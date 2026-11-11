Tutto per la mia famiglia, 12 novembre 2026: Kaan muore

Aggiornamento del 12/11/2026 alle 14:06

Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da IlSipontino.net, nella puntata di giovedì 12 novembre 2026 Kaan muore: dopo la caduta dal balcone le sue condizioni peggiorano in ospedale. Susen se la cava invece con alcune fratture. Akif, sconvolto, se la prende con il preside e chiede a Susen di non rivelare a nessuno cosa è successo, per proteggere la sua famiglia. Doruk si sente in colpa per come ha trattato il fratello. Nella stessa puntata Orhan litiga di nuovo con Sengul e torna a lavorare al ristorante di Gonul. Sempre secondo IlSipontino.net, Susen tornerà a scuola un mese dopo l’incidente.