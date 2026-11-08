Il Paradiso delle Signore non va in onda il 9 novembre 2026: torna il 10 e la puntata si recupera il 14

di Redazione ZON

In sintesi. Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1 lunedì 9 novembre 2026, perché Rai 1 trasmette la Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires. La soap torna martedì 10 novembre 2026. La puntata saltata viene recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10 su Rai 1.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1 lunedì 9 novembre 2026.

Rai 1 trasmette al suo posto lo speciale Tg1 con la Santa Messa a Buenos Aires presieduta da Papa Leone XIV.

Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 martedì 10 novembre 2026.

La puntata del 9 novembre 2026 viene recuperata sabato 14 novembre 2026 alle 15:10 su Rai 1.

Lo stop del 9 novembre 2026 non comporta alcun taglio agli episodi della stagione del Paradiso delle Signore.

Attenzione: spoiler. Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre 2026 su Rai 1. La soap torna martedì 10 novembre 2026; la puntata saltata va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 15:10.

Perché Rai 1 sospende la soap lunedì 9 novembre 2026

La decisione dei vertici Rai di Viale Mazzini nasce dall’esigenza di lasciare spazio su Rai 1 alla Santa Messa a Buenos Aires, in Argentina, presieduta da Papa Leone XIV.

Lo speciale Tg1 sulla messa ha la telecronaca di Ignazio Ingrao e Stefania Battistini e segue l’intero evento. Al termine la programmazione Rai riprende con il Tg1 delle 17:00 e con “La vita in diretta“, condotta da Alberto Matano.

Data Cosa va in onda 9 novembre 2026 Speciale Tg1 con la Santa Messa a Buenos Aires presieduta da Papa Leone XIV, al posto del Paradiso delle Signore 9 novembre 2026, al termine della messa Tg1 delle 17:00 e “La vita in diretta” con Alberto Matano 10 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 14 novembre 2026 Recupero straordinario della puntata saltata, alle 15:10 su Rai 1

Quando torna la soap e quando si recupera la puntata saltata

Il Paradiso delle Signore torna in onda martedì 10 novembre 2026. Lo stop del 9 novembre 2026 non comporta alcun taglio agli episodi della stagione.

La puntata del 9 novembre 2026 viene recuperata in via straordinaria sabato 14 novembre 2026 alle 15:10 su Rai 1. Questa collocazione eccezionale permette alla soap di mantenere la continuità delle vicende dei personaggi principali.

Il nuovo episodio del Paradiso delle Signore è disponibile su RaiPlay subito dopo la messa in onda.

Cosa succede nella puntata del 10 novembre 2026

Nella puntata del 10 novembre 2026 Elisa fa una concessione “speciale” a Mirella. Il compleanno di Mirella si avvicina e le Veneri si accordano per organizzarle una festa a sorpresa.

Ciro e Concetta non sono contenti dell’arrivo di Carmine a Milano. Lia invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi non va nel migliore dei modi.

Domande frequenti Il Paradiso delle Signore va in onda lunedì 9 novembre 2026? No, Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 9 novembre 2026 su Rai 1. La rete trasmette lo speciale Tg1 con la Santa Messa a Buenos Aires presieduta da Papa Leone XIV. Quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1? Il Paradiso delle Signore torna in onda su Rai 1 martedì 10 novembre 2026. Lo stop del 9 novembre 2026 non comporta alcun taglio agli episodi della stagione. Quando viene recuperata la puntata saltata del Paradiso delle Signore? La puntata del 9 novembre 2026 viene recuperata in via straordinaria sabato 14 novembre 2026 alle 15:10 su Rai 1. Questa collocazione permette alla soap di mantenere la continuità delle vicende dei personaggi principali. Cosa va in onda su Rai 1 al posto del Paradiso delle Signore il 9 novembre 2026? Il 9 novembre 2026 Rai 1 trasmette lo speciale Tg1 con la Santa Messa a Buenos Aires presieduta da Papa Leone XIV, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e Stefania Battistini. Al termine della messa la programmazione riprende con il Tg1 delle 17:00 e con “La vita in diretta”, condotta da Alberto Matano. Dove si vede in streaming il nuovo episodio del Paradiso delle Signore? Il nuovo episodio del Paradiso delle Signore è disponibile su RaiPlay subito dopo la messa in onda su Rai 1.

Immagine di repertorio

Fonte: Super Guida TV