Elodie: dopo Venezia conferma la sua relazione con Andrea Iannone

Elodie, dopo Venezia torna a parlare di Andrea Iannone e conferma la loro relazione: per adesso nessuna aspettativa

Elodie, di recente protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film Ti Mangio il cuore di cui è protagonista, torna a parlare di Andrea Iannone. Uno dei gossip dell’estate, infatti, gira proprio intorno a loro due, più volte avvistati insieme in giro per l’Italia. Non sono mancati poi scatti rubati tra un giro in macchina e un giro in barca: per Elodie e Iannone l’estate 2022 è stata bella piena. E così dopo un’estate di gossip, la cantante conferma la loro relazione.

“È una persona che mi piace“ ha detto in un’intervista a Vanity Fair, ma ha anche specificato: “In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”. Insomma i due si frequentano, ma ora è presto per parlare di come andrà a lungo termine e una cosa è certa: ora li aspetta la prova dell’autunno.

“Se dovesse fiorire, fiorirà” ammette Elodie a proposito della neonata storia. Il loro è infatti un amore sbocciato da poco e un po’ per gioco durante le vacanze estive con un gruppo di amici. Parlando poi dell’estate ha affermato: “E’ stata bellissima, tra le più divertenti della mia vita, iniziata alla festa di un amico del fotografo Giampaolo Sgura e continuata così, con una carovana di gente felice di stare assieme”.

Tra gli invitati alla festa c’era anche Iannone che per ora sembra averle rubato il cuore. Sul loro futuro insieme la volontà è quella di restare con i piedi per terra. Ad incentivare questo atteggiamento cauto la recente rottura con il rapper Marracash, suo grande amore, che per ora secondo sue dichiarazioni è irraggiungibile, poi chissà.