Report, seconda puntata: Bagnoli, Gaza, uova e università online

di Redazione ZON

In sintesi. Report va in onda su Rai 3 domenica 15 novembre 2026 alle 20.30 con la seconda puntata della stagione, condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Le quattro inchieste riguardano la ricostruzione di Gaza, la bonifica di Bagnoli, la produzione industriale di uova e le università telematiche.

I punti chiave Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3, con la seconda puntata della stagione.

La puntata di Report è condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi e contiene quattro inchieste.

L’inchiesta “A gonfie vele!” di Luca Chianca e Alessia Marzi verifica lo stato della bonifica di Bagnoli dopo 35 anni di attese e annunci.

L’America’s Cup arriva a Napoli nell’estate 2027 e ha modificato i piani di Invitalia per mettere in sicurezza l’area di Bagnoli.

La puntata di Report si può vedere in streaming e on demand su RaiPlay.

Attenzione: spoiler. Report va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 20.30 su Rai 3 con la seconda puntata della stagione, condotta da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Le inchieste sono quattro.

La puntata è la seconda della stagione e arriva dopo l’addio di Sigfrido Ranucci. Si può seguire anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Inchiesta Autori Tema La pace sepolta Nancy Porsia Ricostruzione di Gaza A gonfie vele! Luca Chianca con Alessia Marzi Bonifica di Bagnoli e America’s Cup I peli nell’uovo Giulia Innocenzi con Greta Orsi Produzione industriale di uova Palio universitario Chiara De Luca con Eleonora Numico Università telematiche

Bagnoli, l’America’s Cup del 2027 cambia i piani della bonifica

L’America’s Cup arriva a Napoli nell’estate 2027 e riporta l’attenzione su Bagnoli, uno dei più grandi siti inquinati d’interesse nazionale. L’inchiesta “A gonfie vele!” di Luca Chianca e Alessia Marzi verifica a che punto siano i lavori dopo 35 anni di attese e annunci.

Invitalia, incaricata di attuare la bonifica, stava studiando gli interventi per mettere in sicurezza l’area. L’assegnazione della regata ha modificato quei piani. Per i lettori campani è il servizio più vicino: riguarda un territorio che aspetta da 35 anni.

A Gaza si decide chi ricostruirà e chi potrà tornare a viverci

“La pace sepolta” di Nancy Porsia racconta il futuro della Striscia di Gaza dopo i bombardamenti israeliani. Sotto le macerie restano migliaia di corpi e possibili prove di crimini di guerra.

Il servizio mette al centro il Board of Peace promosso da Donald Trump, con un piano miliardario che coinvolge investitori e interessi geopolitici, compreso il discusso ruolo di Jared Kushner. Le proposte statunitensi vengono confrontate con quelle delle Nazioni Unite e delle comunità palestinesi. Nei progetti di ricostruzione partecipa anche l’Italia.

Le uova e le università online: due inchieste che toccano la vita quotidiana

In “I peli nell’uovo”, Giulia Innocenzi e Greta Orsi portano le telecamere in alcuni allevamenti di galline ovaiole e negli stabilimenti di un importante produttore europeo. Il percorso arriva fino alla pastorizzazione degli ovoprodotti destinati a supermercati e aziende alimentari italiane. Le domande riguardano le condizioni degli allevamenti, i controlli veterinari, la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti.

“Palio universitario”, di Chiara De Luca ed Eleonora Numico, chiude la puntata sulle università telematiche. Il racconto parte dall’Università per Stranieri di Siena, che dopo il Covid aveva avviato un corso di laurea online, poi chiuso dal rettore Tomaso Montanari per alcune criticità.

Il servizio segue anche l’indagine della Procura di Napoli su Multiversity, gruppo che controlla Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Un secondo filone riguarda alcuni quotidiani italiani, sospettati di aver taciuto notizie sull’inchiesta in cambio di pubblicità.