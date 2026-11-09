COP31 ad Antalya: cosa si decide fino al 20 novembre 2026

di Redazione ZON

In sintesi. La COP31, la trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, si svolge ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre 2026. Circa 200 Paesi discutono di emissioni, adattamento e finanziamenti. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), stima circa 2,8 °C di riscaldamento entro fine secolo con le politiche attuali.

I punti chiave La COP31 si svolge ad Antalya, in Turchia, dal 9 novembre al 20 novembre 2026.

Alla COP31 partecipano rappresentanti di circa 200 Paesi, insieme a scienziati, organizzazioni internazionali e associazioni.

Per la prima volta nella storia delle conferenze sul clima, la guida della COP31 è divisa tra Turchia e Australia.

L’UNEP, nell’Emissions Gap Report 2026 pubblicato il 21 ottobre 2026, stima circa 2,8 °C di riscaldamento entro fine secolo con le politiche attuali.

Secondo l’UNEP, se tutti i Paesi rispettassero gli impegni dichiarati, l’aumento della temperatura sarebbe comunque di circa 2,6 °C.

La COP31, la trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), si apre il 9 novembre 2026 ad Antalya, in Turchia, e dura fino al 20 novembre 2026.

Partecipano i rappresentanti di circa 200 Paesi, insieme a scienziati, organizzazioni internazionali e associazioni. Sul tavolo ci sono riduzione delle emissioni, adattamento al cambiamento climatico e finanziamenti.

Di cosa discutono i Paesi riuniti ad Antalya

I temi centrali della COP31 sono la finanza climatica, l’adattamento, la resilienza delle comunità e la transizione energetica.

La presidenza brasiliana della COP30 ha annunciato due piani d’azione da portare avanti in vista della COP31: uno dedicato ai combustibili fossili e uno alla deforestazione.

La COP31 ha anche un’organizzazione inedita. Per la prima volta nella storia delle conferenze sul clima la guida è divisa tra Turchia e Australia. La Turchia ospita la conferenza ad Antalya, mantiene la presidenza ufficiale della COP e guida l’Action Agenda.

Quanto sono lontani gli obiettivi climatici del mondo

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), il 2025 è stato il secondo o terzo anno più caldo mai registrato. La temperatura media globale è stata di circa 1,43 °C sopra i livelli preindustriali.

L’Emissions Gap Report 2026 del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), pubblicato il 21 ottobre 2026, stima un riscaldamento di circa 2,8 °C entro fine secolo se i governi mantengono le politiche attuali. Se tutti i Paesi rispettassero gli impegni dichiarati, l’aumento sarebbe comunque di circa 2,6 °C.

Per l’UNEP, la possibilità di restare entro 1,5 °C senza superare la soglia, o superandola solo di poco, è ormai persa. Resta l’obiettivo di limitare il superamento e tornare a 1,5 °C entro il 2100, con questi tagli alle emissioni globali:

Anno Taglio delle emissioni rispetto al 2025 (UNEP) 2030 18% 2035 45% 2040 69%

Cosa hanno ottenuto le ultime quattro conferenze sul clima

Conferenza Luogo e anno Risultato principale COP27 Sharm el-Sheikh, 2022 Accordo per un fondo su perdite e danni (Loss and Damage) per i Paesi più vulnerabili COP28 Dubai, 2023 Primo riconoscimento esplicito della necessità di una transizione senza combustibili fossili COP29 Baku, 2024 Obiettivo di almeno 300 miliardi di dollari l’anno entro il 2035 dai Paesi più sviluppati a quelli in via di sviluppo COP30 Belém, 2025 Più sostegno ai Paesi in via di sviluppo, più fondi per l’adattamento e un nuovo meccanismo per la transizione giusta

L’accordo di Baku indica anche la necessità di portare i finanziamenti complessivi, pubblici e privati, verso 1.300 miliardi di dollari l’anno entro il 2035.

Perché gli Stati faticano a trovare un accordo

Le decisioni delle COP si prendono per consenso, perché non c’è un accordo sul voto a maggioranza. Un testo deve quindi essere accettato senza obiezioni formali, e pochi Stati possono bloccarlo o indebolirlo.

Gli interessi dei Paesi divergono: chi dipende da carbone, petrolio o gas ha priorità diverse da chi ha investito molto nelle rinnovabili. I compromessi producono spesso testi finali con formule generiche o obiettivi senza scadenze precise.

C’è poi la questione delle responsabilità. I Paesi industrializzati hanno contribuito di più alle emissioni storiche, mentre molti Paesi in via di sviluppo sono molto esposti agli effetti del riscaldamento. Questi ultimi chiedono finanziamenti adeguati, trasferimento di tecnologie e sostegno economico.

Cosa prevede l’Accordo di Parigi e dove si ferma

L’Accordo di Parigi, adottato nel 2015 alla COP21, punta a tenere l’aumento della temperatura ben sotto i 2 °C rispetto all’epoca preindustriale, cercando di fermarlo a 1,5 °C.

Ogni Stato fissa i propri obiettivi, i contributi determinati a livello nazionale (NDC), e si impegna ad aggiornarli ogni cinque anni. L’accordo non prevede sanzioni internazionali per chi non raggiunge i target dichiarati, e le politiche per attuarli devono essere approvate dai singoli governi.