Maccabi Haifa-Juventus: le probabili formazioni del match

La Juventus cerca punti fondamentali in Israele per il proprio cammino europeo e per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Questa sera i bianconeri avranno di fronte il Maccabi Haifa in una partita in cui si giocheranno una parte importante della stagione. Fin qui le aspettative non sono state soddisfatte in campionato ed è per questo che la Juve dovrà cercare di risollevarsi partendo dalla gara di questa sera.

QUI MACCABI HAIFA I padroni di casa dovrebbero schierare un modulo più conservativo quale il 5-3-2. Pierrot–Azili è la coppia d’attacco. Le chiavi del centrocampo saranno invece affidate a Chery, Mohamed e Lavi, mentre nelle retrovie i tre centrali sono Seck, Batubinsika e Goldberg, con Sundgren e Haziza nel ruolo di esterni.

QUI JUVENTUS Allegri ritrova Di Maria, pronto a prendersi la maglia da titolare nel tridente che lo vedrà agire insieme a Kostic, sul lato mancino, e Vlahovic al centro dell’attacco. Nel 4-3-3 di Allegri saranno Cuadrado, Bonucci, Bremer e Alex Sandro a proteggere la porta difesa da Szczesny. Ci sarà Paredes in cabina di regia, con McKennie e Rabiot schierati come mezzali.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Haziza; Chery, Mohamed, Lavi; Pierrot, Azili.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.