Uomini e Donne, anticipazioni 19 Gennaio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale 5

Puntuale alle 14.45 si rinnova questo pomeriggio, su Canale 5, l’appuntamento con “Uomini e Donne”, dating-show condotto da Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni circolanti sul web, la puntata di oggi dovrebbe riprendere dallo scontro tra Marika e Armando: quest’ultimo ieri ha lasciato lo studio dopo aver scoperto che la dama ha intrapreso una frequentazione anche con Diego, che nel frattempo ha smesso di relazionarsi a Jessica (“E’ un uomo che vuole solo giocare”, ha detto la diretta interessata a Maria De Filippi).

Tra Marika e Diego, intanto, le cose sembrano partite con il piede giusto, tanto che lui avrebbe addirittura presentato suo padre alla sua nuova potenziale compagna.

A “Uomini e Donne”, però, non si può parlare di Trono Over se non si è fatto anche il minimo accenno alle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani: anche oggi la dama torinese terrà banco al centro dello studio. Il pubblico finalmente scoprirà cosa è realmente successo tra lei e Stefano, il pretendente che lei in un primo momento aveva rifiutato per paura della reazione di Leonardo, che infatti aveva minacciato di interrompere la conoscenza se lei avesse deciso di tenere i piedi in due staffe.