Marco Masini, tour Teatri 2027: 12 date dal 6 aprile al 18 maggio, biglietti in vendita

di Redazione ZON

In sintesi. Marco Masini porta in 12 teatri italiani il tour Teatri 2027, dal 6 aprile al 18 maggio 2027, con partenza dal Teatro Team di Bari e ultima tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026. L’annuncio è stato dato il 3 novembre 2026 a Milano.

I punti chiave Marco Masini porta il tour Teatri 2027 in 12 teatri italiani, dal 6 aprile al 18 maggio 2027.

Il tour Teatri 2027 parte dal Teatro Team di Bari e termina alla ChorusLife Arena di Bergamo.

I biglietti di Teatri 2027 sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026, dopo la prevendita per gli iscritti al fan club aperta alle ore 16:00 del 4 novembre 2026.

Marco Masini suona a Napoli il 14 novembre 2026 nel Live 2026, una serie di cinque concerti nei palasport.

Il tour Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

Marco Masini porta in 12 teatri italiani il tour Teatri 2027, dal 6 aprile al 18 maggio 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026.

Marco Masini ha annunciato il tour il 3 novembre 2026 dal palco dell’Unipol Forum di Milano. Era la prima data del Live 2026, la serie di concerti nei palasport che precede la tournée teatrale.

Le città del tour Teatri 2027, da Bari a Bergamo

Il tour Teatri 2027 di Marco Masini parte dal Teatro Team di Bari. L’ultima tappa è alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Le altre città citate nell’annuncio sono Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano. Il calendario complessivo comprende dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027.

I biglietti sono in vendita dal 4 novembre 2026

I biglietti dei concerti di Teatri 2027 sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026. Prima della vendita generale c’è stata una prevendita riservata agli iscritti al fan club, aperta alle ore 16:00 dello stesso giorno.

Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

La Campania: Masini suona a Napoli il 14 novembre 2026

Per il pubblico campano la data più vicina di Marco Masini è a Napoli, il 14 novembre 2026. Il concerto fa parte del Live 2026 nei palasport, non del tour teatrale del 2027.

Il Live 2026 conta cinque concerti. Gli altri sono in programma a Milano, Firenze, Padova e Roma.

Data Città 3 novembre 2026 Milano (Unipol Forum) 4 novembre 2026 Firenze 7 novembre 2026 Padova 13 novembre 2026 Roma 14 novembre 2026 Napoli

Un repertorio che attraversa oltre 35 anni di carriera

Con Teatri 2027 Marco Masini ripercorre le canzoni che hanno segnato oltre 35 anni di carriera. Tra i primi successi ci sono Disperato e Ci vorrebbe il mare.

La scaletta potrà comprendere anche brani di Perfetto imperfetto, il progetto discografico pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.