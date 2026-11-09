Il Paradiso delle Signore riparte il 10 novembre 2026: Riccardo ricade e cambiano gli orari
In sintesi. Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 martedì 10 novembre 2026 dopo lo stop di lunedì 9 novembre per il viaggio di Papa Leone XIV in Sud America. Nelle puntate fino al 14 novembre Riccardo ricade tra alcol e pillole dopo la scomparsa di Nicoletta, e Marcello scopre la ricaduta. La puntata del 9 novembre viene recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10.
I punti chiave
- Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 martedì 10 novembre 2026.
- La puntata di lunedì 9 novembre 2026 non è andata in onda per il viaggio di Papa Leone XIV in Sud America.
- La puntata del 9 novembre 2026 sarà recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10.
- Venerdì 13 novembre 2026 la puntata de Il Paradiso delle Signore va in onda alle 15:20.
- Riccardo ricomincia a bere e ad assumere pillole dopo la scomparsa di Nicoletta, e Marcello se ne accorge.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 10 al 14 novembre 2026, Riccardo ricade tra alcol e pillole dopo la scomparsa di Nicoletta. A scoprirlo è Marcello.
Martedì 10 novembre 2026 la soap riparte con la ricaduta di Riccardo
La serie torna su Rai 1 martedì 10 novembre 2026. Nella puntata Riccardo, dopo la scomparsa di Nicoletta, ricomincia a bere e ad assumere pillole.
Nello stesso giorno, al Paradiso, le Veneri organizzano una festa a sorpresa per Mirella. Le anticipazioni descrivono una settimana divisa tra compleanni, rivalità nella moda e un segreto che pesa sempre di più.
Chi si accorge del malessere di Riccardo e cosa dicono le altre anticipazioni
Il personaggio che scopre la ricaduta di Riccardo è Marcello. Un’altra anticipazione sulla settimana titola che Marcello chiama Adelaide, ma il materiale disponibile non spiega il motivo della chiamata.
Le anticipazioni non coincidono su cosa sia successo a Nicoletta. Una versione parla di una scomparsa senza lasciare tracce, un’altra di una decisione di Nicoletta che Riccardo è costretto ad accettare, mentre in segreto abusa di psicofarmaci.
Un’ulteriore anticipazione sulle puntate dal 10 al 14 novembre racconta che Umberto cerca di parlare con Nicoletta.
Gli orari cambiano per il viaggio di Papa Leone XIV in Sud America
La puntata di lunedì 9 novembre 2026 non è andata in onda a causa del viaggio di Papa Leone XIV in Sud America. Secondo l’annuncio diffuso sui social, quella puntata sarà recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10.
Venerdì 13 novembre 2026 la puntata andrà in onda alle 15:20. Il calendario della settimana, in sintesi:
|Giorno
|Programmazione
|Lunedì 9 novembre 2026
|Puntata non in onda
|Martedì 10 novembre 2026
|La serie torna su Rai 1
|Venerdì 13 novembre 2026
|Puntata alle 15:20
|Sabato 14 novembre 2026
|Recupero della puntata del 9 novembre alle 15:10
Domande frequenti
Quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1?
Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 martedì 10 novembre 2026. La puntata di lunedì 9 novembre 2026 non è andata in onda a causa del viaggio di Papa Leone XIV in Sud America.
Perché Il Paradiso delle Signore non è andato in onda il 9 novembre 2026?
La puntata di lunedì 9 novembre 2026 non è andata in onda a causa del viaggio di Papa Leone XIV in Sud America. Secondo l’annuncio diffuso sui social, quella puntata sarà recuperata sabato 14 novembre 2026.
A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore venerdì 13 novembre 2026?
Venerdì 13 novembre 2026 la puntata de Il Paradiso delle Signore va in onda alle 15:20 su Rai 1. Gli orari della settimana cambiano per il viaggio di Papa Leone XIV in Sud America.
Quando viene recuperata la puntata del 9 novembre del Paradiso delle Signore?
La puntata di lunedì 9 novembre 2026 viene recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10. Lo dice l’annuncio diffuso sui social.
Chi scopre la ricaduta di Riccardo nel Paradiso delle Signore?
A scoprire la ricaduta di Riccardo è Marcello. Nelle puntate dal 10 al 14 novembre 2026 Riccardo ricomincia a bere e ad assumere pillole dopo la scomparsa di Nicoletta.
Immagine di repertorio
Fonte: Zazoom Social News
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