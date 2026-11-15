Ballando con le Stelle, la lite tra Mariotto e Barbara d’Urso: il profumo spruzzato e l’ultimatum a Milly Carlucci

di Redazione ZON

In sintesi. Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, il 14 novembre 2026, il giurato Guillermo Mariotto ha spruzzato il proprio profumo verso la giurata Barbara d’Urso durante una discussione al tavolo della giuria. Barbara d’Urso ha chiesto alla conduttrice Milly Carlucci di scegliere tra sé e Mariotto. Carlucci non ha sciolto il nodo in diretta.

I punti chiave Guillermo Mariotto ha spruzzato il proprio profumo verso Barbara d’Urso il 14 novembre 2026, nella settima puntata di Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso ha lanciato a Milly Carlucci un ultimatum: «O io o lui».

Guillermo Mariotto si è scusato in diretta con tono provocatorio e, dopo il Tg, ha detto che il gesto non era rivolto a Barbara d’Urso.

Alberto Matano ha offerto a Barbara d’Urso il proprio posto in giuria, per farla sedere lontano da Mariotto.

Milly Carlucci ha parlato di «intemperanze» senza prendere apertamente le distanze da Guillermo Mariotto.

Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, il 14 novembre 2026, Guillermo Mariotto ha spruzzato il profumo verso Barbara d’Urso. La giurata ha lanciato un ultimatum alla conduttrice Milly Carlucci: «O io o lui».

Come è nato lo scontro dopo il samba di Ornella Muti

La discussione al tavolo della giuria è partita dai commenti al samba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. L’attrice ha contestato a Barbara d’Urso i giudizi ricevuti nelle cinque settimane precedenti: «Non hai mai detto cosa dovevo migliorare nei passi in cinque settimane. Mi hai solo giudicato come donna».

Barbara d’Urso ha riportato il discorso sul piano tecnico, chiamando in causa la valutazione della top line: «Se io ti dico che la top line non c’era rispondimi». In quel momento Guillermo Mariotto ha interrotto la collega, le ha dato della finta e ha spruzzato verso di lei il proprio profumo.

Cosa si sono detti Mariotto e Barbara d’Urso

Mariotto ha accompagnato il gesto con una battuta sull’odore. Le fonti riportano due versioni della frase: «Perché puzzi» e «Che puzza». Il pubblico in studio ha fischiato.

Barbara d’Urso ha protestato in diretta. Ha detto di non consentire a nessuno di dirle che puzza né di spruzzarle addosso qualcosa, poi ha chiamato in causa la conduttrice: «Voglio le scuse. Milly scegli, me o lui».

Mariotto si è scusato con un tono rimasto provocatorio: «Mi scuso umilmente, qui c’è cattivo odore da parecchio». Ha aggiunto di essersi portato il profumo apposta e di dispiacersi se qualcuno si fosse offeso.

Dopo il Tg, Mariotto ha spiegato che il gesto non era rivolto a Barbara d’Urso. A Saxa Rubra, ha detto, ci sono i topi, e per questo aveva con sé il profumo. Dopo l’invito dei colleghi, ha poi rivolto alla giurata delle scuse rapide.

Come hanno reagito Carolyn Smith, Zazzaroni e Matano

Carolyn Smith, presidente di giuria, ha raccontato di avere una risposta pronta ma di temere conseguenze se l’avesse ripetuta per intero. Ha quindi citato un detto scozzese sul naso troppo vicino alla fonte di un cattivo odore, e Mariotto è rimasto senza replica.

Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a scusarsi direttamente con Barbara d’Urso. Dopo la pausa pubblicitaria, Alberto Matano ha offerto alla collega il proprio posto in giuria, per farla sedere lontano da Mariotto ed evitare altre provocazioni.

Sotto il video della scena condiviso sui social, i commenti contrari a Mariotto sono migliaia, tra accuse di volgarità e richieste di maggiore tutela per una professionista che lavora in televisione.

Cosa ha detto Milly Carlucci e cosa resta da capire

Milly Carlucci non ha sciolto in diretta il nodo posto da Barbara d’Urso. Dopo il saluto al pubblico ha commentato la serata: «Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti».

La conduttrice ha definito Ballando con le Stelle una famiglia che crede nel ballo, nello spettacolo, nel divertimento e nell’armonia. Ha chiuso con le parole «cuore oltre l’ostacolo», senza prendere apertamente le distanze da Mariotto.

Resta da capire se l’ultimatum di Barbara d’Urso avrà conseguenze nelle prossime puntate.

Domande frequenti Cosa è successo tra Mariotto e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Il 14 novembre 2026, nella settima puntata, la discussione è partita dai commenti al samba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Guillermo Mariotto ha interrotto Barbara d’Urso, le ha dato della finta e ha spruzzato il proprio profumo verso di lei. Il pubblico in studio ha fischiato. Cosa ha detto Barbara d’Urso a Milly Carlucci dopo la lite con Mariotto? Barbara d’Urso ha chiesto le scuse e ha detto alla conduttrice: «Milly scegli, me o lui». Ha lanciato così un ultimatum a Milly Carlucci. Resta da capire se avrà conseguenze nelle prossime puntate. Perché Mariotto ha spruzzato il profumo a Ballando con le Stelle? In diretta Guillermo Mariotto ha detto di essersi portato il profumo apposta. Dopo il Tg ha spiegato che il gesto non era rivolto a Barbara d’Urso e che a Saxa Rubra ci sono i topi, motivo per cui aveva con sé il profumo. Cosa ha risposto Milly Carlucci alla lite tra Mariotto e Barbara d’Urso? Milly Carlucci non ha sciolto in diretta il nodo posto da Barbara d’Urso. Dopo il saluto al pubblico ha detto: «Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti». Non ha preso apertamente le distanze da Guillermo Mariotto. Cosa ha detto Carolyn Smith a Mariotto dopo il profumo spruzzato? Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, ha detto di avere una risposta pronta ma di temere conseguenze se l’avesse ripetuta per intero. Ha citato un detto scozzese sul naso troppo vicino alla fonte di un cattivo odore, e Guillermo Mariotto è rimasto senza replica.