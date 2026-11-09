Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 16 al 21 novembre 2026: la collana da pagare, Ender e la vendetta di Sahika

Nella settimana dal 16 al 21 novembre 2026 gli episodi di Forbidden Fruit 4 intrecciano contrasti familiari, affari e progetti di vendetta. Tra i protagonisti ci sono Yildiz, Ender, Hasan Ali, Çagatay e Sahika.

Yildiz e Asuman si rivolgono al gioielliere Ziya per recuperare la collana, dopo che Feride le ha messe sotto pressione durante una cena di famiglia. Scoprono però che, per riaverla, dovranno pagarne l’intero valore.

Cosa succede tra Hasan Ali e Çagatay in Forbidden Fruit 4?

Çagatay viene a sapere che Hasan Ali e Sedai hanno cercato di manipolarlo. Ender si offre di ricucire il rapporto tra padre e figlio, e Hasan Ali promette di non interferire mai più nella vita di Çagatay.