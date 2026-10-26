Stadio Arechi, al via la demolizione in vista di Euro 2032: dalla primavera 2027 le gare al Campo Volpe

di Redazione ZON

In sintesi. Il 26 ottobre 2026 il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha annunciato, durante un sopralluogo nella Curva Nord, che la demolizione e ricostruzione dello stadio Arechi di Salerno è entrata nella fase operativa, con l’obiettivo degli Europei di calcio 2032. Dalla primavera 2027 le attività agonistiche potranno trasferirsi al Campo Volpe, impianto da 15mila posti.

I punti chiave Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha dichiarato il 26 ottobre 2026 che i lavori di demolizione e ricostruzione dello stadio Arechi sono entrati nella fase operativa.

Il Comune di Salerno punta a completare il restyling dello stadio Arechi in tempo per gli Europei di calcio del 2032.

Dalla primavera del 2027 le attività agonistiche potranno trasferirsi al Campo Volpe di Salerno, impianto da 15.000 posti.

Il Comune di Salerno chiederà una deroga per consentire la presenza delle tifoserie ospiti al Campo Volpe.

Il nuovo palazzetto dello sport di Salerno, vicino all’Arechi, avrà 6.200-6.500 posti e dovrebbe essere completato entro il 2027.

I lavori di demolizione e ricostruzione dello stadio Arechi di Salerno sono entrati nella fase operativa. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, lo ha dichiarato il 26 ottobre 2026 durante un sopralluogo nell’area della Curva Nord. L’obiettivo dichiarato è completare il restyling in tempo per gli Europei di calcio del 2032.

«È cominciato in pieno l’intervento di demolizione delle strutture dell’Arechi e di ricostruzione dello stadio», ha detto De Luca. Il sindaco ha ricordato che l’iter è partito nel 2022 e che gara d’appalto e progettazione sono concluse: «quindi siamo pronti».

Perché le partite si sposteranno al Campo Volpe

Il piano del Comune di Salerno prevede l’uso di due impianti per accelerare il cantiere dell’Arechi. Secondo Vincenzo De Luca, al Campo Volpe di Salerno le vecchie strutture sono già state demolite. Dalla primavera del 2027 le attività agonistiche potranno trasferirsi lì, in un impianto da 15mila posti.

Con il trasferimento al Campo Volpe, l’Arechi diventerà un cantiere unico, senza partite in corso. Vincenzo De Luca ha spiegato così la scelta: «Se dovessimo lavorare in queste condizioni con il campionato in corso ci metteremmo tre anni in più e i soldi non basterebbero».

Cosa cambia per i tifosi della Salernitana

Per i tifosi granata il cambiamento principale è la sede delle gare casalinghe durante i lavori all’Arechi. Il sindaco di Salerno ha escluso particolari criticità sulla viabilità e sulla gestione del Campo Volpe. Per consentire la presenza delle tifoserie ospiti nell’impianto provvisorio, il Comune chiederà una deroga.

Le dichiarazioni del sindaco parlano genericamente di «attività agonistiche». Non è stata resa nota una data precisa per il trasloco, oltre all’indicazione della primavera 2027. Non sono stati comunicati nemmeno la capienza finale dell’Arechi ristrutturato, il costo complessivo dell’opera e i dettagli dei lavori sulla Curva Nord.

Gli impianti sportivi di Salerno nel piano del Comune

Impianto Stato dichiarato Capienza Tempi indicati Stadio Arechi Demolizione e ricostruzione in corso Non comunicata Entro gli Europei 2032 Campo Volpe Vecchie strutture demolite 15.000 posti Attività agonistiche dalla primavera 2027 Palazzetto dello sport Lavori in corso 6.200-6.500 posti Fine lavori entro il 2027

Il nuovo palazzetto dello sport vicino all’Arechi, secondo Vincenzo De Luca, dovrebbe ospitare sia manifestazioni sportive sia grandi eventi.

Il cronoprogramma e la battuta sulla squadra

«Adesso dobbiamo semplicemente correre e rispettare il cronoprogramma», ha detto il sindaco di Salerno. Il cronoprogramma dettagliato dei lavori all’Arechi non è stato reso pubblico nel corso del sopralluogo.

Vincenzo De Luca ha chiuso con un riferimento all’Unione Sportiva Salernitana 1919: «L’augurio che ci facciamo tutti quanti è che, fatto lo stadio nuovo di livello europeo, dovremmo pure avere una squadra non dico di livello europeo ma almeno di campionato italiano. Ma questa è un’altra storia».

Il prossimo passaggio concreto annunciato è il trasferimento delle attività agonistiche al Campo Volpe nella primavera del 2027. Restano attese la data esatta e la risposta sulla deroga per le tifoserie ospiti.