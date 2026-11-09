Beautiful, anticipazioni 9-14 novembre: Ridge a letto con Taylor

di Redazione ZON

In sintesi. Beautiful va in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, dal lunedì al sabato tra le 13.50 e le 14, e in streaming su Mediaset Infinity. Secondo le anticipazioni, martedì 10 novembre il piano segreto di Brooke fallisce. Ridge, deluso da lei, finisce a letto con Taylor e respinge le scuse di Brooke.

Aggiornamento del 09/11/2026 alle 13:07 Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da ComingSoon.it, nella puntata di Beautiful di martedì 10 novembre 2026 il piano di Brooke le si ritorce contro. Dopo essersi confidata con Zende, la Logan corre a Villa Forrester per spiegare tutto a Ridge. Lo stilista, deluso da lei e stanco della faida tra Logan e Forrester, si è però confidato con Taylor. I due si promettono sostegno reciproco e finiscono a letto insieme. Brooke arriva proprio in quel momento e li sorprende. Ridge non è disposto ad accettare le sue scuse. Aggiornamenti Aggiornamento del 09/11/2026 alle 12:07 Aggiornamento. Secondo le anticipazioni pubblicate da DiLei, nella puntata di Beautiful di martedì 10 novembre 2026 si scopre il piano segreto di Brooke. La donna ha confidato a Zende di aver accettato il ruolo di amministratore delegato solo per convincere Carter a restituire il controllo della Forrester Creations a Ridge, Eric e Steffy. Brooke gli ha chiesto di aiutarla a mantenere il segreto, perché Carter non scopra le sue intenzioni. Zende ammette con Hope di essere diviso tra l’amore per il lavoro e la fedeltà alla famiglia. Hope invece lo invita a dare una possibilità alla nuova gestione.

I punti chiave Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, tra le 13.50 e le 14.

Gli episodi di Beautiful si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity.

Nella settimana dal 9 al 14 novembre 2026, secondo le anticipazioni, Ridge resta deluso da Brooke.

Nelle stesse puntate di Beautiful, Taylor prova a riavvicinarsi a Ridge.

Beautiful è partita negli Stati Uniti il 23 marzo 1987 e in Italia il 4 giugno 1990; è alla 35ª stagione e ha superato le 9.000 puntate.

Attenzione: spoiler. Beautiful torna su Canale 5 con nuovi episodi dal 9 al 14 novembre 2026, dal lunedì al sabato tra le 13.50 e le 14. Le anticipazioni circolate per la settimana mettono al centro Ridge, Brooke e Taylor.

Dove e quando vedere Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nella fascia tra le 13.50 e le 14. Gli episodi si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

La soap è ambientata a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le abitazioni dei protagonisti. Negli Stati Uniti è partita il 23 marzo 1987, mentre in Italia viene trasmessa dal 4 giugno 1990.

Beautiful è arrivata alla sua 35ª stagione e ha superato le 9.000 puntate.

Cosa era successo nella settimana precedente a Beautiful

Alla Forrester Creations la situazione si è complicata dopo il passaggio di potere a Carter. A pesare è stata anche la decisione di Brooke di assumere il ruolo di amministratore delegato.

Le anticipazioni: Ridge deluso da Brooke, Taylor prova a riavvicinarsi

Secondo le anticipazioni sulla settimana dal 9 al 14 novembre 2026, in Beautiful Ridge resta deluso da Brooke. Nelle stesse puntate Taylor prova a riavvicinarsi a Ridge.

Un’altra anticipazione sulla stessa settimana di Beautiful parla di Ridge sempre più vicino a Taylor.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nella fascia tra le 13.50 e le 14. Questo vale anche per i nuovi episodi dal 9 al 14 novembre 2026. Dove vedere Beautiful in streaming? Gli episodi di Beautiful si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. La soap va in onda anche in televisione su Canale 5. Cosa succede a Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026? Secondo le anticipazioni sulla settimana dal 9 al 14 novembre 2026, Ridge resta deluso da Brooke. Nelle stesse puntate Taylor prova a riavvicinarsi a Ridge. Da quando va in onda Beautiful in Italia? Beautiful viene trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990. Negli Stati Uniti la soap è partita il 23 marzo 1987. Quante puntate ha Beautiful? Beautiful ha superato le 9.000 puntate. La soap è arrivata alla sua 35ª stagione.