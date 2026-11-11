Tutto per la mia famiglia, 12 novembre 2026: Kaan muore
In sintesi. Nella puntata di giovedì 12 novembre 2026 di Tutto per la mia famiglia, in onda alle 16:00 su Canale 5, Susen confessa tutto a Omer e cade con Kaan dal balcone della caffetteria. Secondo le anticipazioni, Susen riporta alcune fratture, Kaan muore in ospedale e Akif chiede a Susen di tacere.
Aggiornamenti
Aggiornamento del 12/11/2026 alle 14:06
Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da IlSipontino.net, nella puntata di giovedì 12 novembre 2026 Kaan muore: dopo la caduta dal balcone le sue condizioni peggiorano in ospedale. Susen se la cava invece con alcune fratture. Akif, sconvolto, se la prende con il preside e chiede a Susen di non rivelare a nessuno cosa è successo, per proteggere la sua famiglia. Doruk si sente in colpa per come ha trattato il fratello. Nella stessa puntata Orhan litiga di nuovo con Sengul e torna a lavorare al ristorante di Gonul. Sempre secondo IlSipontino.net, Susen tornerà a scuola un mese dopo l’incidente.
I punti chiave
- La puntata di Tutto per la mia famiglia va in onda giovedì 12 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5.
- Nella puntata del 12 novembre 2026 Susen, in preda ai sensi di colpa, confessa tutto a Omer.
- Susen e Kaan cadono dal balcone della caffetteria quando Kaan cerca di fermare Susen.
- Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda sono gratis in streaming su Mediaset Infinity.
- Il 16 novembre 2026 il preside dell’Istituto Ataman annuncia la gara di ballo delle scuole superiori, con due studenti a rappresentare la scuola.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda giovedì 12 novembre 2026, Susen confessa tutto a Omer. Susen e Kaan precipitano poi dal balcone della caffetteria.
Dove e quando vedere la puntata del 12 novembre 2026
La puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) va in onda giovedì 12 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5.
Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda si possono vedere gratis in streaming su Mediaset Infinity.
Canale 5 trasmette la serie dal 15 giugno 2026, dal lunedì al venerdì alle 16:00 circa e il sabato alle 14:30. La storia ruota attorno a quattro fratelli, Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren, che dopo una serie di tragedie familiari possono contare soltanto l’uno sull’altro.
Che cosa succede a Susen, Omer e Kaan il 12 novembre
Susen è in preda ai sensi di colpa e decide di confessare tutto a Omer.
Kaan cerca di fermare Susen. Nel tentativo i due cadono dal balcone della caffetteria.
Che cosa è in programma dal 16 novembre 2026 all’Istituto Ataman
Il 16 novembre 2026 il preside dell’Istituto Ataman annuncia che due studenti rappresenteranno la scuola alla gara di ballo delle scuole superiori. Per sceglierli viene indetta una competizione interna, con il voto degli alunni.
Susen, finalmente libera dal gesso, decide di partecipare insieme a Omer. Omer ammette apertamente che la gara può essere l’occasione perfetta per passare del tempo con lei.
Aybike, nonostante i problemi giudiziari della madre, sceglie di gareggiare con Berk, che ingaggia un’amica come insegnante privata per assicurarsi la vittoria. Asiye si iscrive in coppia con Doruk, che la spinge a superare la vergogna.
Alla competizione si aggiungono altre due coppie: Harika ed Emir, e Tolga e Ozge. Ozge vuole soprattutto impedire la vittoria di Asiye e Doruk.
Il 17 novembre 2026, mentre la scuola prepara la gara, Nebahat e Ayla portano avanti il progetto del loro nuovo marchio di cosmetici e si occupano della produzione delle creme. Akif le chiama con insistenza, preoccupato per gli sviluppi dell’iniziativa.
Domande frequenti
A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia il 12 novembre 2026?
La puntata di Tutto per la mia famiglia va in onda giovedì 12 novembre 2026 dalle 16:00 su Canale 5. Canale 5 trasmette la serie dal 15 giugno 2026, dal lunedì al venerdì alle 16:00 circa e il sabato alle 14:30.
Dove vedere in streaming le puntate di Tutto per la mia famiglia?
Le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda si possono vedere gratis in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca ha per titolo originale Kardeşlerim.
Cosa succede a Susen, Omer e Kaan nella puntata del 12 novembre 2026?
Susen, in preda ai sensi di colpa, decide di confessare tutto a Omer. Kaan cerca di fermare Susen e nel tentativo Susen e Kaan cadono dal balcone della caffetteria.
Cosa succede in Tutto per la mia famiglia dal 16 novembre 2026?
Il 16 novembre 2026 il preside dell’Istituto Ataman annuncia che due studenti rappresenteranno la scuola alla gara di ballo delle scuole superiori. Per sceglierli viene indetta una competizione interna con il voto degli alunni, a cui partecipano tra gli altri Susen e Omer, Asiye e Doruk, Aybike e Berk.
Fonte: Mediaset Infinity · Tvserial.it
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