Tutto per la mia famiglia 2, Sengul va in carcere: anticipazioni della puntata del 13 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata in onda venerdì 13 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5, la serie turca Tutto per la mia famiglia 2 (Kardeşlerim) mostra Sengul portata in carcere, dove la compagna di cella maltratta Sengul, convinta che sia una figlicida. Emel, Aybike, Omer e Ogulcan vengono salvati dall’avvelenamento.

I punti chiave Tutto per la mia famiglia 2, titolo originale Kardeşlerim, va in onda venerdì 13 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5.

Nella puntata del 13 novembre 2026 Sengul viene portata in carcere.

In carcere la compagna di cella maltratta Sengul perché è convinta che sia una figlicida.

Emel, Aybike, Omer e Ogulcan, quattro personaggi, vengono salvati dall’avvelenamento nella puntata del 13 novembre 2026.

Nella puntata del 12 novembre 2026 Kaan e Susen precipitano dal ballatoio della caffetteria dell’Istituto Ataman e vengono portati in ospedale in condizioni gravi.

Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda sono in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia 2 in onda venerdì 13 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5, Sengul viene portata in carcere.

Tutto per la mia famiglia, titolo originale Kardeşlerim, è una serie turca, e questa è la sua seconda stagione. Le puntate già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Che cosa accade a Sengul in carcere il 13 novembre

Una volta in carcere, Sengul viene maltrattata dalla sua compagna di cella. La detenuta è convinta che Sengul sia una figlicida e vuole punirla.

Emel, Aybike, Omer e Ogulcan si salvano dall’avvelenamento

Nella puntata del 13 novembre 2026 Emel, Aybike, Omer e Ogulcan vengono salvati dall’avvelenamento. Sono quattro i personaggi coinvolti.

Che cosa succede nella puntata del 12 novembre 2026

La puntata del 12 novembre 2026 va in onda su Canale 5 alle 16:10 circa. Kaan e Susen precipitano insieme dal ballatoio della caffetteria dell’Istituto Ataman al termine di una violenta colluttazione.

Susen era decisa a rivelare a Omer, ormai suo fidanzato, che cosa sia accaduto la sera dell’incidente di Kadir. Kaan ha cercato ancora una volta di impedirglielo.

Kaan e Susen vengono portati d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. Akif, divorato dal senso di colpa per la freddezza con cui ha sempre trattato il figlio illegittimo Kaan, si scaglia contro il preside Burak.

Nello stesso episodio Sengul ha un nuovo scontro con Orhan. Il marito, stanco dei litigi continui, lascia la casa, accetta l’ospitalità dell’amica Gonul e inizia a lavorare nel suo ristorante.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia 2 il 13 novembre? La puntata di Tutto per la mia famiglia 2 va in onda venerdì 13 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5. La puntata del giorno prima, il 12 novembre 2026, va in onda su Canale 5 alle 16:10 circa. Cosa succede a Sengul nella puntata del 13 novembre di Tutto per la mia famiglia 2? Nella puntata del 13 novembre 2026 Sengul viene portata in carcere. Lì la sua compagna di cella la maltratta, perché è convinta che Sengul sia una figlicida e vuole punirla. Chi si salva dall’avvelenamento in Tutto per la mia famiglia 2? Nella puntata del 13 novembre 2026 si salvano dall’avvelenamento Emel, Aybike, Omer e Ogulcan. I personaggi coinvolti sono quattro. Cosa succede a Kaan e Susen nella puntata del 12 novembre di Tutto per la mia famiglia 2? Nella puntata del 12 novembre 2026 Kaan e Susen precipitano insieme dal ballatoio della caffetteria dell’Istituto Ataman, al termine di una violenta colluttazione. Vengono portati d’urgenza in ospedale in condizioni gravi. Dove vedere in streaming Tutto per la mia famiglia 2? Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La serie turca, titolo originale Kardeşlerim, è in onda su Canale 5.

Fonte: Mediaset Infinity · ComingSoon.it