Sanremo 2004, la sera in cui il Grande Fratello batté il Festival

di Redazione ZON

In sintesi. Il 4 marzo 2004 il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso superò negli ascolti la terza serata del cinquantaquattresimo Festival di Sanremo, al Teatro Ariston. Fu la prima volta che una serata del Festival veniva battuta da un altro programma. L’edizione 2004, condotta da Simona Ventura, fu vinta il 6 marzo 2004 da Marco Masini con L’uomo volante.

I punti chiave Il 4 marzo 2004 il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso superò negli ascolti la terza serata del Festival di Sanremo, la prima volta nella storia della manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2004 chiuse con una media del 39,0% di share e 11,19 milioni di spettatori, contro il 42,5% e gli 11,52 milioni del 2003.

Il Festival di Sanremo 2004 abolì la divisione fra Campioni e Nuove Proposte, in vigore dal 1984: 22 canzoni in un’unica classifica decisa dal televoto.

Marco Masini vinse il Festival di Sanremo 2004 il 6 marzo 2004 con L’uomo volante e 295.639 voti, quasi il doppio dei 152.479 voti di Mario Rosini.

Il Premio della Critica “Mia Martini” del Festival di Sanremo 2004 andò a Mario Venuti per Crudele, il Premio alla Carriera “Città di Sanremo” a Gino Paoli.

Il 4 marzo 2004 il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso superò negli ascolti la terza serata del Festival di Sanremo. Per la kermesse dell’Ariston era la prima volta: mai prima di allora una sua serata era stata battuta da un altro programma.

La terza serata che fece la storia degli ascolti

Il sorpasso del Grande Fratello avvenne durante il cinquantaquattresimo Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2004. I dati precisi di quella sera, cioè share e spettatori del Festival e del reality, non sono indicati nel materiale disponibile.

Nel complesso, il Festival di Sanremo 2004 chiuse con una media del 39,0% di share e 11,19 milioni di spettatori. L’edizione del 2003 aveva registrato il 42,5% di share e 11,52 milioni di spettatori di media.

Edizione Share medio Spettatori medi Sanremo 2003 42,5% 11,52 milioni Sanremo 2004 39,0% 11,19 milioni

Un Festival senza Giovani e senza DopoFestival

Sanremo 2004 fu condotto da Simona Ventura, affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Il direttore artistico era Tony Renis. Al posto del DopoFestival andò in onda una versione speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa.

L’edizione 2004 abolì la divisione fra Campioni e Nuove Proposte, in vigore dal 1984. Le canzoni in gara erano ventidue, tutte in un’unica classifica decisa dal televoto. Le donne in gara erano poche: Linda e Veruska come soliste, Mietta in coppia con Morris Albert, le Las Ketchup in coppia con Danny Losito.

Marco Masini vinse con quasi il doppio dei voti del secondo

Il 6 marzo 2004 Marco Masini vinse il Festival di Sanremo con L’uomo volante, ottenendo 295.639 voti. Mario Rosini arrivò secondo con Sei la vita mia e 152.479 voti. Masini aveva vinto le Nuove Proposte nel 1990, quattordici anni prima.

Posizione Artista Canzone 1 Marco Masini L’uomo volante 2 Mario Rosini Sei la vita mia 3 Linda Aria, sole, terra e mare 4 Paolo Meneguzzi Guardami negli occhi (prego) 5 Bungaro Guardastelle

Il Premio della Critica “Mia Martini” del Festival di Sanremo 2004 andò a Mario Venuti per Crudele. Gino Paoli ricevette il Premio alla Carriera “Città di Sanremo”. Al Festival debuttarono, fra gli altri, Neffa, Piotta, Pacifico e Linda.

Che fine hanno fatto alcuni protagonisti

Mario Rosini, secondo a Sanremo 2004, oggi canta jazz. Nel 2022 ha pubblicato l’album Wavin’ Time con il Duni Jazz Choir, che dirige, e nel 2024 è stato tra i quattro finalisti di The Voice Senior. Stefano Picchi, settimo con Generale Kamikaze, nel 2023 ha pubblicato l’album Gargantùa.

Marco Masini, vincitore del Festival di Sanremo 2004, è attualmente in tour con il Live 2026, con date previste in autunno. Le singole tappe e un eventuale passaggio in Campania non sono indicati nel materiale disponibile.

Domande frequenti Chi ha vinto Sanremo 2004? Il Festival di Sanremo 2004 fu vinto da Marco Masini il 6 marzo 2004 con la canzone L’uomo volante, che ottenne 295.639 voti. Al secondo posto arrivò Mario Rosini con Sei la vita mia e 152.479 voti, al terzo Linda con Aria, sole, terra e mare. Quando il Grande Fratello ha battuto Sanremo negli ascolti? Il Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso superò negli ascolti la terza serata del Festival di Sanremo il 4 marzo 2004. Fu la prima volta che una serata del Festival veniva battuta da un altro programma televisivo. Chi presentava il Festival di Sanremo 2004? Il Festival di Sanremo 2004 fu condotto da Simona Ventura, affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2004 era Tony Renis. Quanti ascolti ha fatto Sanremo 2004? Il Festival di Sanremo 2004 chiuse con una media del 39,0% di share e 11,19 milioni di spettatori. Il Festival di Sanremo 2003 aveva registrato una media del 42,5% di share e 11,52 milioni di spettatori. Perché a Sanremo 2004 non c’erano le Nuove Proposte? Il Festival di Sanremo 2004 abolì la divisione fra Campioni e Nuove Proposte, in vigore dal 1984. Le 22 canzoni in gara furono inserite in un’unica classifica decisa dal televoto.