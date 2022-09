Bonus vacanze autunno 2022: come richiederlo

Dal 5 Settembre scorso è possibile richiedere, senza ISEE, il bonus vacanze autunno 2022.

Mentre scriviamo sono almeno due le Regioni che hanno attivato un voucher vacanze valido fino al 30 Novembre 2023: il Piemonte e il Lazio.

In Piemonte la domanda per ottenere il bonus vacanze può essere inoltrata direttamente dal sito VisitPiemonte, in formula 4×2: delle quattro notti prenotate presso una struttura ricettiva aderente all’iniziativa, solo due sono a carico del turista, i costi delle restanti due sono a carico della Regione. L’ammontare del bonus vacanze, che raddoppia in caso di permanenza superiore a 14 giorni, può variare a seconda che per il pernottamento sia scelta una camera doppia (fino a 300 Euro) o una camera singola (150 Euro).

Previsto, inoltre, un ulteriore sconto di 150 Euro sulle esperienze outdoor e un voucher esperienza che prevede una detrazione del 50% del costo di trattamenti termali, relax e wellness.

Il bonus vacanze per l’autunno 2022 riguarda anche la Regione Lazio e la domanda è presentabile a questo link. Diversi i pacchetti previsti:

Pacchetto 2+1: prenotando due notti, la terza è gratuita.

prenotando due notti, la terza è gratuita. Pacchetto 3+1: prenotando tre notti, la quarta è a carico della Regione.

prenotando tre notti, la quarta è a carico della Regione. Pacchetto 5+2: prenotando cinque notti, altre due sono a carico della Regione.

La somma del bonus vacanze varia a seconda della soluzione scelta (fino a 400 Euro per i pacchetti 2+1 e 3+1 e fino a 900 Euro per il pacchetto 5+2) Ulteriori sconti sulle attività correlate al soggiorno sono previste per chi ha meno di 30 anni e attivi la Carta Giovani Nazionale,