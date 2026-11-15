Come unire due foto in una sola immagine con Gemini: la guida

di Redazione ZON

In sintesi. Per unire due foto con Gemini si caricano entrambe nello stesso messaggio dell’app o del sito gemini.google.com e si descrive il risultato voluto. Il lavoro è svolto da Nano Banana, il modello di immagini di Google, che genera una nuova immagine e non un collage. A novembre 2026 servono almeno 18 anni per modificare immagini.

I punti chiave Gemini unisce due foto caricate nello stesso messaggio, in base a una richiesta scritta che indica cosa prendere da ciascuna.

Nano Banana, il modello di immagini di Google, genera una nuova immagine e non un collage.

Per modificare immagini, anche unendo due foto, Gemini richiede almeno 18 anni; per la sola generazione bastano 13 anni o l’età minima del proprio paese.

La funzione di Gemini è disponibile per utenti gratuiti e a pagamento, su Android, iPhone, iPad e sul sito gemini.google.com.

La guida di Gemini indica fino a 10 file per prompt, mentre il blog di Google del 2025 parla di fino a tre immagini combinate.

Per unire due foto con Gemini le carichi nella stessa richiesta e scrivi cosa vuoi ottenere, ad esempio «inserisci la persona della foto 1 nello sfondo della foto 2». A fare il lavoro è Nano Banana, il modello di immagini di Google, che crea una nuova immagine e non un collage. Per modificare immagini serve avere almeno 18 anni.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per unire due foto con Gemini?

Basta l’app Gemini su Android, iPhone o iPad, oppure il sito gemini.google.com dal computer. La funzione è stata lanciata da Google nel 2025 con il nuovo modello di editing, per utenti gratuiti e a pagamento. Non serve quindi un abbonamento per provarla.

Ci sono due condizioni da conoscere. La prima è l’età: secondo la guida ufficiale, per generare e modificare immagini bisogna avere almeno 18 anni, e unire foto caricate è una modifica. Per gli account scolastici possono valere limitazioni diverse.

La seconda è il paese: la disponibilità dipende dalle lingue e dai paesi supportati da ciascuna app Gemini. Se la funzione non compare, controlla le impostazioni dell’app e la lingua dell’account.

Come si uniscono due foto in Gemini, passo per passo?

Sul computer vai su gemini.google.com. Su Android apri l’app Gemini; su iPhone o iPad apri l’app oppure usa il sito. Apri la sezione immagini. Sul computer fai clic su «Apri barra laterale», in alto a sinistra, poi su «Immagini». Su iPhone e iPad tocca «Menu», in alto a sinistra, poi «Immagini». In alternativa, dal menu degli strumenti nella casella del prompt scegli la voce con l’icona della banana (nella versione inglese della pagina Google si chiama «Create images»). Su Android cerca la stessa voce dal menu dell’app. Carica le due foto nello stesso messaggio. Sul computer usa il pulsante «Carica file»; sul telefono usa il pulsante per aggiungere file accanto alla casella di testo, il cui nome può variare. Nella casella di testo scrivi una richiesta precisa che dica cosa prendere da ciascuna foto e come unirle. Invia il messaggio e aspetta il risultato. Se il risultato non ti convince, continua nella stessa chat con richieste di modifica in linguaggio naturale. Per tornare più tardi su un’immagine, su iPhone e iPad vai in «Menu» > «Raccolta», tocca l’immagine, poi «Chat» sotto l’immagine e scrivi la nuova richiesta.

Le foto devono essere sul dispositivo o raggiungibili dall’app. Puoi anche collegare Google Foto alle app Gemini per accedere alle tue immagini. Su Android puoi inviare una foto a Gemini dal foglio di condivisione; se l’immagine è nel cloud, va prima scaricata sul dispositivo.

Come scrivere la richiesta: un esempio concreto

La regola è dire cosa prendere dalla prima foto, cosa dalla seconda e dove mettere ciascun elemento. Le prove giornalistiche concordano: più la richiesta è specifica, migliore è il risultato.

Un esempio da adattare alle tue foto, con la foto 1 che ritrae una persona e la foto 2 un panorama del lungomare di Salerno:

«Prendi la persona della foto 1 e mettila seduta su una panchina del lungomare della foto 2. Mantieni volto e vestiti uguali alla foto 1 e adatta la luce a quella della foto 2.»

Altri usi indicati dalle fonti: inserire il soggetto di una foto nello sfondo di un’altra, unire due paesaggi in una vista panoramica, fondere foto di famiglia in un’unica immagine di gruppo. L’esempio di Google è la foto di una persona e quella del suo cane, unite in un ritratto in un campo da basket.

Cosa fare se il risultato non è quello che volevi?

Non ricominciare da zero. Resta nella stessa chat e chiedi la correzione: cambiare lo sfondo, sostituire un oggetto, aggiungere un elemento. Secondo Google, Gemini può modificare parti specifiche dell’immagine mantenendo il resto.

Se vuoi che le persone restino riconoscibili, usa foto nitide, frontali e ben illuminate. È un consiglio di una fonte secondaria, non una regola ufficiale, ma è coerente con il funzionamento: il risultato è una nuova immagine, quindi volti e dettagli possono cambiare leggermente rispetto agli originali.

Quante foto si possono unire e cosa cambia tra gratuito e abbonamento?

Per unire due foto il limite non è un problema. Le fonti però non coincidono sul massimo, come mostra la tabella.

