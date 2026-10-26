Ascolti TV di domenica 25 ottobre 2026: Libera vince con il 16,9%, Barcellona-Real Madrid supera Canale 5 per spettatori

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 25 ottobre 2026 Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 ha vinto la prima serata con 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Racconto di una notte su Canale 5 ha raccolto 1.813.000 spettatori e l’11,7%, superato in valori assoluti da Barcellona-Real Madrid su Italia 1, con 1.954.000 spettatori e il 10,6%.

I punti chiave Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1 ha vinto la prima serata del 25 ottobre 2026 con 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share.

La partita Barcellona-Real Madrid su Italia 1 ha raccolto 1.954.000 spettatori e il 10,6% di share il 25 ottobre 2026, 141.000 spettatori in più di Racconto di una notte su Canale 5.

Racconto di una notte su Canale 5 si è fermato a 1.813.000 spettatori e all’11,7% di share il 25 ottobre 2026, restando davanti a Italia 1 solo in percentuale.

Il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 ha ottenuto 1.228.000 spettatori e il 10,3% di share dalle 22:38 del 25 ottobre 2026.

Nell’access prime time del 25 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai 1 (4.126.000 spettatori, 20,9%) ha superato La Ruota della Fortuna su Canale 5 (4.088.000 spettatori, 20,6%) di 38.000 spettatori.

Domenica 25 ottobre 2026 Rai 1 vince la prima serata con Libera – Il caso Elena Palma: 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Su Canale 5 Racconto di una notte si ferma a 1.813.000 spettatori e all’11,7%.

La sorpresa della serata arriva da Italia 1. Il Clásico della Liga spagnola, Barcellona-Real Madrid, raccoglie 1.954.000 spettatori e il 10,6% di share.

Perché Barcellona-Real Madrid ha spiazzato la serata

Domenica 25 ottobre 2026 la partita Barcellona-Real Madrid su Italia 1 ha superato Racconto di una notte di Canale 5 in valori assoluti: la differenza è di 141.000 spettatori. In share, invece, Canale 5 resta davanti con l’11,7% contro il 10,6% di Italia 1.

Lo sport ha pesato anche su Tv8. Il Gran Premio di Formula 1 trasmesso dalle 22:38 del 25 ottobre 2026 ha ottenuto 1.228.000 spettatori e il 10,3% di share. Per una rete generalista minore è un risultato da prima fascia.

Libera vince ma non supera il 17%

Libera – Il caso Elena Palma ha chiuso la serata del 25 ottobre 2026 in testa, con un vantaggio di 813.000 spettatori su Racconto di una notte. Il titolo di Rai 1 non è però andato oltre il 16,9% di share.

Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Libera 2.626.000 16,9% Italia 1 Barcellona-Real Madrid 1.954.000 10,6% Canale 5 Racconto di una notte 1.813.000 11,7% Nove Che Tempo Che Fa 1.351.000 7,7% Tv8 Formula 1 1.228.000 10,3% Rete 4 Fuori dal Coro 719.000 6% Rai 3 Presadiretta 715.000 3,9% Rai 2 The Rookie 580.000 3% La7 La Rabbia e l’Odio 341.000 2%

Sul Nove, il 25 ottobre 2026, Che Tempo Che Fa ha raccolto 1.351.000 spettatori e il 7,7%. La parte successiva, Che Fuori Tempo Che Fa, ha totalizzato 992.000 spettatori e il 7,4%.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, sfida sul filo

Nell’access prime time del 25 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai 1 ha ottenuto 4.126.000 spettatori e il 20,9%. La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha risposto con 4.088.000 spettatori e il 20,6%: lo scarto è di 38.000 spettatori.

Nel pomeriggio di domenica 25 ottobre 2026 Amici su Canale 5 ha raggiunto 2.400.000 spettatori e il 21% di share. Domenica In su Rai 1 ha registrato 1.987.000 spettatori e il 17,7% nella prima parte.

In mattinata lo speciale di Canale 5 Leone – La Forza di un Papa ha raccolto 730.000 spettatori e il 12% di share.

Per i canali minori, come il 20, Rai 4, Iris e Rai Movie, i dati di prima serata del 25 ottobre 2026 non sono stati resi noti. Il prossimo aggiornamento riguarderà gli ascolti di lunedì 26 ottobre 2026.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv di domenica 25 ottobre 2026? La prima serata di domenica 25 ottobre 2026 è stata vinta da Libera – Il caso Elena Palma su Rai 1, con 2.626.000 spettatori e il 16,9% di share. Al secondo posto per spettatori si è piazzata la partita Barcellona-Real Madrid su Italia 1, con 1.954.000 spettatori e il 10,6%. Quanti spettatori ha fatto Barcellona-Real Madrid su Italia 1 il 25 ottobre 2026? Il Clásico Barcellona-Real Madrid trasmesso da Italia 1 il 25 ottobre 2026 ha raccolto 1.954.000 spettatori e il 10,6% di share. In valori assoluti la partita ha superato di 141.000 spettatori Racconto di una notte su Canale 5, che però è rimasto davanti in share con l’11,7%. Quanto ha fatto di ascolti Racconto di una notte su Canale 5? Racconto di una notte su Canale 5 ha ottenuto 1.813.000 spettatori e l’11,7% di share domenica 25 ottobre 2026. Il programma è stato superato per spettatori sia da Libera su Rai 1 sia da Barcellona-Real Madrid su Italia 1. Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 25 ottobre 2026? Nell’access prime time del 25 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai 1 ha vinto con 4.126.000 spettatori e il 20,9% di share. La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha raccolto 4.088.000 spettatori e il 20,6%, con uno scarto di 38.000 spettatori. Quanto ha fatto la Formula 1 su Tv8 il 25 ottobre 2026? Il Gran Premio di Formula 1 trasmesso da Tv8 dalle 22:38 del 25 ottobre 2026 ha ottenuto 1.228.000 spettatori e il 10,3% di share.