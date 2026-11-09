Gomme invernali dal 15 novembre 2026: dove sono obbligatorie e cosa montare

di Redazione ZON

In sintesi. No, le gomme invernali non sono obbligatorie in tutta Italia dal 15 novembre 2026. Fino al 15 aprile 2027 servono pneumatici invernali montati o catene a bordo solo sulle strade con un’ordinanza dell’ente proprietario o del gestore, segnalata da cartelli. Alcuni enti anticipano o prolungano le date, ad esempio le statali della Valle d’Aosta dal 15 ottobre 2026.

I punti chiave Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica, con la direttiva del 16 gennaio 2013, il periodo di riferimento dal 15 novembre al 15 aprile; per la stagione 2026/27 va dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027.

L’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo vale solo sulle strade dove ANAS, una società autostradale, una Regione, una Provincia o un Comune ha emesso un’ordinanza segnalata da cartelli.

Gli pneumatici invernali devono avere la sigla M+S sul fianco; in alternativa si possono tenere a bordo catene pronte all’uso e compatibili con le gomme del veicolo.

Il cartello «catene da neve obbligatorie» impone di circolare con le catene montate, almeno sulle ruote motrici, lungo la strada all’inizio della quale è posto.

Ciclomotori a due ruote e motocicli sono esclusi dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

No, dal 15 novembre 2026 le gomme invernali non sono obbligatorie in tutta Italia. Fino al 15 aprile 2027 bisogna avere pneumatici invernali montati o catene a bordo solo sulle strade dove l’ente proprietario o il gestore ha emesso un’ordinanza, segnalata da appositi cartelli. Alcuni enti anticipano o prolungano le date.

Dove sono obbligatorie le gomme invernali dal 15 novembre?

L’obbligo vale sulle strade con un’ordinanza di ANAS, società autostradali, Regioni, Province o Comuni. Dove l’ordinanza non c’è, le invernali non sono obbligatorie, nemmeno dopo il 15 novembre.

Il periodo 15 novembre–15 aprile è il riferimento uniforme indicato dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (prot. 1580). Per la stagione 2026/27 va dal 15 novembre 2026, una domenica, al 15 aprile 2027. La direttiva si applica ai veicoli a motore, esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli.

La Polizia di Stato precisa che l’obbligo è indicato lungo le strade dai cartelli e va rispettato anche se non c’è neve. È un periodo fisso, indipendente dal meteo.

Cosa serve per essere in regola?

Sulle strade con ordinanza hai due strade, a tua scelta:

pneumatici invernali montati, con la sigla M+S (o MS, M-S, M&S) sul fianco;

catene o altri mezzi antisdrucciolevoli a bordo, pronti all’uso e compatibili con gli pneumatici del veicolo.

L’ACI conferma che si può circolare con gomme estive se le catene sono a bordo, pronte all’uso e adatte all’auto. Per tutti gli pneumatici senza la sigla M+S servono le catene.

Come mettersi in regola, passo per passo?

Controlla se le strade che percorri hanno un’ordinanza: la sua esistenza decide l’obbligo. Cerca sul sito del gestore (ANAS, concessionaria autostradale, Provincia o Comune). Guarda i cartelli lungo la strada: l’obbligo è segnalato con segnaletica verticale. Per Autostrade per l’Italia l’elenco ufficiale dei tratti è nella sezione «operazioni invernali» del sito della società. Scegli come metterti in regola: invernali con marcatura M+S sul fianco oppure catene omologate, compatibili con le gomme montate, da tenere a bordo. Se usi le catene, scegli un modello adatto alle ruote motrici e alle misure delle tue gomme, perché vanno montate sulle motrici. Se monti le invernali, usa una misura riportata sul libretto, con stessa marca e stesso tipo sullo stesso asse e battistrada di almeno 1,6 mm per le auto. Sono requisiti ricordati dalla Polizia Locale di Pesaro in una pagina della stagione 2023-24: confermali con il gommista.

Se monti le invernali su auto (categoria M1) e furgoni (categoria N1), la direttiva ministeriale raccomanda di montarle su tutte le ruote, per avere un’aderenza uniforme.

Quali strade hanno date diverse dal 15 novembre?

Le ordinanze possono estendere il periodo per le strade con condizioni climatiche particolari, come quelle di montagna. Ecco alcuni esempi riportati dalle fonti per il 2026/27, a novembre 2026:

Strada o ente Periodo dell’obbligo Periodo di riferimento (direttiva MIT) 15 novembre 2026 – 15 aprile 2027 Statali ANAS e raccordi autostradali (esempi liguri: SS 45, SS 62, SS 225) 15 novembre 2026 – 15 aprile 2027 A1, tratto tra i km 210+100 e 491+300 1° novembre – 15 aprile 2027 A14, tra i km 0 e 507 15 novembre 2026 – 15 aprile 2027 A22 del Brennero 15 novembre 2026 – 15 aprile 2027 Statali della Valle d’Aosta 15 ottobre 2026 – 15 aprile 2027 Provincia di Sondrio 15 ottobre 2026 – 30 aprile 2027 Comune di Modena (tutto il territorio comunale) 15 novembre – 15 aprile

Per il Trentino, la fonte parla di gomme da neve o catene da montare quando nevica. Altri concessionari autostradali hanno ordinanze proprie.

