Coppa Italia, avanti Lazio e Juventus: ora tocca all’Inter

La tre giorni di Coppa Italia si apre senza troppe sorprese. Nel match del pomeriggio la Lazio di Sarri fatica più del previsto per superare l’Udinese. All’Olimpico è fondamentale l’ingresso del solito Immobile che al primo minuto del secondo tempo supplementare fa 171 con la Lazio e la trascina ai quarti dove affronterà il Milan a San Siro.

Tutto facile, invece, per la Juventus che gioca e si diverte contro una Samp scossa dal cambio (inaspettato) dell’allenatore. Con Allegri in tribuna per squalifica, i bianconeri danno sprazzo di grande calcio con Arthur e Locatelli in mediana che servono un assist a testa per i gol di Rugani e Dybala. Gioia anche per Cuadrado e Morata che torna al gol su rigore procurato dal giovane Aké.

Coppa Italia, prossime partite e tabellone

Archiviate le due partite del martedì, la Coppa Italia oggi offre altre due sfide valevoli per gli ottavi di finale. Il primo match in programma sarà quello del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari con il fischio d’inizio fissato alle 17:30. La vincente di questa sfida incontrerà la Juventus in trasferta il prossimo 9 febbraio.

Il programma del mercoledì termina con l’Inter che, dopo aver mantenuto il primato in campionato nonostante il pareggio a Bergamo, ospiterà a San Siro l’Empoli di Andreazzoli. Massiccio turn over in vista per i Inzaghi che, oltre a capitan Handanovic, potrebbe far tirare il fiato al duo Brozovic-Barella in favore di Vidal e Gagliardini. Probabile spazio anche per Dimarco e Ranocchia al centro della difesa.

Chiude quadro degli ottavi di Coppa Italia la Roma di Mourinho impegnata giovedì contro l’ultima superstite del campionato cadetto, il Lecce. La vincitrice della sfida dell’Olimpico sfiderà la vincente di Inter-Empoli.