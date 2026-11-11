Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2026: Marcello pone una condizione a Riccardo

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2026, in onda su Rai 1, Marcello Barbieri scopre perché Riccardo Guarnieri ha iniziato a usare psicofarmaci. Marcello Barbieri promette di mantenere il segreto, ma chiede all’amico di intraprendere un percorso di disintossicazione. Nella stessa puntata Roberto e Iacopo si confrontano davanti al giornalista Jean Paul Rossini.

I punti chiave Marcello Barbieri scopre il 12 novembre 2026 perché Riccardo Guarnieri ha iniziato a usare psicofarmaci.

Marcello Barbieri promette di mantenere il segreto e chiede a Riccardo Guarnieri di intraprendere un percorso di disintossicazione.

Nella puntata dell’11 novembre 2026 Riccardo Guarnieri scopre che la compagna Nicoletta è scappata senza lasciare traccia.

Il giornalista francese Jean Paul Rossini propone un confronto tra la Galleria Milano Moda (GMM) e il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2026, Marcello Barbieri scopre perché Riccardo Guarnieri ha iniziato a usare psicofarmaci. Promette di mantenere il segreto, ma pone una condizione.

Marcello Barbieri promette il silenzio a una condizione

Il 12 novembre 2026 Marcello Barbieri viene a sapere che cosa ha spinto Riccardo Guarnieri a fare uso di psicofarmaci. Promette di mantenere il segreto. In cambio chiede all’amico di intraprendere un percorso di disintossicazione.

Il patto assume la forma di un ultimatum: Riccardo Guarnieri non può permettersi passi falsi.

Come si arriva alla resa dei conti: la puntata dell’11 novembre 2026

Nella puntata dell’11 novembre 2026 Riccardo Guarnieri accetta a malincuore la scelta della compagna Nicoletta. Una telefonata lo travolge e Riccardo scopre che Nicoletta è scappata senza lasciare traccia.

Riccardo Guarnieri torna a fare uso di alcol e psicofarmaci. Marcello Barbieri si accorge del suo malessere psichico e fisico e scopre che l’amico è diventato dipendente dagli psicofarmaci.

L’intervista di Jean Paul Rossini distende il clima tra GMM e Paradiso

Iacopo ha chiamato a Milano Jean Paul Rossini, giornalista francese esperto di moda. Per il suo reportage Rossini propone un confronto tra due realtà simbolo della moda milanese: la Galleria Milano Moda (GMM) e il Paradiso delle Signore.

Roberto e Iacopo accettano la sfida con un po’ di preoccupazione e un po’ di curiosità. Il 12 novembre 2026 l’intervista di Rossini favorisce un clima più disteso tra GMM e Paradiso, e i due iniziano a conoscersi meglio.

Nel resto della puntata ci sono la mostra di Carla e il compleanno di Mirella

Il 12 novembre 2026 Carla chiede aiuto a Umberto per ottenere il permesso di allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca.

Mimmo e Michelino preparano la torta per il compleanno di Mirella in un posto speciale. Le Veneri hanno già concordato il regalo e si sono rivolte a Michelino per la torta.

Ciro spiega a Lia i motivi dello scontro con Carmine. La invita a riavvicinarsi al padre, che ha appena ritrovato.

Dove e quando seguire la soap su Rai 1

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Le fonti consultate indicano l’inizio alle 16:10 oppure alle 16:00.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata del Paradiso delle Signore del 12 novembre 2026? Marcello Barbieri scopre perché Riccardo Guarnieri ha iniziato a usare psicofarmaci e promette di mantenere il segreto. Nella stessa puntata l’intervista del giornalista Jean Paul Rossini favorisce un clima più disteso tra la Galleria Milano Moda (GMM) e il Paradiso delle Signore. Cosa chiede Marcello a Riccardo nel Paradiso delle Signore? Il 12 novembre 2026 Marcello Barbieri chiede a Riccardo Guarnieri di intraprendere un percorso di disintossicazione. In cambio promette di mantenere il segreto. Il patto assume la forma di un ultimatum. Che cosa è successo nella puntata del Paradiso delle Signore dell’11 novembre 2026? Riccardo Guarnieri ha accettato a malincuore la scelta della compagna Nicoletta. Una telefonata gli ha poi rivelato che Nicoletta era scappata senza lasciare traccia. Riccardo Guarnieri è tornato a fare uso di alcol e psicofarmaci, e Marcello Barbieri ha scoperto che l’amico è diventato dipendente dagli psicofarmaci. Chi è Jean Paul Rossini nel Paradiso delle Signore? Jean Paul Rossini è un giornalista francese esperto di moda, chiamato a Milano da Iacopo. Per il suo reportage propone un confronto tra la Galleria Milano Moda (GMM) e il Paradiso delle Signore. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1? Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Le fonti consultate indicano l’inizio alle 16:10 oppure alle 16:00, quindi l’orario esatto va verificato nel palinsesto Rai.

Fonte: Libero · ComingSoon.it