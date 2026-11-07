Beautiful, anticipazioni del 7 novembre 2026: Ridge si sente tradito da Brooke
In sintesi. Nella puntata di Beautiful di sabato 7 novembre 2026, Ridge si sente tradito da Brooke perché lei ha accettato un incarico di primo piano alla Forrester Creations. Brooke ritiene di poter aiutare Ridge restando all’interno dell’azienda. Steffy attacca Brooke e Ridge trova conforto in Taylor.
I punti chiave
- Nella puntata di Beautiful di sabato 7 novembre 2026, Ridge si sente tradito da Brooke.
- Brooke accetta un incarico di primo piano alla Forrester Creations.
- Brooke è convinta di poter aiutare Ridge restando all’interno della Forrester Creations.
- Steffy attacca Brooke con parole dure per la decisione presa.
- Ridge trova conforto in Taylor, e tra i due riaffiorano sentimenti mai dimenticati del tutto.
Nella puntata di Beautiful di sabato 7 novembre 2026, Ridge si sente tradito da Brooke per il ruolo di primo piano che lei ha accettato alla Forrester Creations. Per ritrovare serenità, lo stilista si avvicina a Taylor.
Brooke accetta un ruolo alla Forrester Creations per aiutare Ridge
Brooke accetta un incarico di primo piano alla Forrester Creations. La sua convinzione è di poter aiutare Ridge restando all’interno dell’azienda.
Ridge, però, non legge la decisione come un gesto di sostegno. Lo stilista interpreta la scelta di Brooke come un tradimento.
Steffy critica Brooke e Ridge trova conforto in Taylor
Steffy attacca Brooke con parole dure per la decisione presa. La sua critica si somma alla delusione di Ridge.
Ridge trova conforto in Taylor. Tra i due riaffiorano sentimenti che non erano mai stati dimenticati del tutto.
Domande frequenti
Cosa succede a Beautiful il 7 novembre 2026?
Nella puntata di Beautiful di sabato 7 novembre 2026, Ridge si sente tradito da Brooke per l’incarico di primo piano che lei ha accettato alla Forrester Creations. Steffy attacca Brooke per la decisione. Ridge trova conforto in Taylor.
Perché Ridge si sente tradito da Brooke in Beautiful?
Ridge si sente tradito perché Brooke ha accettato un incarico di primo piano alla Forrester Creations. Brooke è convinta di poter aiutare Ridge restando all’interno dell’azienda, ma Ridge non vede la scelta come un gesto di sostegno.
Come reagisce Steffy alla scelta di Brooke in Beautiful?
Nella puntata del 7 novembre 2026 Steffy attacca Brooke con parole dure per la decisione di accettare l’incarico alla Forrester Creations. La critica di Steffy si aggiunge alla delusione di Ridge.
Con chi trova conforto Ridge nella puntata di Beautiful del 7 novembre 2026?
Ridge trova conforto in Taylor. Tra Ridge e Taylor riaffiorano sentimenti che non erano mai stati dimenticati del tutto.
Immagine di repertorio
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