha partecipato per tornare a cercare l’amore dopo un lungo periodo da single.

Chi è Fariba Tehrani e che uomo cerca

Fariba Tehrani è la madre di Giulia Salemi, una delle influencer più seguite sui social. Ha preso parte a una passata edizione di Pechino Express, ma le informazioni disponibili non indicano quale.

Nella scheda di presentazione del programma, Fariba Tehrani si è descritta come una donna carismatica e autonoma, generosa ma non in modo esagerato. Ha anche dichiarato di seguire da sempre Primo Appuntamento insieme alla figlia.

L’uomo ideale, ha spiegato, è alto, moro e di classe. Lo vuole non noioso, divertente ma non volgare e, se possibile, generoso.

Chi è Franco, l’uomo con cui ha cenato

Il suo accompagnatore a tavola è stato Franco, 67 anni, di origini pugliesi. Fino a un anno fa Franco lavorava al Ministero della Difesa, e per questo percorso professionale ha ottenuto il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Franco ha due passioni: il teatro e la pesca subacquea. Nella presentazione ha raccontato di aver perso la moglie quattro anni fa.

La telefonata a sorpresa a Giulia Salemi

Durante la cena Fariba Tehrani ha telefonato alla figlia Giulia Salemi per dirle che stava partecipando a Primo Appuntamento. Per l’influencer, ex concorrente del Gf Vip, è stata una grande sorpresa, perché non sapeva nulla della partecipazione della madre.

Cosa non è stato reso noto sull’esito della serata

Il materiale a disposizione non dice come si sia conclusa la cena tra Fariba Tehrani e Franco. Non è stato reso noto nemmeno se i due abbiano deciso di rivedersi dopo la puntata.

Non risultano inoltre comunicazioni su eventuali repliche della puntata del 3 novembre 2026 o su successivi aggiornamenti da parte di Real Time.

Domande frequenti Chi è Fariba Tehrani? Fariba Tehrani è la madre dell’influencer Giulia Salemi ed è un’ex concorrente di Pechino Express. Il 3 novembre 2026 è stata la protagonista della puntata di Primo Appuntamento su Real Time. Le informazioni disponibili non indicano a quale edizione di Pechino Express abbia partecipato. Chi è Franco, l’uomo che ha cenato con Fariba Tehrani a Primo Appuntamento? Franco ha 67 anni ed è di origini pugliesi. Lavorava al Ministero della Difesa e ha ottenuto il titolo di Cavaliere della Repubblica. Ha due passioni, il teatro e la pesca subacquea, e ha raccontato di aver perso la moglie quattro anni prima della messa in onda. Quando è andata in onda la puntata di Primo Appuntamento con Fariba Tehrani? La puntata è andata in onda su Real Time martedì 3 novembre 2026. Primo Appuntamento è il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Giulia Salemi sapeva che sua madre partecipava a Primo Appuntamento? No, Giulia Salemi non sapeva nulla della partecipazione della madre. Fariba Tehrani l’ha chiamata al telefono durante la cena per dirle che era a Primo Appuntamento. Per l’influencer è stata una grande sorpresa. Com’è finita la cena tra Fariba Tehrani e Franco a Primo Appuntamento? L’esito della serata non è stato reso noto. Non è noto nemmeno se Fariba Tehrani e Franco abbiano deciso di rivedersi dopo la puntata del 3 novembre 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia