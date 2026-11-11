Un Posto al Sole, anticipazioni del 12 novembre 2026: trama e orario su Rai Tre

di Redazione ZON

In sintesi. La puntata di Un Posto al Sole di giovedì 12 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre. Nell’episodio Greta Fournier viene arrestata nell’indagine sulla morte di Stefano Mori, mentre Damiano Renda riferisce alla PM Lucia Cimmino i propri dubbi sulla colpevolezza di Greta.

I punti chiave La puntata di Un Posto al Sole di giovedì 12 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Greta Fournier viene arrestata nell’indagine sulla morte di Stefano Mori.

Damiano Renda dice alla PM Lucia Cimmino di non essere sicuro che Greta Fournier sia colpevole.

La perizia sull’appartamento di Renato rischia di infrangere i progetti di Silvia e Michele.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un Posto al Sole di giovedì 12 novembre 2026 Greta Fournier viene arrestata, ma Damiano Renda ha dubbi sulla sua colpevolezza e li riferisce alla PM Lucia Cimmino.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Perché Greta Fournier finisce in stato di fermo

Greta Fournier aveva lasciato Napoli insieme alla figlia Cristina, esasperata dalla pressione dei media e da una brutta notizia sul lavoro. Gli investigatori hanno letto la partenza come un possibile tentativo di fuga.

La PM Lucia Cimmino si è convinta sempre di più della colpevolezza di Greta nell’indagine sulla morte di Stefano Mori. Roberto Ferri ha provato a rintracciare la donna prima della polizia, ma i suoi tentativi non hanno funzionato.

Il fermo di Greta Fournier fa scalpore e finisce su tutti i media. Roberto e l’avvocato lavorano ora per proteggere lei e per sostenere Cristina, che è completamente sconvolta dalla vicenda.

Damiano Renda porta alla PM Cimmino i suoi dubbi sulla colpevolezza di Greta

Roberto Ferri è convinto che Greta Fournier non c’entri con la morte di Stefano Mori. Ha confidato i suoi dubbi a Damiano Renda e gli ha suggerito di parlarne con la PM.

Nell’episodio del 12 novembre 2026 Damiano Renda segue il consiglio e dice a Lucia Cimmino di non essere sicuro che Greta sia colpevole.

Sul caso pesa anche il segreto di Marina, che teme che le indagini facciano emergere il patto stretto in passato con Stefano Mori.

Perizia sulla casa di Renato e tensione nel cortile di Palazzo Palladini

La perizia sull’appartamento di Renato rischia di infrangere i progetti di Silvia e Michele. I due hanno manifestato l’intenzione di acquistare la casa, ma il prezzo finale potrebbe non essere la loro unica preoccupazione.

A Palazzo Palladini Guido continua a lavorare per rendere più sicuro il cortile. Un imprevisto legato alla cagnolina Bricca rischia di trasformarsi in un momento particolarmente teso.

Guido e Mariella si stanno intanto preparando ad accogliere a Palazzo un ospite ingombrante, il cane Diablo.

Domande frequenti A che ora va in onda Un Posto al Sole il 12 novembre 2026? La puntata di Un Posto al Sole di giovedì 12 novembre 2026 va in onda alle 20.50 su Rai Tre. La soap va in onda con lo stesso orario dal lunedì al venerdì. Cosa succede a Greta Fournier in Un Posto al Sole? Greta Fournier viene arrestata nell’indagine sulla morte di Stefano Mori. Aveva lasciato Napoli con la figlia Cristina e gli investigatori hanno letto la partenza come un possibile tentativo di fuga. La PM Lucia Cimmino è sempre più convinta della sua colpevolezza. Chi dubita della colpevolezza di Greta Fournier in Un Posto al Sole? Roberto Ferri è convinto che Greta Fournier non c’entri con la morte di Stefano Mori. Ha confidato i suoi dubbi a Damiano Renda, che nell’episodio del 12 novembre 2026 li riferisce alla PM Lucia Cimmino. Cosa succede a Silvia e Michele in Un Posto al Sole? Silvia e Michele hanno manifestato l’intenzione di acquistare la casa di Renato. La perizia sull’appartamento rischia però di infrangere i loro progetti, perché il prezzo finale potrebbe non essere la loro unica preoccupazione. Chi è Diablo in Un Posto al Sole? Diablo è un cane, definito un ospite ingombrante, che Guido e Mariella si preparano ad accogliere a Palazzo Palladini. Nello stesso periodo Guido continua a lavorare per rendere più sicuro il cortile.

Fonte: Movieplayer · kisskiss.it