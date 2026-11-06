Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026: calendario, mostra e un regalo misterioso
In sintesi. Dal 16 al 20 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore 11 va in onda su Rai Uno alle 16:10, in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto. Nelle cinque puntate Roberto propone un calendario fotografico dei dipendenti, Diana trasforma un abito per la mostra di Iacopo Corsi e Riccardo affronta la dipendenza.
I punti chiave
- Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto.
- Il 16 novembre 2026 Roberto propone un calendario con le foto dei dipendenti del Paradiso per festeggiare il nuovo anno.
- Il 18 novembre 2026 la sorte abbina Irene e Cesare per la foto del calendario ed Elisa coglie un certo imbarazzo tra i due.
- Il 20 novembre 2026 Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato, legge alcune pagine del diario del padre e ruba la scena a Carla.
- Il 19 novembre 2026 Irene sta valutando seriamente di iscriversi all’università.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, un regalo di Roberto turba Iacopo Corsi e Diana ruba la scena alla mostra.
Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno e in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto. La stagione Daily 9 è iniziata il 7 settembre 2026.
Diana ruba la scena a Carla all’inaugurazione della mostra
Il 17 novembre 2026 l’invito a Simona per l’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi scatena l’interesse delle altre Veneri. Il 18 novembre 2026 le Veneri fanno a gara per accompagnarla, mentre il 19 novembre 2026 Simona sceglie quella che andrà con lei.
Il 18 novembre 2026 Diana sfoglia un vecchio diario del padre e ha un’idea per onorarne la memoria: trasformare l’abito realizzato da Iacopo, che indosserà il giorno della mostra.
Il 20 novembre 2026 Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato e legge alcune pagine del diario del padre. In questo modo ruba la scena a Carla.
Nella stessa puntata del 20 novembre 2026 Iacopo è turbato per un regalo di Roberto, che le anticipazioni descrivono come misterioso.
Il calendario di Roberto mette in imbarazzo Irene e Cesare
Il 16 novembre 2026 Roberto propone di realizzare un calendario con le foto dei dipendenti del Paradiso per festeggiare il nuovo anno. Elisa chiede di essere esclusa.
Il 18 novembre 2026 la sorte abbina Irene e Cesare per la foto del calendario, ed Elisa coglie un certo imbarazzo tra i due.
Il 19 novembre 2026 Elisa trova una soluzione per toglierli dall’imbarazzo. Valter non è d’accordo con la scelta della madre.
Il 20 novembre 2026 Elisa e Cesare vivono un momento romantico, ripensando ciascuno per conto proprio alle foto scattate insieme. Il 17 novembre 2026 Cesare aveva ricevuto una proposta inaspettata di collaborazione con il Paradiso.
Adelaide e Riccardo affrontano una settimana difficile
Il 16 novembre 2026 Umberto ottiene un’informazione importante su Nicoletta. Riccardo la considera un buon motivo per affrontare il problema della sua dipendenza.
Il 17 novembre 2026 Riccardo mostra ancora segni di cedimento e Adelaide prende una difficile decisione per aiutarlo. Il 18 novembre 2026 Odile cerca di stargli vicino mentre Adelaide è assente: la contessa torna a Milano con una sorpresa per il nipote.
Il 19 novembre 2026 Riccardo, che ha ritrovato la piccola Margherita, deve impegnarsi per riconquistarne la fiducia. Il 20 novembre 2026 un piccolo incidente che riguarda la bambina mette a dura prova la sua vulnerabilità.
Irene valuta di iscriversi all’università
Il 16 novembre 2026 Irene decide di non accompagnare Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma sarà costretta a cambiare idea.
La serata con gli studenti le piace, e una chiacchierata spontanea con Diana accende ancora di più la sua curiosità verso il mondo universitario. Il 19 novembre 2026 Irene sta valutando seriamente di iscriversi.
Domande frequenti
A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore?
Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai Uno. È disponibile anche in streaming su RaiPlay, salvo variazioni di palinsesto.
Cosa succede nel Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026?
Roberto propone un calendario con le foto dei dipendenti del Paradiso e Simona riceve l’invito all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi. Riccardo affronta il problema della sua dipendenza con l’aiuto di Adelaide, mentre Irene valuta di iscriversi all’università.
Cosa fa Diana all’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi nel Paradiso delle Signore?
Il 20 novembre 2026 Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato, realizzato da Iacopo, e legge alcune pagine del diario del padre. In questo modo ruba la scena a Carla.
Chi sono Irene e Cesare abbinati per il calendario del Paradiso delle Signore?
Il 18 novembre 2026 la sorte abbina Irene e Cesare per la foto del calendario ideato da Roberto. Elisa coglie un certo imbarazzo tra i due e il 19 novembre 2026 trova una soluzione per toglierli dall’imbarazzo.
Cosa succede a Riccardo e Adelaide nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026?
Il 17 novembre 2026 Riccardo mostra ancora segni di cedimento e Adelaide prende una difficile decisione per aiutarlo. Il 19 novembre 2026 Riccardo, che ha ritrovato la piccola Margherita, deve impegnarsi per riconquistarne la fiducia.
Immagine di repertorio
Fonte: Uomini e Donne News · Tvserial.it
ARTICOLO SUCCESSIVO
Serie B, stipendi in aumento: Palermo davanti a tutti con oltre 33 milioni
Lascia un commento