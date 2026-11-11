This Is Me, Gemma Galgani e Giorgio Manetti ospiti: secondo le anticipazioni hanno litigato

di Redazione ZON

In sintesi. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati ospiti della registrazione di This Is Me, il programma di Silvia Toffanin, il 10 novembre 2026. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, i due ex di Uomini e Donne hanno litigato quasi per tutto il tempo. La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare lunedì 7 dicembre 2026.

I punti chiave Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati ospiti di This Is Me nella registrazione del 10 novembre 2026.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno litigato quasi per tutto il tempo.

Nella stessa registrazione Silvia Toffanin ha accolto Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli e Maria Teresa Paniccia con Alessandro Rausa.

La prima registrazione della terza edizione di This Is Me, il 22 ottobre 2026, ha avuto come ospiti Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone.

La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare lunedì 7 dicembre 2026.

Attenzione: spoiler. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ospiti di This Is Me di Silvia Toffanin nella registrazione del 10 novembre 2026, avrebbero litigato quasi per tutto il tempo.

Cosa avrebbe raccontato Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione

Le anticipazioni sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni. Secondo lui, tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti c’è stato un confronto dopo anni e anni, e i due ex hanno discusso per quasi tutta la loro partecipazione.

«Colpaccio Toffanin, c’è stato confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti dopo anni e anni. I due sono stati ospiti della nuova registrazione e hanno litigato e discusso quasi per tutto il tempo. A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato». (Lorenzo Pugnaloni)

Le altre coppie presenti in studio, sempre stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sono state accompagnate da filmati e momenti romantici. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati invece gli unici a discutere.

Per i due ex è il primo incontro televisivo insieme dopo oltre otto anni dalla loro ultima apparizione pubblica.

Chi c’era nella puntata dedicata ai volti di Uomini e Donne

Oltre a Gemma Galgani e Giorgio Manetti, nella registrazione del 10 novembre 2026 Silvia Toffanin ha accolto quattro coppie o duo legati a Uomini e Donne. Sono Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli e Maria Teresa Paniccia con Alessandro Rausa.

Questa è la seconda registrazione nota della terza edizione di This Is Me. La prima, il 22 ottobre 2026, ha visto protagonisti tre cantanti.

Registrazione Data Ospiti Prima registrazione 22 ottobre 2026 Andrea Bocelli, Elisa, Emma Marrone Puntata sui volti di Uomini e Donne 10 novembre 2026 Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Marco Fantini, Beatrice Valli, Maria Teresa Paniccia, Alessandro Rausa

La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare lunedì 7 dicembre 2026. Il programma è nato nel 2024 come celebrazione dei talenti di Amici di Maria De Filippi. L’anno successivo si è aperto a sport, danza, recitazione e musica.

Perché la storia di Gemma e Giorgio fa ancora parlare

La relazione tra Gemma Galgani, dama torinese, e Giorgio Manetti, cavaliere fiorentino, è nata nel 2015 nel Trono Over di Uomini e Donne. Si è interrotta nel settembre 2015, quando Gemma Galgani ha deciso di chiudere la frequentazione.

La vicenda è uscita dallo studio di Maria De Filippi ed è arrivata sui settimanali e in altre trasmissioni, tra cui il Maurizio Costanzo Show e Pomeriggio Cinque. Per il pubblico i due sono diventati «Gems» e «il Gabbiano».

Giorgio Manetti ha lasciato definitivamente Uomini e Donne nel maggio 2018. Negli anni successivi ha continuato in più occasioni a parlare della sua ex, con frecciatine e critiche rivolte a Gemma Galgani.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di This Is Me insieme a Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Nella registrazione del 10 novembre 2026 Silvia Toffanin ha accolto anche Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli e Maria Teresa Paniccia con Alessandro Rausa. Sono tutti volti legati a Uomini e Donne. Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno litigato a This Is Me? Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, sì: Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno litigato e discusso quasi per tutto il tempo della registrazione del 10 novembre 2026. Le altre coppie presenti sono state invece accompagnate da filmati e momenti romantici. Quando debutta la terza edizione di This Is Me? La terza edizione di This Is Me dovrebbe debuttare lunedì 7 dicembre 2026. Il programma è nato nel 2024 come celebrazione dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Quando è stata registrata la puntata di This Is Me con i volti di Uomini e Donne? La puntata con i volti di Uomini e Donne è stata registrata il 10 novembre 2026. È la seconda registrazione nota della terza edizione di This Is Me, dopo quella del 22 ottobre 2026. Quando è nata e quando è finita la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? La relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è nata nel 2015 nel Trono Over di Uomini e Donne. Si è interrotta nel settembre 2015, quando Gemma Galgani ha deciso di chiudere la frequentazione.

Fonte: TorreSette · Biccy