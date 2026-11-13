Anticipazioni americane Beautiful: Ridge passa il Natale con Taylor e la rottura con Brooke resta aperta

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, pubblicate da ZON.it il 13 novembre 2026, Ridge Forrester trascorre il Natale con Taylor Hayes a villa Forrester, mentre la rottura con Brooke Logan resta aperta. Brooke ha accettato il ruolo di amministratore delegato della holding e Ridge si è trasferito dal padre Eric.

I punti chiave Brooke Logan ha accettato il ruolo di amministratore delegato della holding che un tempo apparteneva ai Forrester, con lo scopo di restituirla ai legittimi proprietari.

Ridge Forrester ha vissuto la scelta di Brooke Logan come un tradimento, ha lasciato la casa che divideva con lei e si è trasferito dal padre Eric.

Taylor Hayes ha regalato a Ridge Forrester la penna del loro primo Natale insieme, durante una visita a villa Forrester.

Steffy, figlia di Ridge e Taylor, interpreta la penna come un segno del destino per una riunione definitiva dei suoi genitori.

Ridge Forrester e Taylor Hayes sono già arrivati all’altare quattro volte; un nuovo matrimonio è solo un’ipotesi sulle trame future, non uno sviluppo confermato.

Attenzione: spoiler. Nelle anticipazioni americane di Beautiful, Ridge Forrester passa il Natale con Taylor Hayes mentre la rottura con Brooke Logan resta aperta.

Perché Ridge ha lasciato Brooke e si è trasferito dal padre Eric

Brooke Logan ha accettato il ruolo di amministratore delegato nella holding che un tempo apparteneva ai Forrester. Il suo scopo è restituirla ai legittimi proprietari.

Ridge Forrester ha vissuto quella scelta come un tradimento. Per questo ha lasciato la casa che divideva con Brooke e si è trasferito dal padre Eric.

Il Natale separato e il regalo di Taylor a villa Forrester

Dopo molti anni, Ridge e Brooke hanno trascorso il Natale lontani. A casa Logan è stato organizzato un ricevimento per alleviare la tensione, ma Brooke non ha ritrovato il sorriso.

A villa Forrester è arrivata Taylor Hayes, e Ridge ha mostrato un’espressione di semi-felicità. La dottoressa ha poi tirato fuori dalla borsa un regalo per l’ex: la penna del loro primo Natale insieme.

L’oggetto ha un forte valore simbolico. Steffy, figlia di Ridge e Taylor, lo interpreta come un segno del destino per una riunione definitiva dei suoi genitori.

Le ipotesi sul futuro: Ridge e Taylor di nuovo all’altare?

Il riavvicinamento tra Ridge e Taylor è cominciato con il ritorno della dottoressa a Los Angeles e con la sua presunta malattia. All’inizio Ridge sembrava voler riportare Taylor nella sua vita solo come amica.

Ora la mossa di Brooke e il risentimento di Ridge potrebbero spingerlo di nuovo verso Taylor. Nello stesso senso gioca il clima favorevole a villa Forrester, dove Steffy non ha mai smesso di sperare nel ritorno insieme dei genitori.

Se la storia seguisse questa strada, potrebbe arrivare un nuovo matrimonio tra Ridge e Taylor. I due sono già arrivati all’altare quattro volte in passato.

Un ritorno di fiamma riaccenderebbe anche la rivalità storica tra Taylor e Brooke. Si tratta di ipotesi sulle trame future, non di sviluppi confermati.

Domande frequenti Cosa succede a Ridge e Brooke nelle anticipazioni americane di Beautiful? Nelle anticipazioni americane di Beautiful, Ridge Forrester e Brooke Logan trascorrono il Natale separati per la prima volta dopo molti anni. La rottura resta aperta dopo la scelta di Brooke di diventare amministratore delegato della holding. Perché Ridge Forrester ha lasciato Brooke Logan in Beautiful? Ridge Forrester ha vissuto come un tradimento la decisione di Brooke Logan di accettare il ruolo di amministratore delegato della holding che un tempo apparteneva ai Forrester. Per questo ha lasciato la casa che divideva con lei e si è trasferito dal padre Eric. Che regalo ha fatto Taylor a Ridge a Natale in Beautiful? Taylor Hayes ha regalato a Ridge Forrester la penna del loro primo Natale insieme, tirandola fuori dalla borsa a villa Forrester. L’oggetto ha un forte valore simbolico, e Steffy lo interpreta come un segno del destino per la riunione dei genitori. Ridge e Taylor si sposeranno di nuovo in Beautiful? Non è confermato: un nuovo matrimonio tra Ridge Forrester e Taylor Hayes è solo un’ipotesi sulle trame future. I due sono già arrivati all’altare quattro volte in passato.

Fonte: Super Guida TV