Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 7 al 13 novembre 2026: orari su Canale 5 e trame

In sintesi. Nella settimana dal 7 al 13 novembre 2026 “Tutto per la mia famiglia” va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05, il sabato alle 14.30 e il giovedì alle 21.20. Akif e Kaan si riconciliano, ma Susen vuole confessare la verità su Kadir. Kaan prova a fermarla, i due cadono dal ballatoio e Kaan muore.

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da ComingSoon.it, nella puntata di sabato 7 novembre 2026 su Canale 5 Suzan prova l’abito da sposa in vista delle nozze con Akif, mentre la figlia Harika, che ha accettato il matrimonio, la riprende e pubblica il video sui social. Nebahat, che segue Harika con un profilo falso, vede le immagini e va su tutte le furie: insieme all’amica Ayla si presenta nella boutique per affrontare la rivale. ComingSoon.it indica la messa in onda intorno alle 14.25.

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da Tv Soap, nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 9 a giovedì 12 novembre 2026 la soffiata di Kaan porta a una riconciliazione con Akif , che ha già avviato le pratiche per riconoscerlo ufficialmente come figlio. Un compito assegnato agli studenti dalla professoressa Filiz rischia però di far emergere la verità sulla morte di Kadir . Susen, schiacciata dai sensi di colpa, decide di confessare tutto a Omer. Kaan cerca di fermarla, ed è durante questo confronto che i due precipitano dal ballatoio della caffetteria. Intanto Orhan , andato via di casa, accetta la piccola stanza che gli offre Gonul.

Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 7 al 13 novembre 2026 di “Tutto per la mia famiglia”, su Canale 5, Nebahat tenta di vendicarsi di Akif e Kaan muore dopo la caduta dal ballatoio della scuola.

La soap turca “Tutto per la mia famiglia” va in onda su Canale 5 con tre appuntamenti diversi nella settimana dal 7 al 13 novembre 2026.

Nebahat è decisa a raccontare ai fratelli Eren tutte le responsabilità del suo ex marito Akif. Con questa mossa vuole vendicarsi di lui.

Akif però la ferma grazie a una soffiata di Kaan. L’uomo minaccia a sua volta Nebahat: se parlerà, andrà alla Polizia con l’oggetto con cui lei ha colpito Resul, provocandone la morte.

Kaan e Susen cadono dal ballatoio della scuola e vengono portati d’urgenza in ospedale in condizioni gravi.

Akif, pieno di rabbia e sensi di colpa, se la prende con il preside Burak.

Susen si salva e riporta solo qualche frattura. Le complicazioni di Kaan, invece, si rivelano fatali.

Domande frequenti

A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5? Nella settimana dal 7 al 13 novembre 2026 “Tutto per la mia famiglia” va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.05. Gli altri due appuntamenti sono il sabato alle 14.30 e il giovedì alle 21.20.

Cosa succede a Kaan in Tutto per la mia famiglia? Nella settimana dal 7 al 13 novembre 2026 Kaan e Susen cadono dal ballatoio della scuola e vengono portati d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. Susen si salva e riporta solo qualche frattura, mentre le complicazioni di Kaan si rivelano fatali.

Cosa vuole fare Nebahat contro Akif in Tutto per la mia famiglia? Nebahat è decisa a raccontare ai fratelli Eren tutte le responsabilità del suo ex marito Akif, per vendicarsi di lui. Akif la ferma grazie a una soffiata di Kaan e la minaccia: se parlerà, andrà alla Polizia con l’oggetto con cui lei ha colpito Resul, provocandone la morte.