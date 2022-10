Rocco Siffredi diventa una drag queen per Raidue

Poche settimane fa Netflix ha annunciato la messa in produzione di una serie tv sulla sua vita (titolo “Supersex”) dove sarà interpretato da Alessandro Borghi, ma prima Rocco Siffredi è atteso ad un altro e più imminente impegno televisivo.

Stando a quanto anticipato da TvBlog, infatti, c’è anche il pornodivo più famoso del nostro Paese nel cast di “Non sono una Signora”, il nuovo programma di Raidue condotto da Alba Parietti che vede un gruppo di Vip trasformarsi in avvenenti e talentuose drag queen, al culmine di una serie di prove giudicate da due giurie: una artistica (formata da Sabrina Salerno, Cristina d’Avena, Mara Maionchi e Filippo Magnini), l’altra tecnica (formata dalle drag queen Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic).

“Non sono una Signora”: in gioco Rocco Siffredi e…

Oltre a Rocco Siffredi, concorrenti di “Non sono una Signora” (cinque puntate al lunedì su Raidue fino al prossimo 5 Dicembre), dovrebbero essere anche: Sergio Muniz, modello e attore spagnolo, vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2004, Andreas Muller, ex concorrente e ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi nonchè compagno della coreografa Veronica Peparini, Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro (in coppia con la quale ha partecipato a Temptation Island su Canale 5) e Patrizio Rispo, interprete di Raffaele Giordano nella storica soap opera di Rai Tre “Un posto al Sole”.