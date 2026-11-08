Un posto al sole, anticipazioni 9-13 novembre: Greta fermata per l’omicidio di Mori
In sintesi. Nella settimana dal 9 al 13 novembre 2026 la soap Un posto al sole, in onda su Rai 3, porta Greta al fermo con l’accusa di coinvolgimento nell’omicidio di Mori. Il fermo arriva dopo la fuga di Greta con la piccola Cristina, mentre Roberto Ferri cerca un avvocato e Marina Giordano teme le indagini.
I punti chiave
- Un posto al sole va in onda su Rai 3 e nelle puntate dal 9 al 13 novembre 2026 porta Greta al fermo.
- Greta viene fermata per l’omicidio di Mori dopo essersi allontanata con la piccola Cristina; la sua posizione precipita nella puntata di lunedì 9 novembre 2026.
- Roberto Ferri cerca un avvocato disposto a difendere Greta, si prende cura di Cristina e continua a sollecitare gli investigatori.
- Marina Giordano teme che le indagini scoprano il patto segreto stretto con Mori; le trame non anticipano di che natura sia l’accordo.
- Damiano ha dubbi crescenti sul reale svolgimento dei fatti legati alla morte di Mori.
Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 9 al 13 novembre 2026 Un posto al sole, su Rai 3, porta Greta al fermo con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio di Mori.
Perché Greta viene fermata dopo la fuga con Cristina
La posizione di Greta precipita nella puntata di lunedì 9 novembre 2026. La donna decide di allontanarsi insieme alla piccola Cristina per sottrarsi a una situazione diventata ingestibile.
Gli inquirenti leggono quell’allontanamento come una fuga. Greta viene rintracciata, bloccata e posta in stato di fermo per l’omicidio di Mori, mentre nelle sue intenzioni la partenza doveva proteggere se stessa e la bambina.
Cosa fa Roberto Ferri e perché Marina Giordano ha paura
Roberto Ferri si muove su due fronti: cerca un avvocato disposto a difendere Greta e si prende cura di Cristina dopo il fermo della madre. Allo stesso tempo continua a sollecitare gli investigatori.
Quelle pressioni preoccupano Marina Giordano. La donna teme che la polizia, spinta dalle richieste di Roberto Ferri, scavi a fondo e scopra il patto segreto stretto in precedenza con Mori.
Le trame confermano che l’accordo tra Marina Giordano e Mori esiste, ma non anticipano di che natura sia.
Il ruolo di Damiano e i dubbi sulla morte di Mori
Nella vicenda poliziesca entra anche Damiano, che ha dubbi crescenti sul reale svolgimento dei fatti. La ricostruzione della morte di Mori presenta tasselli mancanti che non convincono del tutto chi indaga sul campo.
Le puntate della settimana dal 9 al 13 novembre 2026 mettono così a confronto due reazioni opposte alla morte di Mori. Greta tenta una fuga disperata portando con sé Cristina, mentre Marina Giordano osserva con timore il lavoro degli investigatori.
Domande frequenti
Cosa succede a Greta in Un posto al sole dal 9 al 13 novembre 2026?
Nelle puntate dal 9 al 13 novembre 2026 Greta viene posta in stato di fermo con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio di Mori. Il fermo arriva dopo che Greta si è allontanata insieme alla piccola Cristina.
Perché Greta viene fermata in Un posto al sole?
Gli inquirenti leggono come una fuga l’allontanamento di Greta con la piccola Cristina. Greta viene rintracciata, bloccata e fermata per l’omicidio di Mori, mentre nelle sue intenzioni la partenza doveva proteggere se stessa e la bambina.
Perché Marina Giordano ha paura in Un posto al sole?
Marina Giordano teme che la polizia, spinta dalle richieste di Roberto Ferri, scavi a fondo nelle indagini. Ha paura che vengano scoperti il patto segreto stretto in precedenza con Mori, di cui le trame non anticipano la natura.
Cosa fa Roberto Ferri in Un posto al sole dopo il fermo di Greta?
Roberto Ferri cerca un avvocato disposto a difendere Greta e si prende cura di Cristina dopo il fermo della madre. Allo stesso tempo continua a sollecitare gli investigatori.
Immagine di repertorio
Fonte: Istituto Impariamo
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