Si accettano miracoli, dove è stato girato il film di Siani: da Sant’Agata de’ Goti alla Costiera Amalfitana

di Redazione ZON

In sintesi. Rocca di Sotto, il paese di Si accettano miracoli, la commedia di Alessandro Siani uscita il 1° gennaio 2015, non esiste. Il film ha costruito il borgo unendo riprese girate nel 2014 a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, e in sei comuni della Costiera Amalfitana: Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Conca dei Marini e Furore.

I punti chiave Rocca di Sotto, il paese di Si accettano miracoli, è immaginario: il film di Alessandro Siani lo ha costruito con riprese in 7 comuni della Campania.

Gran parte di Rocca di Sotto è stata girata a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, soprattutto in piazza Umberto I.

I 6 comuni della Costiera Amalfitana in cui la troupe di Si accettano miracoli ha girato sono Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Conca dei Marini e Furore.

Piazza Umberto I di Atrani interpreta Rocca di Sopra, l’altro paese della storia di Si accettano miracoli.

Durante le riprese del 2014, i concorrenti di MasterChef Italia hanno preparato 80 cestini per il pranzo della troupe sul set di Sant’Agata de’ Goti.

Rocca di Sotto, il paese di Si accettano miracoli, non esiste. La commedia di Alessandro Siani, uscita il 1° gennaio 2015, lo ha costruito unendo Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano, e sei comuni della Costiera Amalfitana.

La trama e il ruolo del borgo nel film di Alessandro Siani

Si accettano miracoli è il secondo film diretto da Alessandro Siani, che ne è anche interprete, dopo Il principe abusivo. Il protagonista, Fulvio, perde il lavoro, reagisce male al licenziamento e deve scontare un periodo di servizi sociali in un piccolo paese del Sud Italia.

Ad accogliere Fulvio è il fratello Germano, un sacerdote interpretato da Fabio De Luigi che gestisce una casa famiglia. Le difficoltà economiche della comunità spingono Fulvio a ideare un piano improbabile. Nel film il borgo ha quasi il peso di un personaggio, con i suoi abitanti, le sue tradizioni e i suoi problemi.

Sant’Agata de’ Goti è il cuore di Rocca di Sotto

Gran parte di Rocca di Sotto è stata girata a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Il centro storico del borgo sorge su uno sperone di tufo, tra edifici antichi, vicoli stretti e scorci panoramici.

Piazza Umberto I di Sant’Agata de’ Goti è uno dei luoghi più riconoscibili di Si accettano miracoli. Gli scenografi la modificarono in parte per trasformarla nel centro del paese immaginario. Nella piazza si svolgono diverse scene di vita quotidiana, compreso l’arrivo di Fulvio. Un’altra location si trova vicino al ponte di Santa Lucia, appena fuori dalle mura antiche.

Le scene di Si accettano miracoli girate in Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana ha avuto un ruolo centrale nelle riprese di Si accettano miracoli. La troupe ha lavorato a Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Conca dei Marini e Furore. Il montaggio ha fatto sembrare parti dello stesso paese luoghi che nella realtà distano un lungo viaggio attraverso la Campania.

Luogo Cosa compare nel film Sant’Agata de’ Goti (BN), piazza Umberto I Il centro di Rocca di Sotto e l’arrivo di Fulvio Amalfi (SA) La giornata al mare organizzata da Don Germano Atrani (SA), piazza Umberto I Rocca di Sopra, l’altro paese della storia Furore (SA), Fiordo Una scena legata alla statua di San Tommaso

Il Fiordo di Furore offre una delle immagini più spettacolari di Si accettano miracoli. La strada sospesa sull’insenatura e le pareti di roccia a picco sul mare fanno da sfondo a una disavventura della statua di San Tommaso, che complica i piani dei personaggi. Per Scala, Ravello e Conca dei Marini non è stato precisato quali scene vi siano state girate.

Il retroscena di MasterChef Italia sul set

Durante le riprese di Si accettano miracoli, svolte nel 2014, il set di Sant’Agata de’ Goti ha ospitato una prova esterna di MasterChef Italia. I concorrenti hanno preparato 80 cestini per il pranzo della troupe, alla presenza di Alessandro Siani e Fabio De Luigi. La sfida è andata in onda nella quarta stagione del talent culinario.

Domande frequenti Dove è stato girato Si accettano miracoli? Si accettano miracoli, il film di Alessandro Siani uscito il 1° gennaio 2015, è stato girato soprattutto a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Altre scene sono state girate in sei comuni della Costiera Amalfitana: Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Conca dei Marini e Furore. Rocca di Sotto di Si accettano miracoli esiste davvero? No, Rocca di Sotto, il paese di Si accettano miracoli, non esiste. Il film di Alessandro Siani lo ha costruito unendo con il montaggio Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano, e sei comuni della Costiera Amalfitana. Qual è la piazza di Si accettano miracoli? La piazza principale di Si accettano miracoli è piazza Umberto I di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Gli scenografi la modificarono in parte per trasformarla nel centro di Rocca di Sotto, dove si svolge anche l’arrivo del protagonista Fulvio. Quali scene di Si accettano miracoli sono girate in Costiera Amalfitana? Ad Amalfi è stata girata la giornata al mare organizzata da Don Germano. Piazza Umberto I di Atrani interpreta Rocca di Sopra, mentre il Fiordo di Furore fa da sfondo a una disavventura della statua di San Tommaso. Per Scala, Ravello e Conca dei Marini non è stato precisato quali scene vi siano state girate. Cosa c’entra MasterChef con Si accettano miracoli? Durante le riprese di Si accettano miracoli, nel 2014, il set di Sant’Agata de’ Goti ha ospitato una prova esterna di MasterChef Italia. I concorrenti hanno preparato 80 cestini per il pranzo della troupe, alla presenza di Alessandro Siani e Fabio De Luigi. La sfida è andata in onda nella quarta stagione del programma.