Mara Venier spiega perché porta gli occhiali scuri a Domenica In: ha una maculopatia

di Redazione ZON

In sintesi. Mara Venier, conduttrice di Domenica In, porta gli occhiali scuri in onda perché ha una maculopatia, patologia della retina che compromette la visione centrale. Nel podcast di Gianluca Gazzoli ha spiegato che le luci dello studio le danno fastidio e che ogni mese affronta un intervento. I disturbi sono iniziati nel 2024.

I punti chiave Mara Venier porta gli occhiali scuri a Domenica In perché le luci dello studio le danno fastidio e possono danneggiarle la vista.

Mara Venier ha una maculopatia da due anni e ogni mese si sottopone a un intervento.

I disturbi di Mara Venier sono iniziati nel 2024, durante una serata in casa con il marito Nicola Carraro, quando non riusciva più a vedere correttamente una parte dello schermo televisivo.

Mara Venier è stata operata di cataratta tre settimane prima dell’intervista nel podcast di Gianluca Gazzoli.

Sul suo futuro in Rai Mara Venier ha detto: «Dico sempre che è l’ultima, ma questa è l’ultima davvero, ne sono sicura».

Mara Venier indossa gli occhiali scuri a Domenica In per proteggere gli occhi dalle luci dello studio. La conduttrice ha spiegato di avere una maculopatia e di sottoporsi a un intervento ogni mese.

Cosa ha detto Mara Venier sugli occhiali scuri in diretta

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Mara Venier ha negato che si tratti di un atteggiamento da diva. Ha detto: «Vado in onda con gli occhiali scuri perché ho un problema importante. Ogni mese devo affrontare un intervento».

Sul trucco, Mara Venier ha spiegato: «Se vado in onda senza trucco e con gli occhiali, è perché le luci mi danno fastidio e possono danneggiare la mia vista».

Nella stessa intervista Mara Venier ha detto di essere stata operata di cataratta tre settimane prima. Il racconto sulla maculopatia, invece, riguarda un problema che la accompagna da due anni.

Che cos’è la maculopatia e come sono iniziati i sintomi

La maculopatia è una patologia che colpisce la retina e compromette la visione centrale. Mara Venier ha detto: «Da due anni ho un problema importante che è la maculopatia».

I disturbi sono cominciati nel 2024, durante una serata in casa con il marito Nicola Carraro. Mara Venier stava guardando la televisione e si è accorta di non riuscire più a vedere correttamente una parte dello schermo.

Durante una puntata di Domenica In, la conduttrice si è scusata con il pubblico. Ha detto: «A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi».

Perché per Mara Venier il lavoro è una medicina

Mara Venier ha raccontato di essere stata incerta, quest’anno, se tornare in televisione o lasciarla del tutto. Alla fine ha deciso di rimettersi in gioco. Ha spiegato: «Questa è la mia medicina. Devi reagire a quello che ti capita nella vita e spesso il lavoro è la cura migliore: quando vado in onda dimentico tutto, sono concentrata su quello che devo fare».

In alcune occasioni Mara Venier ha dovuto conciliare i trattamenti oculistici con la conduzione. A volte ha affrontato le cure subito dopo la trasmissione.

Cosa ha detto Mara Venier sul suo futuro in Rai

Sul futuro, Mara Venier è stata netta: «Dico sempre che è l’ultima, ma questa è l’ultima davvero, ne sono sicura». Rivolgendosi a Gianluca Gazzoli, ha aggiunto: «In tv nascono tanti nuovi conduttori. Tu sei bravissimo, potresti fare Domenica In».

Nell’intervista Mara Venier è tornata anche su un episodio di circa dieci anni fa, quando alla direzione di Rai 1 c’era Giancarlo Leone. Ha ricordato: «Ho avuto molti momenti in cui la Rai ha fatto a meno di me. Mi avevano detto: “Basta, sei vecchia”».

Domande frequenti Perché Mara Venier porta gli occhiali scuri a Domenica In? Mara Venier porta gli occhiali scuri a Domenica In per proteggere gli occhi dalle luci dello studio. Nel podcast di Gianluca Gazzoli ha negato che sia un atteggiamento da diva e ha spiegato di avere un problema importante agli occhi. Che malattia ha Mara Venier agli occhi? Mara Venier ha una maculopatia, una patologia che colpisce la retina. Ha raccontato di averla da due anni e di doversi sottoporre a un intervento ogni mese. Quando sono iniziati i problemi di vista di Mara Venier? I disturbi di Mara Venier sono cominciati nel 2024. Stava guardando la televisione a casa con il marito Nicola Carraro e si è accorta di non riuscire più a vedere correttamente una parte dello schermo. Che cos’è la maculopatia? La maculopatia è una patologia che colpisce la retina e compromette la visione centrale. È la malattia che Mara Venier ha raccontato di avere da due anni. Mara Venier lascerà la televisione? Nel podcast di Gianluca Gazzoli Mara Venier ha detto: «Dico sempre che è l’ultima, ma questa è l’ultima davvero, ne sono sicura». Ha raccontato di essere stata incerta, quest’anno, se tornare in televisione o lasciarla del tutto, e di aver poi deciso di rimettersi in gioco.