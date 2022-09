Confermata Pamela Prati come concorrente del Grande Fratello Vip

Terza concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip è la show girl Pamela Prati: torna in tv dopo lo scandalo

Pamela Prati torna in tv: dopo lo scandalo del finto matrimonio con l’imprenditore inesistente Mark Caltagirone entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. A confermare la sua presenza come concorrente ufficiale del noto show è stato lo stesso conduttore e direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. L’entrata della Prati nella casa più spiata d’Italia si vociferava già diverse settimane, ma non era stata confermata ufficialmente.

Il motivo di questa incertezza era la presenza di contenzioso tra Pamela Prati e la Mediaset. La showgirl sarda aveva infatti annunciato un provvedimento legale contro Mediaset e Barbara D’Urso a causa dell’esposizione mediatica relativa alle sue finte nozze. Per poter partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip, la Prati avrebbe dovuto rinunciare al provvedimento in questione.

Probabilmente è così che è andata e la Prati tornerà a mettersi in gioco. Già nel 2016 aveva, infatti, preso preso parte al programma, ma era stata eliminata a causa di alcune violazioni del regolamento. Nel frattempo ha dichiarato a Chi: “Il Gf Vip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al Gf Vip, sono cambiata“.

Pamela Prati ha poi aggiunto: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutto. Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso (Signorini) per ringraziarlo. Voglio un uomo con la ‘U’ maiuscola perché si stanno estinguendo: nascono tanti maschi ma pochi diventano uomini. E io da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi“.