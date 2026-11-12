Mosasauro d’acqua dolce scoperto in Francia: lungo 2,5 metri

di Redazione ZON

In sintesi. Garamaudo bauciensis è una nuova specie di mosasauro lunga circa 2,5 metri, descritta dai paleontologi in uno studio pubblicato sul Peer Community Journal. Con tutta probabilità viveva stabilmente in un lago d’acqua dolce della Provenza, in Francia, tra 85,8 e 83,5 milioni di anni fa, nel Santoniano, età del Cretaceo.

I punti chiave Garamaudo bauciensis è una specie di mosasauro lunga circa 2,5 metri, descritta in uno studio sul Peer Community Journal.

I resti di Garamaudo bauciensis provengono da un deposito del Santoniano, tra 85,8 e 83,5 milioni di anni fa, in Provenza.

Le ossa di Garamaudo bauciensis mostrano una marcata osteosclerosi, che negli animali acquatici aiuta a controllare la galleggiabilità.

Secondo gli autori dello studio, Garamaudo bauciensis nuotava ondulando corpo e coda come un’anguilla, mentre i mosasauri marini usavano le pinne come remi.

Con Garamaudo bauciensis sono tre i mosasauri d’acqua dolce noti, insieme al Pannoniasaurus in Ungheria e al mosasauro di Villeveyrac nel sud della Francia.

I paleontologi hanno descritto Garamaudo bauciensis, una nuova specie di mosasauro lunga circa 2,5 metri. Con tutta probabilità viveva stabilmente in acqua dolce, in un lago della Provenza, in Francia.

La specie è descritta in uno studio pubblicato sul Peer Community Journal. I resti provengono da un deposito del Santoniano, l’età del Cretaceo compresa tra 85,8 e 83,5 milioni di anni fa.

Che cos’erano i mosasauri e perché questo è diverso

I mosasauri erano rettili acquatici appartenenti agli squamati, il gruppo che oggi comprende lucertole e serpenti. Durante il Cretaceo si diversificarono soprattutto in mare.

Molte specie marine svilupparono una coda compressa lateralmente e arti trasformati in pagaie. Alcune raggiungevano i 15 metri di lunghezza.

Garamaudo bauciensis è un caso diverso: i suoi resti vengono da un ambiente continentale e lacustre e appartengono a un animale molto più piccolo dei parenti oceanici.

Caratteristica Garamaudo bauciensis Mosasauri marini Lunghezza circa 2,5 metri fino a 15 metri in alcune specie Ambiente lago d’acqua dolce poco profondo soprattutto mare Arti struttura simile a quella degli animali terrestri pagaie in molte forme di mare aperto Nuoto ondulazione di corpo e coda, secondo gli autori pinne usate come remi

Le ossa spesse servivano a controllare il galleggiamento

Le ossa di Garamaudo bauciensis mostrano una marcata osteosclerosi. In molti casi è una patologia, ma negli animali acquatici è un importante adattamento evolutivo.

Le ossa diventano più ddense e il tessuto scheletrico si inspessisce. Questo aiuta a controllare la galleggiabilità nelle acque poco profonde.

Gli arti non si erano ancora trasformati in vere pagaie. Anche il bacino conservava una configurazione più vicina a quella degli squamati non completamente specializzati per il nuoto.

Questo non significa che l’animale vivesse normalmente sulla terraferma. Le caratteristiche delle ossa indicano un animale legato all’acqua.

Come nuotava un mosasauro con arti così piccoli

Le costole di Garamaudo bauciensis sono lunghe e quasi dritte, e indicano un corpo alto e compresso lateralmente. L’omero relativamente piccolo suggerisce arti anteriori ridotti.

Per questo gli autori dello studio ipotizzano che l’animale nuotasse soprattutto ondulando corpo e coda, come un’anguilla. I mosasauri marini usavano invece le potenti pinne come remi.

Perché i paleontologi pensano che vivesse in acqua dolce

Il primo indizio è il luogo del ritrovamento. Secondo gli autori, i fossili provengono dai depositi di un lago d’acqua dolce poco profondo.

Vicino ai resti sono stati trovati anche molluschi e vertebrati tipici di ambienti continentali e lacustri.

Non è il primo mosasauro d’acqua dolce

Altri mosasauri dello stesso gruppo sono stati rinvenuti in depositi continentali e considerati adatti all’acqua dolce. Sono il Pannoniasaurus, in Ungheria, e il mosasauro di Villeveyrac, nel sud della Francia.

Con Garamaudo bauciensis diventano tre i casi noti. Per gli autori dello studio, questo suggerisce che i mosasauri possano aver colonizzato più volte, in modo indipendente, gli ambienti d’acqua dolce.

Domande frequenti Che cos’è Garamaudo bauciensis? Garamaudo bauciensis è una nuova specie di mosasauro lunga circa 2,5 metri, descritta in uno studio pubblicato sul Peer Community Journal. Con tutta probabilità viveva stabilmente in acqua dolce, in un lago della Provenza, in Francia. Quando è vissuto il mosasauro d’acqua dolce trovato in Francia? Garamaudo bauciensis è vissuto nel Santoniano, l’età del Cretaceo compresa tra 85,8 e 83,5 milioni di anni fa. I suoi resti provengono da un deposito di quell’epoca in Provenza. Come nuotava Garamaudo bauciensis? Secondo gli autori dello studio, Garamaudo bauciensis nuotava soprattutto ondulando corpo e coda, come un’anguilla. Le sue costole lunghe e quasi dritte indicano un corpo alto e compresso lateralmente, mentre gli arti anteriori erano ridotti. Esistono altri mosasauri d’acqua dolce? Sì, altri due mosasauri sono stati rinvenuti in depositi continentali e considerati adatti all’acqua dolce: il Pannoniasaurus in Ungheria e il mosasauro di Villeveyrac nel sud della Francia. Con Garamaudo bauciensis i casi noti sono tre. Perché i paleontologi pensano che Garamaudo bauciensis vivesse in acqua dolce? Secondo gli autori dello studio, i fossili provengono dai depositi di un lago d’acqua dolce poco profondo. Vicino ai resti sono stati trovati anche molluschi e vertebrati tipici di ambienti continentali e lacustri.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop