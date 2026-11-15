Sangiovanni ricorda Giulia Stabile a One More Podcast: «Ci vediamo in finale»

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Sangiovanni ha ricordato Giulia Stabile a One More Podcast, raccontando di aver detto «ci vediamo in finale» alla ballerina poco dopo l’ingresso ad Amici. Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici e Sangiovanni è arrivato secondo. Notizia pubblicata da ZON.it il 15 novembre 2026.

I punti chiave Sangiovanni ha ricordato Giulia Stabile durante un’intervista a One More Podcast.

Sangiovanni ha detto a Giulia Stabile «ci vediamo in finale» poco dopo l’ingresso nella scuola di Amici.

Giulia Stabile, ballerina, ha vinto la ventesima edizione di Amici, mentre Sangiovanni è arrivato secondo.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati insieme per due anni, fino all’estate del 2023.

Sangiovanni torna con il disco «Tutto bene grazie» dopo lo stop seguito alla partecipazione a Sanremo.

Sangiovanni ha parlato di Giulia Stabile a One More Podcast, ricordando con affetto l’inizio del loro percorso ad Amici. Nella stessa intervista ha raccontato la sua carriera, lo stop dopo Sanremo e il ritorno con il disco «Tutto bene grazie».

Cosa ha detto Sangiovanni su Giulia Stabile

Il cantante ricorda una sera, poco dopo l’ingresso nella scuola di Amici, in cui rispose a Giulia Stabile con una frase rimasta impressa. Ecco le sue parole:

«Per me era una figata incredibile perché poco dopo che siamo entrati lì dentro, una sera io le rispondo tipo: “ci vediamo in finale”. Perché io ero super convinto che lei ce la potesse fare.»

La previsione si è avverata. Giulia Stabile, ballerina, ha vinto quell’edizione di Amici. Sangiovanni è arrivato secondo.

Dall’esordio ad Amici alla finale

Sangiovanni ha esordito nella ventesima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. All’interno del programma è entrato nella squadra di Rudy Zerbi.

Nel talent ha conosciuto Giulia Stabile. I due sono stati insieme per due anni, fino all’estate del 2023.

Lo stop dopo Sanremo e il disco «Tutto bene grazie»

Per Sangiovanni la partecipazione a Sanremo è stata un traguardo importante. Dopo il Festival è arrivato uno stop, che il cantante ha confermato e comunicato sui social.

Ora Sangiovanni è pronto a tornare con un nuovo disco intitolato «Tutto bene grazie».

Domande frequenti Cosa ha detto Sangiovanni a Giulia Stabile ad Amici? Sangiovanni ha raccontato a One More Podcast di aver detto a Giulia Stabile «ci vediamo in finale». Lo ha fatto una sera, poco dopo l’ingresso nella scuola di Amici, perché era convinto che lei potesse farcela. Chi ha vinto Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile? Giulia Stabile, ballerina, ha vinto la ventesima edizione di Amici. Sangiovanni, che aveva esordito in quella stessa edizione nella squadra di Rudy Zerbi, è arrivato secondo. Per quanto tempo sono stati insieme Sangiovanni e Giulia Stabile? Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati insieme per due anni, fino all’estate del 2023. Si sono conosciuti nel talent Amici, condotto da Maria De Filippi. Come si chiama il nuovo disco di Sangiovanni? Il nuovo disco di Sangiovanni si intitola «Tutto bene grazie». Il cantante torna con questo album dopo lo stop seguito alla partecipazione a Sanremo, che ha confermato e comunicato sui social.