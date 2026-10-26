Oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre 2026: amore, lavoro e denaro segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox diffuso da Radio Lattemiele per il 26 ottobre 2026, la Luna nel segno dell’Ariete spinge all’iniziativa. Venere favorisce Gemelli, Bilancia e Scorpione, mentre lo Scorpione deve fare attenzione al denaro. Il Leone ritrova energia dopo mesi faticosi. ZON.it riassume le previsioni di tutti i dodici segni, da leggere come intrattenimento.

I punti chiave Per l’Ariete, secondo Paolo Fox, il 26 ottobre 2026 la Luna nel segno spinge all’iniziativa e alla franchezza, da dosare con diplomazia.

Per lo Scorpione, secondo Paolo Fox, il 26 ottobre 2026 le relazioni sono favorite da Venere, ma le questioni economiche richiedono attenzione.

Per la Bilancia, secondo Paolo Fox, il 26 ottobre 2026 Venere favorisce l’amore mentre la Luna porta stanchezza.

Per la Vergine, secondo Paolo Fox, notizie e piccoli risultati confermano la direzione giusta in vista di un 2027 promettente.

Per i Pesci, secondo Paolo Fox, martedì e mercoledì sono i giorni indicati per avanzare richieste.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni riportate qui sono di Paolo Fox, diffuse nel suo oroscopo su Radio Lattemiele. ZON.it le riassume segno per segno, con parole proprie. Come ogni oroscopo, vanno lette come intrattenimento.

♈ Ariete

Secondo Fox la giornata aiuta a ricaricarsi e a riacquistare fiducia. La Luna nel segno spinge all’iniziativa e alla franchezza, ma conviene dosarla: un po’ di diplomazia non guasta. Sul lavoro, obiettivi da ponderare e nuove iniziative per cui prepararsi.

♉ Toro

Venere per qualche giorno allenta la pressione. Settimane pesanti alle spalle: c’è chi smaltisce una delusione professionale e chi deve fare i conti con il denaro che scarseggia. Se arrivano critiche, il consiglio è tirare dritto.

♊ Gemelli

Incontri favoriti e Venere di nuovo ben piazzata. Se ripensi a una vecchia storia, chiediti se quel sentimento è ancora vivo.

♋ Cancro

Possibili novità. Chi in estate, tra giugno e luglio, ha avuto il coraggio di cambiare ruolo o gruppo ora capisce che quelle scelte non erano sbagliate. Le capacità per proseguire ci sono.

♌ Leone

Giornata carica di energia dopo mesi faticosi, con un po’ più di serenità. Anche in amore le tensioni possono calare. Spazio a una pausa e ai confronti costruttivi con le persone care: ora serve sostegno.

♍ Vergine

Segnali incoraggianti: notizie e piccoli risultati confermano la direzione giusta, in vista di un 2027 promettente. Migliora anche l’amore.

♎ Bilancia

Venere favorisce l’amore, la Luna invece porta stanchezza. Da un lato la voglia di stare in compagnia, dall’altro una certa pigrizia da vincere: davanti a un invito o a un incontro, ti farai desiderare.

♏ Scorpione

Relazioni favorite e Venere a sostegno dei sentimenti, con momenti piacevoli possibili. Unico punto teso il denaro: le questioni economiche richiedono attenzione.

♐ Sagittario

Giornata dinamica, con voglia di fare e di provare emozioni nuove. In amore l’interesse sale quando c’è una sfida: chi si concede subito non attrae, chi va cercato e conquistato sì. Momento buono per mettersi in gioco.

♑ Capricorno

Giornata un po’ pesante sul piano mentale, forse perché fino a venerdì ti sei speso molto e da ieri cerchi di ritrovare calma. Meglio passarla con chi ami. Tendi a farti carico dei problemi altrui, finendo per trascurare i tuoi bisogni.

♒ Acquario

La Luna favorevole aiuta a vivere la giornata con fiducia. Saper cambiare punto di vista porta soluzioni nuove ed evita di restare fermi: come ripete Fox, l’Acquario ha sempre un piano B. Qualche soldo da recuperare, dopo troppi guasti recenti.

♓ Pesci

Energia positiva e occasione per lasciarsi alle spalle incomprensioni ed emozioni negative. Martedì e mercoledì indicati per avanzare richieste: conviene pianificare la settimana e prepararsi a cogliere buoni momenti in amore.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Dove si trova l’oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre 2026 è diffuso da Radio Lattemiele. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale segno per segno, con parole proprie. Quali segni sono favoriti in amore il 26 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre 2026, Venere sostiene i sentimenti di Gemelli, Bilancia e Scorpione. Per la Vergine l’amore migliora e per il Leone le tensioni di coppia possono calare. Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox allo Scorpione il 26 ottobre 2026? Secondo Paolo Fox, il 26 ottobre 2026 lo Scorpione ha relazioni favorite e Venere a sostegno dei sentimenti, con momenti piacevoli possibili. L’unico punto teso è il denaro: le questioni economiche richiedono attenzione. Come va l’Ariete oggi secondo Paolo Fox? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 26 ottobre 2026, per l’Ariete la giornata aiuta a ricaricarsi e a riacquistare fiducia. La Luna nel segno spinge all’iniziativa, ma conviene usare un po’ di diplomazia; sul lavoro ci sono obiettivi da ponderare. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No: ZON.it presenta l’oroscopo di Paolo Fox come una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele