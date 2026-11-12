Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2026: Will smaschera le foto deepfake di Electra
In sintesi. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 16 al 21 novembre 2026, Will riconosce come deepfake le foto di Electra, e Electra scopre che dietro l’inganno c’è Remy. Alla Forrester Carter lavora a una linea di profumi, mentre Luna, aggredita dalle detenute, chiede aiuto a Bill.
I punti chiave
- Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:50 ed è disponibile anche su Mediaset Infinity.
- Will identifica come deepfake le immagini di Electra che Katie gli mostra insieme a Ivy.
- Remy impedisce a Electra di lasciare l’appartamento e dice di volerla portare a New York.
- Carter coinvolge Fanny Greyson nel progetto di una linea di profumi: le sue tre proposte colpiscono Carter, Hope e Katie.
- Luna, aggredita dalle altre detenute, chiede aiuto a Bill.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful in onda dal 16 al 21 novembre 2026 Will riconosce come deepfake le foto di Electra, e lei scopre che dietro l’inganno c’è Remy.
Will smaschera le foto false e Electra affronta Remy
Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026, Katie mostra a Will e Ivy le immagini ricevute per email. Will le identifica come deepfake, cioè come falsi creati artificialmente.
Electra affronta Remy e ne scopre la responsabilità. Remy le impedisce di lasciare l’appartamento e dice di volerla portare a New York.
Le trame della settimana sono organizzate per filoni di racconto, senza assegnare ogni scena a una giornata precisa.
Alla Forrester Carter lavora a una linea di profumi
Carter coinvolge Fanny Greyson nel progetto di una linea di profumi. Le sue tre proposte colpiscono Carter, Hope e Katie.
Il progetto arriva mentre la maison è in crisi. Nelle anticipazioni di Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026, Brooke aveva confidato a Zende di voler restituire l’azienda ai Forrester.
Nello stesso quadro, il rapporto con Ridge restava segnato dalla vicinanza a Taylor.
Luna, aggredita dalle detenute, chiede aiuto a Bill
Luna viene aggredita dalle altre detenute. Per uscire dalla situazione, Luna chiede a Bill di aiutarla.
Quando vedere Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026
Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:50. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity.
Queste anticipazioni riguardano la programmazione italiana e non mescolano gli sviluppi annunciati con le puntate americane, che sono più avanti nella storia. Gli orari possono variare, quindi per la visione in diretta conviene controllare il palinsesto del giorno.
Domande frequenti
A che ora va in onda Beautiful su Canale 5?
Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:50. Gli orari possono variare, quindi per la visione in diretta conviene controllare il palinsesto del giorno.
Dove posso vedere Beautiful in streaming?
Gli episodi di Beautiful sono disponibili anche su Mediaset Infinity. La programmazione in onda su Canale 5 va dal lunedì al sabato alle 13:50.
Cosa succede a Electra in Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026?
Katie mostra a Will e Ivy le immagini ricevute per email e Will le riconosce come deepfake. Electra affronta Remy e scopre la sua responsabilità, ma Remy le impedisce di lasciare l’appartamento e dice di volerla portare a New York.
Cosa succede a Luna in Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026?
Luna viene aggredita dalle altre detenute. Per uscire dalla situazione, Luna chiede aiuto a Bill.
Che progetto ha Carter alla Forrester in Beautiful?
Carter coinvolge Fanny Greyson nel progetto di una linea di profumi. Le tre proposte di Fanny Greyson colpiscono Carter, Hope e Katie.
Fonte: iCrewPlay Cinema
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