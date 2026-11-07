Libri in uscita a ottobre e novembre 2026: nove titoli, da Carrisi a Ernaux

di Redazione ZON

In sintesi. Tra ottobre e novembre 2026 escono nove libri da segnare, scelti tra oltre 240 consigliati per l’autunno. Sei hanno una data precisa, dal 13 ottobre 2026 (Glenn Cooper e Manuel Garand) al 24 novembre 2026 (Alessia Gazzola e Felicia Kingsley). Donato Carrisi esce con Longanesi il 3 novembre 2026; Annie Ernaux è pubblicata da L’orma editore.

I punti chiave Nove libri escono tra ottobre e novembre 2026, scelti tra oltre 240 titoli consigliati per l’autunno.

Donato Carrisi pubblica con Longanesi il thriller La casa dei respiri il 3 novembre 2026.

Alessia Gazzola pubblica con Longanesi il 24 novembre 2026 Miss Bee e l’inganno in prima classe, quinto titolo della serie iniziata nel 2024.

Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo, di Manuel Garand, contiene 80 nuovi casi in cinque epoche e arriva il 13 ottobre 2026 con Magazzini Salani.

L’orma editore pubblica L’occupazione di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, nella traduzione di Lorenzo Flabbi.

Nove libri in uscita tra ottobre e novembre 2026, scelti tra gli oltre 240 consigliati per l’autunno, meritano un posto sul comodino: dal nuovo thriller di Donato Carrisi al ritorno di Miss Bee, fino a un romanzo di Annie Ernaux.

Le date di uscita da segnare in calendario

Sei dei nove titoli hanno una data di uscita precisa. Il più vicino nel tempo è il romanzo di Carrisi, in libreria dal 3 novembre 2026; gli ultimi arrivano il 24 novembre 2026.

Titolo Autore Editore Uscita La porta dei destini Glenn Cooper Nord 13 ottobre 2026 Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo Manuel Garand Magazzini Salani 13 ottobre 2026 Sotto il cielo infernale Alicia Giménez-Bartlett Sellerio 27 ottobre 2026 La casa dei respiri Donato Carrisi Longanesi 3 novembre 2026 Miss Bee e l’inganno in prima classe Alessia Gazzola Longanesi 24 novembre 2026 Il mio regalo inaspettato (nuova edizione) Felicia Kingsley Newton Compton 24 novembre 2026

Cinque gialli e thriller con protagonisti già noti ai lettori

Donato Carrisi pubblica con Longanesi La casa dei respiri. La storia si svolge in una notte di tempesta a Firenze, dove l’ipnotista Pietro Gerber non riesce a tornare a casa.

Glenn Cooper firma con Nord La porta dei destini, tradotto da Barbara Ronca. Il thriller intreccia due epoche: la Ninive del 7° secolo a.C., dove il medico di corte Mannu-ki-Aššur vuole salvare la concubina del sovrano, e la Londra di oggi, dove l’esperta di Mesopotamia Kate è chiamata in ospedale a tradurre i deliri di un paziente sconosciuto.

Alessia Gazzola riporta in libreria Beatrice Bernabò con Miss Bee e l’inganno in prima classe, quinto titolo della serie di Longanesi iniziata nel 2024 con Miss Bee e il cadavere in biblioteca. La nuova indagine si svolge a bordo di un treno diretto a Parigi.

Alicia Giménez-Bartlett torna con Sotto il cielo infernale (Sellerio, traduzione di Maria Nicola). L’ispettrice spagnola Petra Delicato, ancora segnata da un lutto, indaga sull’omicidio di don Lorenzo Santos, pugnalato davanti all’oratorio dei salesiani.

Gianrico Carofiglio, ex magistrato, pubblica con Einaudi Stile Libero La confessione di Elsa. In una libreria aperta solo di notte, l’avvocato Guido Guerrieri incontra Elsa Corsini, docente universitaria di filosofia.

Murdoku 2 mette il sudoku al centro dei delitti

Il primo Murdoku, dell’ideatore di rompicapi canadese Manuel Garand, propone 80 omicidi da risolvere con le regole del sudoku invece che con gli indizi. È il libro più venduto in Italia del 2026 finora.

Il secondo volume, Killer a spasso nel tempo, ha 80 nuovi casi in cinque epoche: Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto. La difficoltà è progressiva, quindi il libro è adatto anche ai principianti.

Ernaux, Kingsley e Vitali: tre uscite fuori dal giallo puro

L’orma editore pubblica L’occupazione di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, nella traduzione di Lorenzo Flabbi. Il romanzo, uscito nel 2002 nel Paese d’origine dell’autrice, racconta la gelosia dopo la fine di una relazione.

Newton Compton pubblica una nuova edizione di Il mio regalo inaspettato di Felicia Kingsley, novella ambientata in Scozia alla Vigilia di Natale. Questa versione ha le illustrazioni di Criss Rosu e una storia spin-off sul Capodanno, composta da 7 capitoli inediti.

Andrea Vitali pubblica con Garzanti Parola di perpetua – I casi del maresciallo Ernesto Maccadò. Il romanzo è ambientato nel 1935 a Bellano, sul lago di Como.

Domande frequenti Quando esce il nuovo libro di Donato Carrisi? Il nuovo romanzo di Donato Carrisi, La casa dei respiri, è in libreria dal 3 novembre 2026 con Longanesi. La storia si svolge in una notte di tempesta a Firenze, dove l’ipnotista Pietro Gerber non riesce a tornare a casa. Quando esce il nuovo libro di Miss Bee di Alessia Gazzola? Miss Bee e l’inganno in prima classe esce il 24 novembre 2026 con Longanesi. È il quinto titolo della serie iniziata nel 2024 con Miss Bee e il cadavere in biblioteca, e la nuova indagine di Beatrice Bernabò si svolge a bordo di un treno diretto a Parigi. Di cosa parla Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo? Murdoku 2 di Manuel Garand propone 80 nuovi casi di omicidio da risolvere con le regole del sudoku, ambientati in cinque epoche: Medioevo, Far West, Età dei pirati, Preistoria e Antico Egitto. La difficoltà è progressiva, quindi il libro è adatto anche ai principianti. Esce il 13 ottobre 2026 con Magazzini Salani. Quale libro di Annie Ernaux esce in autunno 2026? L’orma editore pubblica L’occupazione di Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 2022, nella traduzione di Lorenzo Flabbi. Il romanzo racconta la gelosia dopo la fine di una relazione ed è uscito nel 2002 nel Paese d’origine dell’autrice. Quali libri escono il 13 ottobre 2026? Il 13 ottobre 2026 escono due titoli: il thriller La porta dei destini di Glenn Cooper, pubblicato da Nord, e Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo di Manuel Garand, pubblicato da Magazzini Salani.

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Fonte: ilLibraio.it