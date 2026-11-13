Tutto per la mia famiglia, anticipazioni e orari su Canale 5 dal 14 al 20 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate della soap Tutto per la mia famiglia su Canale 5 dal 14 al 20 novembre 2026, Doruk scopre che la cena con il padre Akif è un annuncio di nozze: Akif e Suzan intendono sposarsi la settimana successiva alla cena. Gonul porta piatti pronti a Orhan: Sengul, in carcere, diventa gelosa e medita di evadere.

I punti chiave La soap Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.05.

Il sabato Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.30; per il giovedì è indicato anche l’orario delle 21.20.

Doruk scopre che la cena con il padre Akif è in realtà un annuncio di nozze: Akif e Suzan intendono sposarsi la settimana successiva alla cena.

Suzan dice a Doruk che lei e Akif hanno comprato una nuova casa, con una stanza riservata solo a lui.

Gonul porta dei piatti pronti a Orhan, che fatica a preparare un pasto decente ai figli, e Sengul, gelosa, medita di evadere dal carcere.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 14 al 20 novembre 2026, Doruk scopre che la cena con il padre Akif è in realtà un annuncio di nozze. Akif e Suzan intendono sposarsi la settimana successiva.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5

La soap Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 secondo gli orari della tabella, validi per la settimana dal 14 al 20 novembre 2026.

Giorno Orario su Canale 5 Da lunedì a venerdì 16.05 Sabato 14.30 Giovedì 21.20

Doruk scopre alla cena che Akif e Suzan stanno per sposarsi

Doruk esce con Akif convinto di trascorrere una serata tra padre e figlio. Al tavolo trovano però anche Suzan e sua figlia Harika.

L’incontro è stato organizzato da Akif e Suzan per comunicare ai ragazzi che si sposeranno la settimana successiva. La tensione è palpabile.

Suzan dice a Doruk che lei e Akif hanno comprato una nuova casa, con una stanza riservata solo a lui. Doruk però se ne va.

Gonul porta i piatti pronti a Orhan e scatena la gelosia di Sengul

Gonul viene a sapere che Orhan fatica a preparare un pasto decente ai figli, perché in cucina se la cava poco. Così va a casa sua per portargli dei piatti pronti.

Ogulcan racconta l’accaduto alla madre, che si trova in carcere. Il racconto scatena la furia di Sengul.

Sengul, gelosa, medita di evadere.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Nella settimana dal 14 al 20 novembre 2026 Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16.05 da lunedì a venerdì e alle 14.30 il sabato. Per il giovedì è indicato anche l’orario delle 21.20. Cosa scopre Doruk alla cena con Akif in Tutto per la mia famiglia? Doruk esce con il padre Akif convinto di trascorrere una serata tra padre e figlio. Al tavolo trova anche Suzan e sua figlia Harika e scopre che la cena serve ad annunciare le nozze di Akif e Suzan, previste la settimana successiva alla cena. Come reagisce Doruk alla notizia del matrimonio di Akif e Suzan? Suzan dice a Doruk che lei e Akif hanno comprato una nuova casa, con una stanza riservata solo a lui. Doruk però se ne va. Perché Sengul vuole evadere in Tutto per la mia famiglia? Gonul va a casa di Orhan per portargli dei piatti pronti, perché lui fatica a preparare un pasto decente ai figli. Ogulcan racconta l’accaduto alla madre, che si trova in carcere: il racconto scatena la furia e la gelosia di Sengul, che medita di evadere.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni