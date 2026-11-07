Marco Masini, tour Teatri 2027: 12 date dal 6 aprile al 18 maggio, biglietti in vendita
In sintesi. Marco Masini porta in 12 teatri italiani il tour Teatri 2027, dal 6 aprile al 18 maggio 2027, con partenza dal Teatro Team di Bari e ultima tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026. L’annuncio è stato dato il 3 novembre 2026 a Milano.
I punti chiave
- Marco Masini porta il tour Teatri 2027 in 12 teatri italiani, dal 6 aprile al 18 maggio 2027.
- Il tour Teatri 2027 parte dal Teatro Team di Bari e termina alla ChorusLife Arena di Bergamo.
- I biglietti di Teatri 2027 sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026, dopo la prevendita per gli iscritti al fan club aperta alle ore 16:00 del 4 novembre 2026.
- Marco Masini suona a Napoli il 14 novembre 2026 nel Live 2026, una serie di cinque concerti nei palasport.
- Il tour Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.
Marco Masini porta in 12 teatri italiani il tour Teatri 2027, dal 6 aprile al 18 maggio 2027. I biglietti sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026.
Marco Masini ha annunciato il tour il 3 novembre 2026 dal palco dell’Unipol Forum di Milano. Era la prima data del Live 2026, la serie di concerti nei palasport che precede la tournée teatrale.
Le città del tour Teatri 2027, da Bari a Bergamo
Il tour Teatri 2027 di Marco Masini parte dal Teatro Team di Bari. L’ultima tappa è alla ChorusLife Arena di Bergamo.
Le altre città citate nell’annuncio sono Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano. Il calendario complessivo comprende dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027.
I biglietti sono in vendita dal 4 novembre 2026
I biglietti dei concerti di Teatri 2027 sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026. Prima della vendita generale c’è stata una prevendita riservata agli iscritti al fan club, aperta alle ore 16:00 dello stesso giorno.
Teatri 2027 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.
La Campania: Masini suona a Napoli il 14 novembre 2026
Per il pubblico campano la data più vicina di Marco Masini è a Napoli, il 14 novembre 2026. Il concerto fa parte del Live 2026 nei palasport, non del tour teatrale del 2027.
Il Live 2026 conta cinque concerti. Gli altri sono in programma a Milano, Firenze, Padova e Roma.
|Data
|Città
|3 novembre 2026
|Milano (Unipol Forum)
|4 novembre 2026
|Firenze
|7 novembre 2026
|Padova
|13 novembre 2026
|Roma
|14 novembre 2026
|Napoli
Un repertorio che attraversa oltre 35 anni di carriera
Con Teatri 2027 Marco Masini ripercorre le canzoni che hanno segnato oltre 35 anni di carriera. Tra i primi successi ci sono Disperato e Ci vorrebbe il mare.
La scaletta potrà comprendere anche brani di Perfetto imperfetto, il progetto discografico pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.
Domande frequenti
Quando comincia il tour Teatri 2027 di Marco Masini?
Il tour Teatri 2027 di Marco Masini va dal 6 aprile al 18 maggio 2027. Parte dal Teatro Team di Bari e termina alla ChorusLife Arena di Bergamo. Il calendario comprende dodici appuntamenti.
Quando sono in vendita i biglietti del tour di Marco Masini?
I biglietti di Teatri 2027 sono in vendita dalle ore 18:00 del 4 novembre 2026. Gli iscritti al fan club di Marco Masini hanno avuto una prevendita riservata, aperta alle ore 16:00 del 4 novembre 2026.
Quando suona Marco Masini a Napoli?
Marco Masini suona a Napoli il 14 novembre 2026. Il concerto fa parte del Live 2026, la serie di cinque concerti nei palasport, e non del tour teatrale del 2027.
In quali città passa il tour Teatri 2027 di Marco Masini?
Il tour Teatri 2027 parte da Bari e finisce a Bergamo. L’annuncio cita anche Torino, Bologna, Catania, Sanremo e Milano. Il calendario complessivo conta dodici appuntamenti tra aprile e maggio 2027.
Quali canzoni canta Marco Masini nel tour Teatri 2027?
Con Teatri 2027 Marco Masini ripercorre le canzoni di oltre 35 anni di carriera, tra cui i primi successi Disperato e Ci vorrebbe il mare. La scaletta potrà includere anche brani di Perfetto imperfetto, pubblicato a marzo 2026. La scaletta ufficiale dei concerti del 2027 non è ancora stata comunicata.
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