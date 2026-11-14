Storie al bivio Weekend del 14 novembre: Milly Carlucci, Matteo Bassetti e la ministra Roccella da Monica Setta

di Redazione ZON

In sintesi. Storie al bivio Weekend, il programma di Rai 2 con Monica Setta, va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 15.30. Tra i nomi ci sono Milly Carlucci, Matteo Bassetti e la ministra Eugenia Roccella. I temi: Ballando con le stelle, l’allarme bomba dell’11 novembre 2026 che ha portato all’evacuazione di 6000 scuole e il film su Giulia Cecchettin.

I punti chiave Storie al bivio Weekend, programma di Rai 2 condotto da Monica Setta, va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 15.30.

Matteo Bassetti, medico infettivologo, presenta il libro “Essere medico” in un’intervista con Monica Setta.

L’allarme bomba di mercoledì 11 novembre 2026 ha portato all’evacuazione di 6000 scuole.

Secondo la presentazione della puntata, il film “Se domani non torno” su Giulia Cecchettin ha triplicato le richieste di aiuto al numero antiviolenza 1522.

La ministra Eugenia Roccella anticipa i progetti del governo contro la violenza di genere.

Attenzione: spoiler. Storie al bivio Weekend, il programma di Rai 2 condotto da Monica Setta, va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 15.30. Tra i nomi della puntata ci sono Milly Carlucci, Matteo Bassetti e la ministra Eugenia Roccella.

La puntata di Storie al bivio Weekend si apre con Ballando con le stelle

Storie al bivio Weekend dedica la prima parte a Ballando con le stelle, tra emozioni, retroscena e anticipazioni sulla nuova puntata del sabato sera. Pietro Capella intervista Milly Carlucci, Ornella Muti e Noemi Bocchi.

Nel talk di Monica Setta intervengono in studio cinque ospiti: Beppe Convertini, Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira, Sofia Bruscoli ed Elena Morali.

Matteo Bassetti presenta il libro e il talk passa all’allarme bomba nelle scuole

Matteo Bassetti, medico infettivologo, presenta a Storie al bivio Weekend il suo ultimo libro, Essere medico, in un’intervista con Monica Setta.

Il programma affronta poi l’allarme bomba che mercoledì 11 novembre 2026 ha portato all’evacuazione di 6000 scuole. In studio ci sono Andrea Barabotti, parlamentare della Lega, e Antonio Sciuto, cofondatore e CEO di Elai, realtà specializzata in intelligenza artificiale predittiva.

Il dibattito riguarda anche la cybersicurezza e le risposte possibili da politica e nuove tecnologie. Alessandra Tripoli, ballerina di Ballando con le stelle, interviene come mamma di Liam, che frequenta la prima elementare.

Beppe Convertini porta la sua testimonianza come zio di numerosi nipoti studenti. Secondo quanto anticipato dalla trasmissione, i ragazzi sono stati evacuati dopo gli allarmi di mercoledì 11 novembre 2026.

Il finale è dedicato al film su Giulia Cecchettin e alla violenza di genere

L’ultimo blocco di Storie al bivio Weekend parte dal film su Giulia Cecchettin, Se domani non torno. Secondo la presentazione della puntata, il film ha sbancato il box office e triplicato le richieste di aiuto al numero antiviolenza 1522.

Maria Teresa Ruta racconta la violenza che ha subito quando aveva vent’anni. Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, anticipa i progetti del governo per contrastare la violenza di genere e affronta il tema del femminicidio.

Domande frequenti A che ora va in onda Storie al bivio Weekend il 14 novembre 2026? Storie al bivio Weekend va in onda su Rai 2 sabato 14 novembre 2026 alle 15.30. Il programma è condotto da Monica Setta. Chi sono gli ospiti di Storie al bivio Weekend del 14 novembre? Tra i nomi della puntata ci sono Milly Carlucci, Matteo Bassetti e la ministra Eugenia Roccella. In studio intervengono anche Beppe Convertini, Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira, Sofia Bruscoli ed Elena Morali. Ci sono poi Andrea Barabotti, Antonio Sciuto e Maria Teresa Ruta. Di cosa si parla a Storie al bivio Weekend il 14 novembre 2026? La puntata si apre con Ballando con le stelle e prosegue con il libro di Matteo Bassetti e con l’allarme bomba nelle scuole. Il finale è dedicato al film su Giulia Cecchettin e alla violenza di genere. Quante scuole sono state evacuate per l’allarme bomba dell’11 novembre 2026? Secondo quanto riportato nella presentazione di Storie al bivio Weekend, l’allarme bomba di mercoledì 11 novembre 2026 ha portato all’evacuazione di 6000 scuole. Il programma ne parla con Andrea Barabotti e Antonio Sciuto. Che libro presenta Matteo Bassetti a Storie al bivio Weekend? Matteo Bassetti, medico infettivologo, presenta il suo ultimo libro, “Essere medico”. Ne parla in un’intervista con Monica Setta.

Fonte: bigodino.it · Angolo delle Notizie · Adnkronos