Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026: Michele e Silvia perdono la casa

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 16 al 20 novembre 2026, alle 20:50, Michele Saviani e Silvia Graziani perdono la casa: Renato Poggi accetta l’offerta di Alberto Palladini, che vuole riprendersi una parte dello storico palazzo di famiglia. Giovedì 19 novembre 2026 Palladini rifiuta di venire incontro alla coppia.

I punti chiave Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Renato Poggi accetta l’offerta di Alberto Palladini per l’appartamento in cui vivono Michele Saviani e Silvia Graziani, e il 18 novembre 2026 è tormentato dai sensi di colpa.

Venerdì 20 novembre 2026 Greta, in carcere, ricorda un particolare sul ritrovamento del cadavere di Stefano Mori che può mettere nei guai Marina Giordano.

In Beautiful Electra scopre che le foto compromettenti sono deepfake creati da Remy, che confessa mercoledì 18 novembre 2026.

La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.45 tutti i giorni, e lo psichiatra stabilisce che Angela non ha problemi mentali.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 novembre 2026 Michele Saviani e Silvia Graziani perdono la casa: Renato Poggi accetta l’offerta di Alberto Palladini.

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Perché Michele e Silvia devono lasciare l’appartamento

Renato Poggi vuole vendere l’appartamento per aiutare Angela e Franco. Alberto Palladini, che desidera riprendersi una parte dello storico palazzo di famiglia, gli presenta un’offerta d’acquisto.

Michele e Silvia cercano disperatamente un’alternativa. Nella puntata di mercoledì 18 novembre 2026 Renato ha già accettato la proposta, ed è tormentato dai sensi di colpa.

Giovedì 19 novembre 2026 Alberto si dimostra irremovibile e rifiuta di venire incontro alla coppia. Michele e Silvia devono trovare in fretta una nuova casa, ma le anticipazioni non prevedono la loro uscita definitiva dalla soap.

Gli altri abitanti di Palazzo Palladini affrontano intanto un cambiamento: iniziano i lavori per dividere la storica Terrazza in due appartamenti.

Cosa succede venerdì 20 novembre tra Greta, Marina e i Cirillo

Nella puntata di venerdì 20 novembre 2026 Greta, ancora in carcere, ripensa al giorno in cui ha trovato il cadavere di Stefano Mori. Dai ricordi riaffiora un particolare apparentemente trascurabile, ma potenzialmente decisivo per le indagini.

Il dettaglio può mettere nei guai Marina Giordano e far emergere nuovi interrogativi sul suo coinvolgimento nella vicenda.

La famiglia Cirillo vive invece una tragedia. Manuela e Serena devono comunicare a Monica e Micaela l’epilogo della vicenda di Maurizio, colpito da un improvviso peggioramento di salute dopo aver deciso di raccontare la verità sulla notte in cui furono concepite le gemelle.

Beautiful: Electra scopre chi ha creato i deepfake

Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 novembre 2026 Electra scopre che le foto compromettenti che le sono costate il posto alla Forrester Creations sono deepfake creati da Remy, vecchio amico che mostra per lei un interesse ossessivo.

Lunedì 16 novembre 2026 Will riconosce subito la falsità delle immagini che Katie ha ricevuto via email. Mercoledì 18 novembre 2026 arriva la confessione di Remy, che agisce per gelosia, chiude Electra in casa e pretende di portarla a New York.

Nella stessa settimana Carter, che punta a una linea di profumi, invita alla Forrester la cantante e creatrice di fragranze Fanny Greyson. Luna, dal carcere, chiede aiuto a Bill.

La Promessa: lo psichiatra dichiara sana Angela

Nelle puntate de La Promessa dal 16 al 22 novembre 2026 lo psichiatra stabilisce che Angela non ha problemi mentali. Lorenzo torna a pretendere una data per le nozze, mentre Angela rifiuta perfino di incontrare il sarto.

Martedì 17 novembre 2026 Sebastián informa Manuel che il suo motore non può essere dato in licenza finché l’esercito non dà il via libera. Curro, intanto, vuole riavere il suo rango.

Al rifugio di Petra arrivano ad aiutare le cuoche, mentre Jacobo confida ad Adriano il segreto del bacio.

Dove e quando vedere le tre serie

Serie Rete Orario Giorni Un posto al sole Rai 3 20:50 dal lunedì al venerdì Beautiful Canale 5 13.50 dal lunedì al sabato La Promessa Rete 4 19.45 tutti i giorni, domenica compresa

Beautiful e La Promessa si possono recuperare su Mediaset Infinity, in diretta streaming durante la messa in onda oppure on demand nelle ore successive.

Domande frequenti Quando va in onda Un posto al sole? Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50. Le anticipazioni di questo articolo riguardano le puntate dal 16 al 20 novembre 2026. Perché Michele e Silvia perdono la casa in Un posto al sole? Renato Poggi vuole vendere l’appartamento per aiutare Angela e Franco. Accetta l’offerta d’acquisto di Alberto Palladini, che desidera riprendersi una parte dello storico palazzo di famiglia, e Michele Saviani e Silvia Graziani devono lasciare la casa. Michele e Silvia escono da Un posto al sole? No, secondo le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 non è prevista l’uscita definitiva di Michele Saviani e Silvia Graziani dalla soap. I due devono però trovare in fretta una nuova casa, perché Alberto Palladini si dimostra irremovibile. A che ora c’è Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 alle 13.50, dal lunedì al sabato. Si può recuperare su Mediaset Infinity, in diretta streaming o on demand nelle ore successive. Dove vedere La Promessa in streaming? La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.45, tutti i giorni, domenica compresa. Si può vedere su Mediaset Infinity, in diretta streaming durante la messa in onda oppure on demand nelle ore successive.

Fonte: IlSipontino.net · Lifestyleblog.it · Lifestyleblog.it