Antonella Elia dopo il secondo intervento: «Mi sento rinata»

di Redazione ZON

In sintesi. La showgirl Antonella Elia sta meglio dopo l’operazione di venerdì 13 novembre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma, il suo secondo intervento chirurgico. In un video su Instagram del 14 novembre 2026 Antonella Elia ha raccontato di aver avuto dolore e nausea al risveglio dall’anestesia e di sentirsi «rinata» il giorno dopo.

I punti chiave Antonella Elia ha affrontato il secondo intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma venerdì 13 novembre 2026.

Il 14 novembre 2026 Antonella Elia ha raccontato in un video su Instagram di aver avuto dolore e nausea al risveglio dall’anestesia.

Il 12 novembre 2026 Antonella Elia aveva annunciato che i medici avevano individuato altre tre formazioni da rimuovere.

Antonella Elia ha ringraziato per le cure la dottoressa Francesca e la professoressa Anna Fagotti.

Antonella Elia ha dichiarato nel video: «Oggi mi sento rinata».

Antonella Elia sta meglio dopo il secondo intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. La showgirl lo ha raccontato in un video su Instagram il 14 novembre 2026, il giorno dopo l’operazione di venerdì 13 novembre.

Il risveglio dall’anestesia è stato difficile: «Sembravo l’esorcista»

Antonella Elia ha detto di aver faticato a riprendersi dall’anestesia dopo l’operazione e di aver provato dolore e nausea. Il 13 novembre 2026, giorno dell’intervento, non aveva pubblicato aggiornamenti sulle sue condizioni.

Per sdrammatizzare ha scelto un paragone cinematografico. «Sembravo l’esorcista ieri. Un altro po’ giravo la testa a 360 gradi», ha scherzato nel video, mantenendo il tono ironico che da sempre la accompagna.

Le parole che danno speranza: «Oggi mi sento rinata»

Il giorno dopo l’operazione, Antonella Elia ha descritto un netto miglioramento. «Sto molto meglio oggi», ha detto, e in una storia su Instagram ha aggiunto di stare «un fiore».

Nel video la showgirl ha parlato anche del sollievo di stare meglio. «Ho passato una cosa che è stata brutta e adesso mi sento felice», ha raccontato, aggiungendo: «Oggi mi sento rinata».

Antonella Elia ha poi ringraziato le persone che le hanno scritto messaggi di sostegno durante il ricovero. Si è anche scusata per non essere riuscita a rispondere prima.

Il secondo ricovero era stato annunciato il 12 novembre

Il 12 novembre 2026 Antonella Elia aveva comunicato con una storia su Instagram, registrata nella sua stanza al Policlinico Gemelli, che i medici avevano individuato altre tre formazioni da rimuovere. Per questo serviva una nuova operazione, a poche settimane dalla precedente.

«Speravo che tutto fosse già finito e invece si va avanti», aveva detto ai follower. Si trovava nella stessa stanza del primo ricovero, da cui si vede la cupola di San Pietro.

In quel messaggio Antonella Elia aveva ringraziato per le cure la dottoressa Francesca e la professoressa Anna Fagotti. Aveva rivolto anche un pensiero alle persone che stanno affrontando un percorso simile al suo.

Ora la priorità è recuperare le energie

Antonella Elia ha detto di voler vivere il presente: la felicità di aver superato un’altra giornata complicata e il desiderio di rimettersi in forze. Il suo video, raccontato senza nascondere il dolore, si chiude con questo messaggio di ringraziamento e di fiducia.

Domande frequenti Come sta Antonella Elia dopo il secondo intervento? Antonella Elia sta meglio. Nel video su Instagram del 14 novembre 2026 ha detto «Sto molto meglio oggi» e «Oggi mi sento rinata», dopo un risveglio dall’anestesia con dolore e nausea. Quando è stata operata Antonella Elia? Antonella Elia è stata operata venerdì 13 novembre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma. Era il suo secondo intervento chirurgico, annunciato con una storia su Instagram il 12 novembre 2026. Perché Antonella Elia ha fatto un secondo intervento? Secondo quanto raccontato da Antonella Elia in una storia su Instagram il 12 novembre 2026, i medici avevano individuato altre tre formazioni da rimuovere. Per questo era necessaria una nuova operazione, a poche settimane dalla precedente. Dove è stata operata Antonella Elia? Antonella Elia è stata operata al Policlinico Gemelli di Roma. Nella storia del 12 novembre 2026 si trovava nella stessa stanza del primo ricovero, da cui si vede la cupola di San Pietro. Cosa ha detto Antonella Elia del risveglio dall’anestesia? Antonella Elia ha detto di aver faticato a riprendersi dall’anestesia e di aver provato dolore e nausea. Per sdrammatizzare ha scherzato: «Sembravo l’esorcista ieri. Un altro po’ giravo la testa a 360 gradi».