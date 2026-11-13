Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle il 21 novembre come «ballerino per una notte»

di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Belli tornerà a Ballando con le Stelle sabato 21 novembre 2026, nell’ottava puntata della ventunesima edizione su Rai 1, come «ballerino per una notte». Sarà la sua prima apparizione davanti alle telecamere dopo lo stop seguito all’incidente stradale del luglio 2026. Secondo Fanpage, tutti i ballerini professionisti scenderanno in pista con Paolo Belli.

I punti chiave Paolo Belli sarà «ballerino per una notte» a Ballando con le Stelle sabato 21 novembre 2026, nell’ottava puntata della ventunesima edizione su Rai 1.

Secondo le indiscrezioni di Fanpage, tutti i ballerini professionisti di Ballando con le Stelle balleranno con Paolo Belli in una coreografia di bentornato.

Paolo Belli si era fermato dopo un incidente stradale avvenuto nel luglio 2026, nel quale è morto un uomo di 41 anni.

Paolo Belli porterà lo spettacolo «Come se non ci fosse un domani» a Formigine (Modena) il 6 dicembre 2026 e a Collegno (Torino) il 15 gennaio 2027.

La Big Band di Paolo Belli tornerà a esibirsi in diverse città italiane, segnando la ripresa dell’attività dal vivo.

Attenzione: spoiler. Paolo Belli tornerà a Ballando con le Stelle sabato 21 novembre 2026, nell’ottava puntata della ventunesima edizione su Rai 1, nelle vesti di «ballerino per una notte». Sarà la sua prima apparizione davanti alle telecamere dopo lo stop seguito all’incidente di luglio.

Che cosa farà Paolo Belli nella puntata del 21 novembre 2026

Secondo le indiscrezioni rivelate da Fanpage, la coreografia coinvolgerà tutti i ballerini professionisti del programma. I maestri scenderanno in pista insieme a Paolo Belli.

Il numero dovrebbe funzionare come un bentornato corale. I maestri di Ballando con le Stelle riabbracceranno un collega, e idealmente lo farà anche il pubblico dello studio di Saxa Rubra e quello da casa.

Qual è il gesto di Milly Carlucci per il rientro di Belli

Per il ritorno di Paolo Belli, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe organizzato un’accoglienza speciale. Secondo le ricostruzioni, lei e la squadra del programma non gli hanno mai fatto mancare il sostegno durante i mesi di assenza.

Paolo Belli è uno dei volti storici di Ballando con le Stelle: per vent’anni il programma è stato la sua casa televisiva. L’edizione 2026 è partita senza di lui nel ruolo di «guardiano» della Sala delle Stelle, che nel 2025 aveva lasciato per scendere in pista tra i concorrenti.

Perché questo rientro emoziona il pubblico del programma

Paolo Belli si era fermato dopo un incidente stradale avvenuto nel luglio 2026, nel quale è morto un uomo di 41 anni. In un video pubblicato sui suoi canali social ha spiegato di aver scelto uno stop totale, per rispetto e per elaborare un momento difficile.

Nello stesso messaggio ha annunciato la ripartenza del suo lavoro, con queste parole:

«Ripartire lo devo a voi e a chi lavora con me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere.»

Dopo la televisione tornano il teatro e la Big Band

Il rientro a Ballando con le Stelle apre un percorso graduale di ripartenza. Paolo Belli porterà in scena lo spettacolo Come se non ci fosse un domani, dedicato al suo percorso artistico.

Data Appuntamento Luogo 21 novembre 2026 Ballando con le Stelle, ottava puntata Rai 1 6 dicembre 2026 Come se non ci fosse un domani Auditorium Spira Mirabilis, Formigine (Modena) 15 gennaio 2027 Come se non ci fosse un domani Lavanderia a Vapore, Collegno (Torino)

La Big Band di Paolo Belli tornerà inoltre a esibirsi in diverse città italiane, segnando la ripresa dell’attività dal vivo dopo lo stop degli ultimi mesi.

Domande frequenti Quando torna Paolo Belli a Ballando con le Stelle? Paolo Belli tornerà a Ballando con le Stelle sabato 21 novembre 2026, nell’ottava puntata della ventunesima edizione. Il programma va in onda su Rai 1. Sarà la sua prima apparizione davanti alle telecamere dopo lo stop seguito all’incidente di luglio 2026. Che cosa farà Paolo Belli nella puntata del 21 novembre 2026? Paolo Belli sarà «ballerino per una notte» a Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni rivelate da Fanpage, la coreografia coinvolgerà tutti i ballerini professionisti del programma, che scenderanno in pista insieme a lui. Il numero dovrebbe essere un bentornato corale. Perché Paolo Belli si era fermato? Paolo Belli si era fermato dopo un incidente stradale avvenuto nel luglio 2026, nel quale è morto un uomo di 41 anni. In un video sui suoi canali social ha spiegato di aver scelto uno stop totale, per rispetto e per elaborare un momento difficile. Dove si può vedere Paolo Belli a teatro dopo Ballando con le Stelle? Paolo Belli porterà lo spettacolo «Come se non ci fosse un domani» all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena) il 6 dicembre 2026. Lo spettacolo sarà poi alla Lavanderia a Vapore di Collegno (Torino) il 15 gennaio 2027. Che cosa ha organizzato Milly Carlucci per il ritorno di Paolo Belli? Secondo le ricostruzioni, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe organizzato un’accoglienza speciale per il ritorno di Paolo Belli a Ballando con le Stelle. Le ricostruzioni aggiungono che lei e la squadra del programma non gli hanno mai fatto mancare il sostegno durante i mesi di assenza.

Fonte: BadTaste · Libero · Il Messaggero · Zazoom Social News