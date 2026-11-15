Hunger Games, Fjord e Ramayana: le uscite dal 16 al 22 novembre 2026 tra cinema e streaming

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 16 al 22 novembre 2026 arriva in sala Hunger Games – L’alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence, il 19 novembre 2026 insieme a Fjord di Cristian Mungiu e Ramayana. In streaming il 18 e il 20 novembre 2026 tornano Scrubs e Percy Jackson su Disney+, mentre Yellowjackets arriva su Paramount+ il 20 novembre 2026.

I punti chiave Hunger Games – L’alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence, esce al cinema il 19 novembre 2026 e racconta Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games.

Il 19 novembre 2026 escono in sala otto film, il giorno con più uscite cinematografiche della settimana dal 16 al 22 novembre.

Fjord di Cristian Mungiu, con Sebastian Stan e Renate Reinsve, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes e arriva in sala il 19 novembre 2026.

Disney+ pubblica la seconda stagione del revival di Scrubs il 18 novembre 2026 e la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo il 20 novembre 2026.

Paramount+ propone la quarta e ultima stagione di Yellowjackets il 20 novembre 2026.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura esce al cinema il 19 novembre 2026: il nuovo capitolo della saga, diretto da Francis Lawrence, racconta Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games.

Hunger Games, Fjord e Ramayana: otto film in sala il 19 novembre 2026

Il 19 novembre 2026 è il giorno con più uscite cinematografiche della settimana dal 16 al 22 novembre: in sala arrivano otto film.

Fjord è il nuovo film di Cristian Mungiu, regista due volte Palma d’oro, con Sebastian Stan e Renate Reinsve. La storia segue la famiglia Gheorghiu in un villaggio affacciato su un fiordo norvegese. Il padre Mihai è di origine rumena, la madre Lisbet è norvegese e i figli sono cinque. Quando una professoressa nota dei lividi a scuola, nasce il sospetto di violenza in casa. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes.

Il 19 novembre escono anche Pressure – La decisione che cambiò la storia, sulle ore precedenti allo sbarco in Normandia, e Ramayana – La nascita di una leggenda, adattamento del poema epico indiano. Completano il listino Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, La ballata del re delle api con Matthew McConaughey, Il destino dell’ape e L’uomo che poteva cambiare il mondo, di Anne Paulicevich con Elio Germano.

Il 16 novembre 2026 tornano al cinema 2001: Odissea nello spazio, in riedizione, e La storia infinita, come evento speciale. Nello stesso giorno esce il documentario In un battito di Giovanni Troilo, dedicato a Edoardo Bove e al malore avuto durante Fiorentina-Inter nel dicembre 2024. Il 21 novembre tocca ai più piccoli con Pesciolino e Superverme, dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Scrubs, Percy Jackson e Yellowjackets guidano le uscite in streaming

Su Disney+ il 18 novembre 2026 arriva la seconda stagione del revival di Scrubs. Il 20 novembre la piattaforma lancia la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Il 20 novembre 2026 Paramount+ propone la quarta e ultima stagione di Yellowjackets. Il 21 novembre sulla stessa piattaforma torna Frenchie Shore, con la terza stagione.

Netflix porta il 19 novembre 2026 The Altruists, miniserie sulla vicenda di Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, e della collaboratrice Caroline Ellison. Il 17 novembre Sky e NOW distribuiscono Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, film di Gus Van Sant con Bill Skarsgård e Al Pacino, ispirato a un sequestro avvenuto negli Stati Uniti nel 1977.

Sul fronte Rai, il 16 novembre 2026 debutta su Rai 1 e RaiPlay la serie 177 giorni. Il rapimento di Farouk, sul sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Sardegna nel 1992. Il 22 novembre arriva sugli stessi canali La famiglia Panini – L’avventura delle figurine.

Il calendario dei titoli principali giorno per giorno

Data Titolo Dove 16 novembre 2026 177 giorni. Il rapimento di Farouk Rai 1 e RaiPlay 17 novembre 2026 Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire Sky e NOW 18 novembre 2026 Scrubs – Stagione 2 del revival Disney+ 19 novembre 2026 Hunger Games – L’alba sulla mietitura Cinema 19 novembre 2026 Fjord Cinema 20 novembre 2026 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Stagione 3 Disney+ 20 novembre 2026 Yellowjackets – Stagione 4 Paramount+ 22 novembre 2026 La famiglia Panini – L’avventura delle figurine Rai 1 e RaiPlay

Domande frequenti Quando esce Hunger Games – L’alba sulla mietitura al cinema? Hunger Games – L’alba sulla mietitura esce al cinema il 19 novembre 2026. Il film è diretto da Francis Lawrence e racconta Haymitch Abernathy durante la cinquantesima edizione degli Hunger Games. Quali film escono al cinema il 19 novembre 2026? Il 19 novembre 2026 escono otto film: Hunger Games – L’alba sulla mietitura, Fjord, Pressure – La decisione che cambiò la storia, Ramayana – La nascita di una leggenda, Il fuoco che ti porti dentro, La ballata del re delle api, Il destino dell’ape e L’uomo che poteva cambiare il mondo. È il giorno con più uscite della settimana dal 16 al 22 novembre. Di cosa parla Fjord di Cristian Mungiu? Fjord segue la famiglia Gheorghiu in un villaggio affacciato su un fiordo norvegese. Il padre Mihai è di origine rumena, la madre Lisbet è norvegese e i figli sono cinque. Quando una professoressa nota dei lividi a scuola, nasce il sospetto di violenza in casa. Quando esce la seconda stagione del revival di Scrubs su Disney+? La seconda stagione del revival di Scrubs arriva su Disney+ il 18 novembre 2026. Due giorni dopo, il 20 novembre 2026, la stessa piattaforma lancia la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Quando esce l’ultima stagione di Yellowjackets? La quarta e ultima stagione di Yellowjackets esce su Paramount+ il 20 novembre 2026. Il 21 novembre 2026 sulla stessa piattaforma torna Frenchie Shore, con la terza stagione.

Fonte: Quart4 Parete · Tvserial.it