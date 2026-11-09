Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026: la Terrazza, Maurizio e Marina

di Redazione ZON

In sintesi. Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 dal 16 al 20 novembre 2026 con cinque puntate in prima visione della stagione 30, ogni sera alle 20:50. La settimana ruota attorno alla casa della Terrazza, al destino di Maurizio e a un nuovo sospetto su Marina. Le puntate sono in replica su RaiPlay.

I punti chiave Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Le cinque puntate dal 16 al 20 novembre 2026 sono in prima visione assoluta della stagione 30.

Il 18 novembre 2026 Renato accetta l’offerta di Alberto per la casa della Terrazza e Silvia e Michele devono cercare un’altra casa.

Il 19 novembre 2026 Maurizio rivela alle Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite e rientra in ospedale.

Il 20 novembre 2026 Greta ricorda in carcere un dettaglio sul giorno in cui scoprì il corpo di Stefano Mori, che potrebbe mettere nei guai Marina.

Le puntate sono in replica gratuita su RaiPlay, in streaming on demand da PC, smartphone, tablet e smart TV.

Attenzione: spoiler. Un Posto al Sole torna su Rai 3 dal 16 al 20 novembre 2026 con cinque puntate in prima visione della stagione 30, tutte alle 20:50. Al centro ci sono la casa della Terrazza, il destino di Maurizio e un nuovo sospetto su Marina.

Lunedì 16 e martedì 17 novembre 2026: l’offerta di Alberto mette in crisi la Terrazza

Lunedì 16 novembre 2026 l’offerta di acquisto avanzata da Alberto mette in crisi Renato. Silvia e Michele, turbati all’idea di perdere la loro adorata casa, vivono una forte frustrazione. Intanto gli abitanti della Terrazza si preparano ai lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini.

Sempre lunedì 16 novembre 2026 Troncone non intende firmare i documenti per l’adottabilità del cane. Con quell’indifferenza sfrontata davanti, Guido si vede costretto a cercare un’altra soluzione.

Martedì 17 novembre 2026 Silvia e Michele scoprono che Alberto vuole comprare la casa e cercano di correre ai ripari. Renato, preso fra due fuochi, deve prendere la sua decisione. Dopo una festa di congedo da un luogo che ha visto tutti giovani e felici, partono i lavori di ristrutturazione per dividere la Terrazza.

Martedì 17 novembre 2026 Guido, esasperato dalla presenza del cane, pone un aut aut a Mariella.

Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026: Renato cede e Maurizio rivela la verità

Mercoledì 18 novembre 2026 Renato accetta l’offerta di Alberto e deve fare i conti con i propri sensi di colpa. Silvia e Michele ricevono un altro duro colpo da Alberto.

Nella stessa puntata Micaela è sempre più avvitata nella sua dark side. Maurizio, consapevole di aver creato una profonda frattura tra Monica e Manuela, prende una difficile decisione.

Giovedì 19 novembre 2026 si consuma il drammatico confronto tra le Cirillo e Maurizio. Maurizio decide finalmente di rivelare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le sue condizioni, però, precipitano e lo costringono a un disperato rientro in ospedale.

Giovedì 19 novembre 2026 Silvia e Michele si scontrano con l’inflessibilità di Alberto e devono cercare in tutta fretta una nuova casa. Guido affronta il momento di salutare il cane, tra le lacrime di Mariella e Lollo e il severo giudizio di tutto il condominio.

Venerdì 20 novembre 2026: un ricordo di Greta potrebbe mettere nei guai Marina

Venerdì 20 novembre 2026 Greta, in carcere, ricorda un dettaglio del giorno in cui scoprì il corpo senza vita di Stefano Mori. Quel dettaglio potrebbe mettere Marina nei guai.

Nello stesso episodio Manuela e Serena devono informare Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio.

Dove vedere le puntate in diretta e in replica su RaiPlay

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le puntate della settimana dal 16 al 20 novembre 2026 sono in prima visione assoluta.

Le puntate sono disponibili in replica su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Si possono rivedere in streaming on demand da PC, smartphone, tablet o smart TV, subito dopo la messa in onda televisiva.

Domande frequenti A che ora va in onda Un Posto al Sole? Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50. Le cinque puntate dal 16 al 20 novembre 2026 sono in prima visione assoluta. Dove posso rivedere Un Posto al Sole in replica? Le puntate di Un Posto al Sole sono disponibili in replica su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Si possono rivedere in streaming on demand da PC, smartphone, tablet o smart TV, subito dopo la messa in onda televisiva. Cosa succede a Maurizio in Un Posto al Sole il 19 novembre 2026? Giovedì 19 novembre 2026 si consuma il confronto tra le Cirillo e Maurizio, che decide di rivelare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le sue condizioni però precipitano e lo costringono a rientrare in ospedale. Cosa succede alla casa della Terrazza in Un Posto al Sole dal 16 novembre 2026? Il 16 novembre 2026 l’offerta di acquisto di Alberto mette in crisi Renato. Il 17 novembre partono i lavori per dividere lo storico appartamento di Palazzo Palladini, e il 18 novembre Renato accetta l’offerta di Alberto. Perché Marina rischia guai in Un Posto al Sole il 20 novembre 2026? Venerdì 20 novembre 2026 Greta, in carcere, ricorda un dettaglio del giorno in cui scoprì il corpo senza vita di Stefano Mori. Quel dettaglio potrebbe mettere Marina nei guai.