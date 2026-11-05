Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 novembre 2026: cosa farà Marcello con Riccardo?

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 10 al 14 novembre 2026, Marcello scopre che Riccardo è ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci. Marcello promette a Riccardo di mantenere il segreto se affronterà la disintossicazione e il 14 novembre chiede aiuto ad Adelaide. Lunedì 9 novembre 2026 la soap non va in onda.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1 lunedì 9 novembre 2026: dalle 15:20 Rai 1 trasmette uno speciale del Tg1 sul viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina.

Rai 1 trasmette la puntata di recupero de Il Paradiso delle Signore sabato 14 novembre 2026, intorno alle 15:10.

Marcello scopre mercoledì 11 novembre 2026 che Riccardo è ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci.

Giovedì 12 novembre 2026 Marcello promette a Riccardo di mantenere il segreto, a condizione che Riccardo affronti un percorso di disintossicazione.

Sabato 14 novembre 2026 Marcello si rivolge ad Adelaide per chiederle aiuto con Riccardo.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 11 in onda su Rai 1 dal 10 al 14 novembre 2026, Marcello scopre che Riccardo è ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci e decide di aiutarlo.

Come cambia il palinsesto tra il 9 e il 14 novembre

Lunedì 9 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore non va in onda. Dalle 15:20 Rai 1 trasmette uno speciale del Tg1 legato al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina.

Giorno Programmazione Lunedì 9 novembre 2026 Nessuna puntata, speciale Tg1 dalle 15:20 su Rai 1 Sabato 14 novembre 2026 Puntata di recupero su Rai 1, intorno alle 15:10

Perché Riccardo torna a cercare rifugio nell’alcol

Martedì 10 novembre Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta, che ha lasciato la loro casa per trasferirsi in un luogo a lui sconosciuto. Nella disperazione, Riccardo torna all’alcol e agli psicofarmaci.

Mercoledì 11 novembre Riccardo sembra accettare la scelta di Nicoletta. Marcello nota però che il malessere dell’amico non dipende solo dalla crisi matrimoniale e scopre la ricaduta nella dipendenza da psicofarmaci.

Cosa farà Marcello dopo aver scoperto la ricaduta di Riccardo?

Giovedì 12 novembre Marcello chiede a Riccardo perché abbia ripreso le pillole, e Riccardo gli confida i motivi. Marcello promette di mantenere il segreto a una condizione: Riccardo deve affrontare un percorso di disintossicazione.

Venerdì 13 novembre Riccardo ammette di aver continuato a prendere gli psicofarmaci. Marcello capisce di non poter gestire la situazione da solo e valuta di coinvolgere qualcuno della famiglia.

Sabato 14 novembre Marcello si rivolge ad Adelaide per chiederle aiuto. Nella stessa puntata Umberto cerca di rintracciare Nicoletta.

Le altre storie: Carmine, la festa per Mirella e il giornalista francese

L’arrivo di Carmine a Milano agita la famiglia Puglisi. Ciro e Concetta non gradiscono la sua presenza, mentre Lia lo invita a cena a casa Puglisi per favorire un riavvicinamento, ma l’incontro si rivela complicato. Sabato 14 novembre Lia ottiene dalla madre il permesso di frequentarlo, anche se Matteo continua a consigliarle prudenza.

Al Paradiso le Veneri organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, dopo il permesso speciale concesso da Elisa. Sabato 14 novembre la torta destinata a Mirella finisce per errore ai soci del Circolo, e Rebecca deve trovare una soluzione.

Iacopo contatta per un reportage sulla Galleria Milano Moda il giornalista parigino Jean Paul Rossini, vecchia conoscenza di Roberto. Il reportage contribuisce ad allentare la tensione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda.

Dove eravamo rimasti con Carmine Mandalà

Nella puntata di giovedì 5 novembre 2026 Matteo parla con Marcello dell’incontro con Carmine Mandalà, padre di Lia, e dice che l’uomo non lo convince. Il giorno prima Matteo aveva anticipato a Marcello novità sul padre di Lia che aprono interrogativi non ignorabili.

La domanda che chiude la settimana riguarda Marcello: riuscirà, con l’aiuto di Adelaide, a convincere Riccardo ad affrontare la dipendenza?

Domande frequenti Il Paradiso delle Signore va in onda lunedì 9 novembre 2026? No, lunedì 9 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore non va in onda. Dalle 15:20 Rai 1 trasmette uno speciale del Tg1 legato al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina. Quando si recupera la puntata del Paradiso delle Signore del 9 novembre? La puntata di recupero de Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 sabato 14 novembre 2026, intorno alle 15:10. Cosa scopre Marcello su Riccardo nel Paradiso delle Signore? Mercoledì 11 novembre 2026 Marcello nota che il malessere di Riccardo non dipende solo dalla crisi matrimoniale con Nicoletta. Scopre così che Riccardo è ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci. Cosa fa Marcello dopo aver scoperto la ricaduta di Riccardo? Giovedì 12 novembre 2026 Marcello promette a Riccardo di mantenere il segreto, ma a una condizione: Riccardo deve affrontare un percorso di disintossicazione. Venerdì 13 novembre capisce di non poter gestire la situazione da solo, e sabato 14 novembre si rivolge ad Adelaide per chiederle aiuto. Perché Riccardo ricade nella dipendenza nel Paradiso delle Signore? Martedì 10 novembre 2026 Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta, che ha lasciato la loro casa per trasferirsi in un luogo a lui sconosciuto. Nella disperazione Riccardo torna all’alcol e agli psicofarmaci.

Immagine di repertorio

Fonte: Ultime Notizie Flash · Movieplayer