Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2026: la collana da pagare, Ender e la vendetta di Sahika
In sintesi. Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 gli episodi di Forbidden Fruit 4 mettono al centro Yildiz, Ender, Hasan Ali, Çagatay e Sahika. Yildiz e Asuman devono pagare l’intero valore della collana, Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay, Sahika prepara la vendetta nella causa di divorzio. Attenzione: spoiler.
I punti chiave
- Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 gli episodi di Forbidden Fruit 4 intrecciano contrasti familiari, affari e progetti di vendetta.
- Yildiz e Asuman scoprono che, per riavere la collana dal gioielliere Ziya, dovranno pagarne l’intero valore.
- Çagatay viene a sapere che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo.
- Hasan Ali promette di non interferire mai più nella vita del figlio Çagatay, dopo l’offerta di Ender di ricucire il loro rapporto.
- Sahika prepara la propria vendetta nella causa di divorzio e partecipa con Hasan Ali a un importante evento di lavoro.
Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 gli episodi di Forbidden Fruit 4 intrecciano contrasti familiari, affari e progetti di vendetta, con Yildiz, Ender e Hasan Ali tra i protagonisti.
Yildiz e Asuman scoprono che la collana va pagata per intero
Durante una cena di famiglia, Feride mette sotto pressione Yildiz e Asuman sulla questione della collana. Le due cercano di recuperarla rivolgendosi al gioielliere Ziya.
Yildiz e Asuman scoprono però che, per riavere la collana, dovranno pagarne l’intero valore.
Zehra aiuta le amiche, anche se con riluttanza. Nel farlo si riavvicina a Caner ed Emir.
Ender si offre di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay
Hasan Ali escogita un nuovo piano per rimediare ai danni causati negli affari del figlio Çagatay. Ender, intanto, continua a fingere di frequentare Hasan Ali.
Çagatay viene a sapere che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo.
Ender si offre allora di ricucire il rapporto tra Hasan Ali e Çagatay. Hasan Ali promette così di non interferire mai più nella vita del figlio.
Sahika prepara la sua vendetta nella causa di divorzio
Sahika prepara la propria vendetta nella causa di divorzio. Partecipa inoltre, insieme a Hasan Ali, a un importante evento di lavoro.
Domande frequenti
Cosa succede a Forbidden Fruit 4 dal 16 al 21 novembre 2026?
Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 gli episodi di Forbidden Fruit 4 intrecciano contrasti familiari, affari e progetti di vendetta. Tra i protagonisti ci sono Yildiz, Ender, Hasan Ali, Çagatay e Sahika.
Cosa deve fare Yildiz per riavere la collana in Forbidden Fruit 4?
Yildiz e Asuman si rivolgono al gioielliere Ziya per recuperare la collana, dopo che Feride le ha messe sotto pressione durante una cena di famiglia. Scoprono però che, per riaverla, dovranno pagarne l’intero valore.
Cosa succede tra Hasan Ali e Çagatay in Forbidden Fruit 4?
Çagatay viene a sapere che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. Ender si offre di ricucire il rapporto tra padre e figlio, e Hasan Ali promette di non interferire mai più nella vita di Çagatay.
Cosa fa Sahika in Forbidden Fruit 4 nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026?
Sahika prepara la propria vendetta nella causa di divorzio. Partecipa inoltre, insieme a Hasan Ali, a un importante evento di lavoro.
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