Fonte Cosa dice sul numero di immagini Guida di Gemini, caricamento file Fino a 10 file per prompt, in base alla disponibilità Blog di Google, lancio del 2025 Fino a tre immagini combinate Documentazione per sviluppatori, Gemini 2.5 Flash Image Massimo consigliato: 3 immagini Documentazione per sviluppatori, Gemini 3 Pro Image Massimo consigliato: 14 immagini

Le ultime due righe riguardano chi sviluppa software, non l’app. Per i risultati migliori conviene comunque scegliere poche immagini ben scelte.

Piano Cosa offre, a novembre 2026 Gratuito Nano Banana disponibile nell’app, secondo l’annuncio di Google del 2025 Google AI Pro, Plus e Ultra Il modello di immagini migliore (Nano Banana 2.1) e la possibilità di rigenerare le immagini con Nano Banana Pro dal menu a tre puntini, voce «Redo with Pro» nella versione inglese

Il modello usato può cambiare secondo il piano e le impostazioni. Per questo i nomi nelle guide non sono uniformi: si parla di Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite, Nano Banana Pro e Nano Banana 2.1.

Quante immagini al giorno si possono creare?

Il numero esatto non è stato confermato da una pagina ufficiale. Alcuni siti terzi parlano di soglie che sono cambiate nel tempo, ma non sono dati verificati. L’unico riferimento affidabile è l’avviso mostrato nell’app quando si raggiunge la quota.

Chi ha un abbonamento deve sapere che, se finisce la quota giornaliera di immagini con Nano Banana 2, non può più rigenerarne altre con Pro. Esistono anche limiti progressivi sul numero di file caricabili in un dato periodo, che poi vengono reimpostati. Se lo spazio di archiviazione delle app Gemini è esaurito, non si possono caricare file finché non si libera spazio.

Quali sono gli errori e le avvertenze da conoscere?

Aspettarsi un collage. Gemini non ritaglia e incolla le foto: genera un’immagine nuova. Se ti serve un montaggio fedele agli originali, un’app di collage senza IA è lo strumento giusto.

Scrivere richieste vaghe. Una frase come «unisci queste foto» lascia al modello troppe scelte. Indica sempre chi o cosa viene dalla foto 1, cosa dalla foto 2 e dove va collocato.

Dimenticare l’età minima. Per la sola generazione di immagini, senza caricare foto, bastano 13 anni o l’età minima del proprio paese. Per modificarle, quindi anche per unire due foto, servono 18 anni.

Ignorare la filigrana. Secondo l’annuncio di Google del 2025, le immagini create o modificate nell’app includono una filigrana visibile e la filigrana digitale invisibile SynthID, che segnalano l’origine da IA. La dichiarazione non è stata verificata sulle pagine di assistenza attuali.

Cercare il download nella guida sbagliata. I passaggi ufficiali per scaricare il risultato dall’app Gemini non sono stati trovati nella documentazione consultata. Cerca le opzioni direttamente sull’immagine generata, dal menu dell’app.

Domande frequenti Come si uniscono due foto con Gemini? Si apre l’app Gemini o il sito gemini.google.com, si entra nella sezione «Immagini» e si caricano le due foto nello stesso messaggio. Poi si scrive una richiesta precisa, per esempio «inserisci la persona della foto 1 nello sfondo della foto 2», e si invia. Se il risultato non convince, si continua nella stessa chat con richieste di modifica. Serve un abbonamento per unire due foto con Gemini? No, per provare la funzione non serve un abbonamento. Nano Banana è disponibile nell’app Gemini anche per gli utenti gratuiti, secondo l’annuncio di Google del 2025. I piani Google AI Pro, Plus e Ultra offrono il modello di immagini migliore e la rigenerazione con Nano Banana Pro. Quanti anni bisogna avere per modificare foto con Gemini? Secondo la guida ufficiale di Gemini servono almeno 18 anni per generare e modificare immagini, quindi anche per unire foto caricate. Per la sola generazione di immagini, senza caricare foto, bastano 13 anni o l’età minima del proprio paese. Per gli account scolastici possono valere limitazioni diverse. Quante foto si possono unire con Gemini? Le fonti non coincidono. La guida di Gemini indica fino a 10 file per prompt, mentre il blog di Google del 2025 parla di fino a tre immagini combinate. Per unire due foto il limite non è un problema, e per i risultati migliori conviene scegliere poche immagini. Quante immagini al giorno si possono creare con Gemini? Il numero esatto non è stato confermato da una pagina ufficiale. Alcuni siti terzi parlano di soglie cambiate nel tempo, ma non sono dati verificati. L’unico riferimento affidabile è l’avviso mostrato nell’app quando si raggiunge la quota.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Genera e modifica immagini, Computer (it) · Guida di App Gemini (Google) – Genera e modifica immagini, iPhone e iPad (it) · Guida di App Gemini (Google) – Genera e modifica immagini, Android (en) · Guida di App Gemini (Google) – Carica e analizza file, Computer (it) · Guida di App Gemini (Google) – Modifica immagini dal web in Gemini in Chrome, Android (it) · Gemini (Google) – Pagina prodotto Nano Banana / generazione immagini · Google Blog – 4 tips for how to use Nano Banana image editing in Gemini · Google Blog (MENA) – Nano Banana! Image editing in Gemini just got a major upgrade · Google Cloud (Vertex AI) – Generare e modificare immagini con Gemini · Google Cloud (Vertex AI) – Limitazioni della generazione di immagini di Gemini · The New School (copia della guida Google, secondaria) – Upload & Analyze Files in Gemini Apps · TechRadar Italia – Gemini semplifica la condivisione delle immagini su Android · Yahoo Tech – Here’s how to try Google’s hot new Nano Banana image generator · eu.community.samsung.com · Gemini limite immagini: da 20 a 1000 al giorno, poi zero · Come Unire le Foto con Nano Banana (Gemini 2.5 Flash AI)