Per le strade della Campania e del Salernitano non c’è un elenco verificato: controlla il sito di ANAS, della società autostradale, della Provincia o del Comune che gestisce la strada.

Molte ordinanze 2026/27 escono tra fine ottobre e inizio novembre, quindi gli elenchi possono cambiare. Sul posto vale sempre il cartello.

Le catene a bordo bastano al posto delle gomme invernali?

Sulle strade con ordinanza a periodo fisso sì: o le invernali montate, o le catene a bordo. Le catene devono essere compatibili con gli pneumatici dell’auto.

Il cartello «catene da neve obbligatorie» è un obbligo diverso. Impone di circolare con le catene montate, almeno sulle ruote motrici, lungo la strada all’inizio della quale è posto, e può essere reso noto solo dal cartello. Se non le monti, rischi di essere fermato.

Quattro stagioni, moto e calze da neve: cosa vale?

Per la Polizia di Stato contano gli pneumatici con sigla M+S: per tutti gli altri servono le catene. Una guida di settore include le quattro stagioni omologate M+S. Non è stata trovata una posizione del Ministero sulla marcatura 3PMSF: se hai dubbi, chiedi al gommista.

Ciclomotori a due ruote e motocicli sono esclusi dall’obbligo. ANAS precisa che su alcune strade possono circolare solo in assenza di neve in atto e di neve o ghiaccio sulla strada.

Sulle calze da neve le fonti divergono. Una rassegna le include tra le dotazioni valide, mentre l’ASAPS riporta una sentenza del Consiglio di Stato del 2021 che le definisce non conformi alle norme nazionali. Una conferma ufficiale aggiornata non è disponibile: con le catene non hai questo dubbio.

Da quando si possono montare le invernali e fino a quando si possono tenere?

Si possono montare dal 15 ottobre. Il cambio primaverile è previsto tra il 15 aprile e il 15 maggio 2027.

Una deroga permette di montare invernali con indice di velocità inferiore a quello del libretto da un mese prima dell’obbligo e di tenerle fino a un mese dopo la fine delle ordinanze, quindi fino al 15 maggio 2027. L’indice non deve comunque essere inferiore a Q (160 km/h). La fonte è un articolo ANSA del 2021 che riporta la direttiva del 2013.

Quali avvertenze conviene conoscere prima di partire?

Multe. Le fonti consultate riportano importi diversi tra loro, anche in base alla strada (urbana o extraurbana), e gli importi vengono aggiornati periodicamente. Per questo non indichiamo una cifra: chiedi alla Polizia Locale o consulta il Codice della strada aggiornato.

Sanzioni accessorie. Secondo la Polizia di Stato non sono previste, ma il conducente è intimato a non proseguire il viaggio finché non si dota dei dispositivi. Anche l’art. 192, comma 3, permette agli organi di polizia di ordinare di non proseguire la marcia a chi non ha mezzi antisdrucciolevoli.

Neve e ghiaccio fuori periodo. Alcuni obblighi ANAS valgono anche oltre le date indicate in caso di neve o formazione di ghiaccio. Altri tratti scadono prima: nel 2025-26 certe autostrade siciliane scadevano il 15 marzo.

Veicoli di altre regioni o Paesi. Una fonte secondaria indica che l’obbligo vale anche per chi arriva da fuori e transita sui tratti interessati.

Comunicati ANAS. Quelli letti per questa guida sono della stagione 2025-26: servono per le regole generali, non come elenco 2026/27.

Domande frequenti Le gomme invernali sono obbligatorie in tutta Italia dal 15 novembre? No. Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 l’obbligo vale solo sulle strade dove l’ente proprietario o il gestore ha emesso un’ordinanza, segnalata dai cartelli. Dove l’ordinanza non c’è, le invernali non sono obbligatorie, nemmeno dopo il 15 novembre. Posso circolare con le gomme estive se ho le catene a bordo? Sì, sulle strade con ordinanza a periodo fisso. Secondo l’ACI si può circolare con gomme estive se le catene sono a bordo, pronte all’uso e adatte all’auto. Per tutti gli pneumatici senza la sigla M+S servono le catene. Come si riconosce una strada con obbligo di gomme invernali? L’obbligo è segnalato lungo la strada dai cartelli, e la Polizia di Stato precisa che va rispettato anche se non c’è neve. Si può controllare anche sul sito del gestore: ANAS, società autostradale, Provincia o Comune. Per Autostrade per l’Italia l’elenco dei tratti è nella sezione «operazioni invernali». Fino a quando si possono tenere le gomme invernali montate? Il cambio primaverile è previsto tra il 15 aprile e il 15 maggio 2027. Una deroga permette di tenere le invernali con indice di velocità inferiore a quello del libretto fino a un mese dopo la fine delle ordinanze, quindi fino al 15 maggio 2027. L’indice non deve comunque essere inferiore a Q (160 km/h). Le moto devono montare le gomme invernali? No. Ciclomotori a due ruote e motocicli sono esclusi dall’obbligo. ANAS precisa che su alcune strade possono circolare solo in assenza di neve in atto e di neve o ghiaccio sulla strada.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –