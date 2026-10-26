Gf Vip 9, anticipazioni del 26 ottobre 2026: Alex Belli e Valeria Marini nel mirino, quattro nominati al televoto

di Redazione ZON

In sintesi. La tredicesima puntata del Gf Vip 9 va in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Alex Belli e Valeria Marini sono contestati dagli altri concorrenti, Silvia Provvedi entra nella Casa per sostenere la gemella Giulia e quattro nominati rischiano la prima uscita: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini.

I punti chiave La tredicesima puntata del Gf Vip 9 va in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Al televoto della tredicesima puntata del Gf Vip 9 ci sono 4 concorrenti: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini.

Alex Belli è diventato il bersaglio delle critiche nella Casa del Gf Vip 9 dopo uno scontro con Alessandro Roncaccia alla fine della dodicesima puntata.

Silvia Provvedi entra nella Casa del Gf Vip 9 il 26 ottobre 2026 per sostenere la gemella Giulia Provvedi.

La puntata del Gf Vip 9 del 26 ottobre 2026 prevede 2 sfide: Guendalina Tavassi contro Carmen Di Pietro per un premio e Andreas Müller contro Alessandro Varsi in una gara di imitazioni.

Attenzione: spoiler. La tredicesima puntata del Gf Vip 9 va in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5. Al centro ci sono Alex Belli e Valeria Marini, entrambi contestati dagli altri concorrenti. Silvia Provvedi entra nella Casa per sostenere la gemella Giulia.

Il Gf Vip 9 è condotto da Ilary Blasi. Le opinioniste in studio sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. L’orario di inizio della diretta non è indicato nel materiale disponibile.

Perché Alex Belli è finito spalle al muro

Alla fine della dodicesima puntata del Gf Vip 9, Alex Belli ha avuto uno scontro molto acceso con Alessandro Roncaccia. Secondo il comunicato stampa ufficiale della puntata, da quel momento l’attore è diventato il bersaglio delle critiche nella Casa.

Anche Marina La Rosa, considerata un’alleata di Alex Belli, gli ha voltato le spalle. Tra i due c’era stato un periodo di tregua. Nella puntata del 26 ottobre 2026 Alex Belli dovrà confrontarsi con tutti i suoi rivali.

Il fronte femminile contro Valeria Marini

Nella Casa del Gf Vip 9 è aperto anche un conflitto tra le concorrenti. Il comunicato ufficiale parla di donne senior «stufe» di Valeria Marini, dopo «falsità a mezza bocca e insulti urlati». In puntata si farà il punto su quella che la produzione definisce una «inimicizia stellare».

Silvia Provvedi entra per abbracciare la gemella Giulia

Giulia Provvedi sta attraversando un momento difficile nel Gf Vip 9. Pesano i litigi con Alex Belli, la fine di un’amicizia e la nostalgia di casa. Giulia Provvedi non si era mai separata così a lungo dalla gemella Silvia, che entrerà nella Casa per sostenerla.

Le prove della tredicesima puntata

La puntata del 26 ottobre 2026 prevede due sfide tra concorrenti. Le due amiche Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si contendono un premio. Andreas Müller e Alessandro Varsi si affrontano invece in una gara di imitazioni.

Sfida Concorrenti In palio o in gioco Prova per il premio Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro Un telefono per sentire una voce e ricevere una notizia attesa da settimane Imitazioni Andreas Müller e Alessandro Varsi Il voto del pubblico social, con Francesco Gabbani e Franco Califano come personaggi da imitare

Il materiale disponibile non chiarisce chi dei due concorrenti imiterà Francesco Gabbani e chi Franco Califano.

Andreas Müller è sposato con la coreografa Veronica Peparini. Ospite di Verissimo su Canale 5 domenica 25 ottobre 2026, Veronica Peparini ha detto che a casa «si sente la sua mancanza, ma si tira dritto», perché il marito «è lì per lavoro».

Chi rischia la prima uscita dal Gf Vip 9

Al televoto della tredicesima puntata del Gf Vip 9 ci sono quattro concorrenti: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. Tra i quattro nominati uscirà il primo concorrente candidato ad abbandonare il gioco. L’esito si conoscerà durante la diretta del 26 ottobre 2026.

Domande frequenti Quando va in onda il Gf Vip 9 il 26 ottobre 2026? La tredicesima puntata del Gf Vip 9 va in onda lunedì 26 ottobre 2026 su Canale 5. L’orario di inizio della diretta non è indicato nel materiale disponibile. Chi è al televoto al Gf Vip 9 il 26 ottobre? Al televoto della tredicesima puntata del Gf Vip 9 ci sono quattro concorrenti: Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini. L’esito si conoscerà durante la diretta del 26 ottobre 2026 su Canale 5. Perché Silvia Provvedi entra nella casa del Gf Vip 9? Silvia Provvedi entra nella Casa del Gf Vip 9 per sostenere la gemella Giulia Provvedi, che sta attraversando un momento difficile. Giulia Provvedi risente dei litigi con Alex Belli, della fine di un’amicizia e della nostalgia di casa, e non si era mai separata così a lungo dalla sorella. Perché Alex Belli è contestato al Gf Vip 9? Alex Belli è diventato il bersaglio delle critiche nella Casa del Gf Vip 9 dopo uno scontro molto acceso con Alessandro Roncaccia alla fine della dodicesima puntata, secondo il comunicato stampa ufficiale. Anche Marina La Rosa, considerata un’alleata di Alex Belli, si è schierata contro l’attore. Chi conduce il Gf Vip 9? Il Gf Vip 9 è condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Le opinioniste in studio sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Immagine di repertorio

Fonte: Isa e Chia · Tgcom24 · Isa e Chia